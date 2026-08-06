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పొగాకు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఏదీ? : వైఎస్​ జగన్​

దేవరపల్లి పొగాకు వేలం కేంద్రంలో మాజీ సీఎం జగన్ పర్యటన - రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో కూటమి ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శలు - కూటమి పాలనలో గంజాయికే గిట్టుబాటు ధర దక్కుతోందని ఆరోపణలు

YS Jagan on tobacco farmers crisis
YS Jagan on tobacco farmers crisis ((x/ysrcp))
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 11:37 AM IST

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YS Jagan on tobacco farmers crisis : రాష్ట్రంలో పొగాకు రైతులు తీవ్ర నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారని, కనీస గిట్టుబాటు ధర లేక అల్లాడుతున్నారని మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి పొగాకు వేలం కేంద్రాన్ని బుధవారం ఆయన సందర్శించారు. రైతులను కలిసి వారి కష్టాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారి రైతులను దోచుకుంటున్నా ప్రభుత్వం చోద్యం చూస్తోందని విమర్శించారు.

ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో 232 మిలియన్ కేజీల పొగాకు ఉత్పత్తి అయిందని జగన్ తెలిపారు. అయితే, అందులో ఇప్పటివరకు కేవలం 47.3 మిలియన్ కేజీలు మాత్రమే కొనుగోలు చేశారని చెప్పారు. అంటే ఉత్పత్తిలో ఇది కేవలం 21 శాతం మాత్రమేనని వివరించారు. మిగతా పంటను అమ్ముకోలేక రైతులు రోడ్డున పడే దుస్థితి నెలకొందని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో 67 శాతం మంది ప్రజలు వ్యవసాయం మీదే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని, కానీ ఈ 26 నెలల పాలనలో ఏ ఒక్క పంటకైనా గిట్టుబాటు ధర లభించిందా? అని జగన్ ప్రశ్నించారు.

గంజాయికే గిట్టుబాటు ధర : కూటమి ప్రభుత్వంలో గిట్టుబాటు ధర లభిస్తున్న ఏకైక పంట గంజాయి మాత్రమేనని జగన్ ఎద్దేవా చేశారు. ఆ పంట పండించేది కూడా వారి వెన్నుపోటు పార్టీకి చెందిన వారేనని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం పట్ల సీఎం వైఖరిని ఆయన తప్పుబట్టారు. బియ్యం తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందని, మిర్చి తింటే ఎసిడిటీ వస్తుందని, మామిడి పండ్లతో షుగర్ వస్తుందని, పొగాకుతో ఆరోగ్యం పాడవుతుందని చంద్రబాబు తరచూ చెబుతుంటారని గుర్తు చేశారు. అందుకే ఆయా పంటల ధరలన్నీ ఢమాల్ అనిపించారని ఆరోపించారు. చంద్రబాబు పాలన పూర్తిగా రైతులకు హానికరం, వ్యవసాయానికి ప్రమాదకరం అని జగన్ విమర్శించారు.

మార్క్‌ఫెడ్ ఎక్కడ? : పొగాకు కొనుగోళ్లలో వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారారని జగన్ ఆరోపించారు. ఇంత జరుగుతున్నా ఏ ఒక్క వ్యాపారినీ ప్రభుత్వం బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో పెట్టలేదన్నారు. ప్రభుత్వం దళారులతో పూర్తిగా రాజీ పడిందని విమర్శించారు. రైతులను ఆదుకునేందుకు మార్క్‌ఫెడ్‌ను ఎందుకు రంగంలోకి దించలేదని నిలదీశారు. తాను వేలం కేంద్రానికి వస్తున్నానన్న భయంతోనే ఇక్కడ కేజీకి రూ.10 పెంచారని, లేకపోతే ఆ మాత్రం కూడా ఇచ్చేవారు కాదన్నారు. 2023-24లో సగటు ధర రూ.289 ఉంటే, అత్యధికంగా రూ.411 చొప్పున కొనుగోలు చేశారని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు ఆ ధర కేజీకి రూ.214 కి పడిపోయిందన్నారు. కిలోకు రూ.75 చొప్పున రైతులు నష్టపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గోదావరి జిల్లాల్లో గతంలో సగటు ధర రూ.326 ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ.236కి పడిపోయిందని గణాంకాలు వివరించారు.

సొమ్మసిల్లిన వృద్ధురాలు : ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయగూడెం మండలం పాత ముప్పెనవారిగూడేనికి చెందిన పొగాకు రైతు పాల వెంకటేశ్వరరావు గత నెలలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఆయన భార్య సీతారత్నాన్ని జగన్ తన విలేకరుల సమావేశంలో పక్కనే నిలబెట్టుకున్నారు. అయితే, ఎండ తీవ్రతకు ఆ వృద్ధురాలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దాదాపు సొమ్మసిల్లే స్థితికి చేరుకున్నారు. పక్కనే ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి ఆమెకు సపర్యలు చేశారు.

జగన్ దాదాపు అరగంట పాటు ప్రసంగించారు. కానీ పక్కనే అస్వస్థతకు గురైన ఆ వృద్ధురాలి పరిస్థితిని ఆయన పట్టించుకోలేదు. చివర్లో ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని చెప్పే సమయంలో పక్కనున్న వారు సీతారత్నాన్ని బలవంతంగా పైకి లేపి నిల్చోబెట్టారు. ఆమె భుజంపై చేయి వేసి జగన్ ప్రసంగించారే తప్ప ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిని గమనించకపోవడం అక్కడున్న వారిని విస్మయానికి గురిచేసింది.

ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు, మాజీ మంత్రులు చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, తానేటి వనిత, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్, ఇతర స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

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