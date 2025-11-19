అక్రమాస్తుల కేసులో సీబీఐ కోర్టుకు వైఎస్ జగన్ - 6 ఏళ్ల తర్వాత వ్యక్తిగతంగా హాజరు
November 19, 2025
YS Jagan to Appear CBI Court in Hyderabad: అక్రమాస్తుల కేసులో వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం జగన్ హైదరాబాద్లోని సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టుకు రేపు (గురువారం) హాజరు కానున్నారు. ఇప్పుడు కూడా వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి తనకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని జగన్ కోరగా సీబీఐ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. 6 ఏళ్లుగా జగన్ కోర్టుకు ప్రత్యక్షంగా హాజరవడం లేదని, ఈ కేసుల్లో డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై రోజువారీ విచారణ జరుగుతున్నందున ఆయన ప్రత్యక్షంగా హాజరవ్వాలని సీబీఐ తెలిపింది. దీంతో ఈ నెల 21వ తేదీలోగా వ్యక్తిగతంగా హాజరవ్వాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఒకరోజు ముందే ఆయన కోర్టుకు హాజరయ్యేందుకు సిద్ధమయ్యారు. గత నెల ఆయన కోర్టు అనుమతితో ఐరోపా పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ పర్యటన ముగియగానే ప్రత్యక్షంగా హాజరవ్వాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. కానీ, ఆయన కోర్టుకు వెళ్లకుండా, వ్యక్తిగత హాజరు మినహాయింపు కోరారు. సీబీఐ అభ్యంతరం చెప్పడంతో ఇప్పుడు కోర్టుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అక్రమాస్తుల కేసులో 2013 సెప్టెంబరు నుంచి జగన్ బెయిల్పై ఉన్నారు.
జైలు నుంచి విడుదలై 12 ఏళ్లు: అక్రమాస్తుల కేసులో అరెస్టయిన వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ జైలు నుంచి విడుదలై నేటికి 12 ఏళ్లు పూర్తవుతోంది. అక్రమాస్తుల కేసులో జగన్ను 2012 మే 27న సీబీఐ అరెస్ట్ చేయగా, సుమారు 16 నెలల అనంతరం 2013 సెప్టెంబరు 23న సీబీఐ కోర్టు బెయిలు మంజూరు చేసింది. దీంతో సెప్టెంబరు 24న జైలు నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చి ఊరేగింపుగా నివాసానికి చేరుకున్న విషయం తెలిసిందే.
డిశ్ఛార్జ్ పిటిషన్ల స్థాయిలోనే విచారణ: సీబీఐ కోర్టులో ఈ కేసులపై విచారణ మాత్రం ప్రాథమికంగా డిశ్ఛార్జ్ పిటిషన్ల స్థాయిలోనే ఉంది. అవి తేలాకే అభియోగాల నమోదు ప్రక్రియ జరగాలి. ఆ తరువాతే సాక్షుల విచారణ, ఆధారాల పరిశీలన ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కేసును కొట్టివేయాలంటూ నిందితుల్లో పలువురు హైకోర్టును ఆశ్రయించడం, అక్కడ కేసు కొట్టివేశాక తిరిగి సీబీఐ కోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారు. తమపై కేసును కొట్టి వేయాలంటూ వాన్పిక్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్లి మళ్లీ హైకోర్టుకు చేరింది. ఈ పిటిషన్ను ఇటీవల హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దాల్మియా సిమెంట్స్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ హైకోర్టులో ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది.
