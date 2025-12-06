ETV Bharat / politics

'విభజన హామీలపై పార్లమెంటులో నోరు విప్పండి' - రాష్ట్ర ఎంపీలకు వైఎస్ షర్మిల చురకలు

కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవడంలో రాష్ట్ర ఎంపీలు విఫలమయ్యారన్న షర్మిల - కనీసం 10 శాతం‌ విభజన హామీలు అమలు కాకున్నా ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్న

YS Sharmilapress Meet on AP Bifurcation Act
YS Sharmilapress Meet on AP Bifurcation Act (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 4:51 PM IST

YS Sharmila Press Meet on AP Bifurcation Act : విభజన హామీల అమలుపై పార్లమెంటులో రాష్ట్ర ఎంపీలు పోరాడాలని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చి విభజన హామీలు అమలు చేసేలా చూడాలని కోరారు. విజయవాడ ఆంధ్రరత్న భవన్​లో అంబేడ్కర్ వర్థంతి సందర్భంగా పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రం నుంచి 25 మంది లోక్ సభ సభ్యులు, 11మంది రాజ్యసభ సభ్యులున్నారని, కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవడంలో వీరు విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. కనీసం పది శాతం‌ విభజన హామీలు అమలు కాకున్నా రాష్ట్ర ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారని ఆమె ప్రశ్నించారు. వారికి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కంటే రాజకీయాలే ముఖ్యమయ్యాయని ఆరోపించారు.

'విభజన హామీలపై పార్లమెంటులో నోరు విప్పండి' - రాష్ట్ర ఎంపీలకు వైఎస్ షర్మిల చురకలు (ETV Bharat)

వీరంతా బీజీపీ చేతిలో కీలుబొమ్మలు : పేరుకు మాత్రమే వేర్వేరు పార్టీల ఎంపీలని, వీరంతా బీజీపీ చేతిలో కీలుబొమ్మలుగా, మోదీ చేతిలో రబ్బర్ స్టాంపులుగా ఉన్నారని షర్మిల ఎద్దేవా చేశారు. ప్రత్యేకహోదా ఇస్తామని మోదీ 2014లో హామీ ఇచ్చినా ఇప్పటికీ నెరవేర్చలేదన్నారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి కేంద్రం మెడలు వంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తామని చెప్పారని తీరా జగన్ మోహన్ రెడ్డే బీజేపీ ముందు మెడలు వంచాడని షర్మిల ఆక్షేపించారు.

"ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం అనేది ఒక చెక్కులాగా మిగిలిపోయింది. దాన్ని విత్​డ్రా చేసుకోలేకపోతున్నాం. రాష్ట్రం నుంచి 25 మంది లోక్​సభ సభ్యులు, 11 మంది రాజ్యసభ సభ్యులున్నా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవడంలో వీరు విఫలమయ్యారు. కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఒక శంకుస్థాపనల ఫ్యాక్టరీగా మిగిలిపోయింది. ఇప్పటికీ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు నాలుగు సార్లు శంకుస్థాపనలు చేశారు. నిజానికి SAIL ద్వారా కడపలో ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మించాలన్నది విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీ. అది మరచి ప్రైవేట్ స్టీల్ ప్లాంట్​లను నిర్మించాలని ప్రభుత్వాలు ఆరాటపడుతున్నాయి. అలాగే విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో ప్రాజెక్టును చేపట్టలేదు. ఇలా విభజన చట్టంలోని ఒక్క హామీని నేరవేర్చలేదు. ఇప్పటికైనా ఆంధ్ర రాష్ట్ర హక్కుల కోసం రాష్ట్ర ఎంపీలు పార్లమెంటులో నోరు విప్పి మాట్లాడాలి." - వైఎస్ షర్మిల, పీసీసీ అధ్యక్షురాలు

