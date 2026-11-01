రీ పోలింగ్ పెడితేనే ఓటేస్తా: వైఎస్ జగన్
Jagan on Pulivendula Re Polling : వైఎస్ జగన్ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోలేదు. పులివెందులలో రీ పోలింగ్ పెడితేనే మళ్లీ వచ్చి ఓటు వేస్తానని ఆయన అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 3:57 PM IST
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పులివెందులలో జరుగుతున్న పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓటు వేయకుండానే వెనుదిరిగారు. పులివెందులలో రీ పోలింగ్కు అనుమతిస్తే అప్పుడు వచ్చి ఓటేస్తానని తెలిపారు. ఈ ఎన్నికలను చూస్తే సంస్కరణలు ఎంత అవసరమో తెలుస్తుందని అన్నారు. ప్రస్తుత ఎస్ఈసీ ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నారో అందరికీ తెలుసని చెప్పారు.
అంతకుముందు పులివెందులలో రీపోలింగ్ నిర్వహించేలా అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోవాలంటూ ఆర్వో కార్యాలయం ఎదుట వైఎస్ జగన్ బైఠాయించారు. తమ ఏజెంట్లను పోలింగ్ కేంద్రాల్లోకి అనుమతించలేదని ఆరోపించారు. అప్పటికే ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఆర్వో కార్యాలయానికి చేరుకున్న ఏజెంట్లు కింద బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతుండగా జగన్ కూడా వారితోపాటు కింద కూర్చొని నిరసన తెలిపారు. జగన్ వద్దకే వచ్చిన ఆర్వోకు వినతిపత్రం అందించారు.
'మీకు పైనుంచి ఆదేశాలు ఏమైనా రావచ్చు. ఒత్తిళ్లు వచ్చినాగానీ మీ అధికారం వినియోగించుకోవాలి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని హరిస్తున్న వారిని అడ్డుకోవాలి. రీపోలింగ్ నిర్వహించేలా అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోవాలని' వైఎస్ జగన్ కోరారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే భవిష్యత్లో ఇక ఎన్నికలు జరగవని వ్యాఖ్యానించారు. తాను పిలుపు ఇచ్చి ఉంటే ఈ ఎన్నికలే ఆగిపోయేవని కానీ ప్రజాస్వామ్యంపై గౌరవంతోనే అలా చేయలేదన్నారు.
మాజీ సీఎం నియోజకవర్గంలోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ఎలా అని జగన్ ప్రశ్నించారు. మీరు ఏంచేసినా ఇక రెండేళ్లేనని, ఆ తర్వాత తమ ప్రభుత్వమేనని అన్నారు. తమ సర్కార్ వచ్చాక ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడతామని, ఇప్పుడు జరిగిన అన్ని ఘటనలపై విచారణ చేయిస్తామని చెప్పారు. అధికారులు మనస్సాక్షి ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోవాలని తప్పకుండా రీపోలింగ్ జరిపించాలన్నారు. అప్పటి వరకు ఇక్కడే కూర్చుంటామని లాఠీఛార్జ్ చేస్తే చేయండని పేర్కొన్నారు.
"మీకు పైనుంచి ఆదేశాలు ఏమైనా రావచ్చు. ఒత్తిళ్లు వచ్చినాగానీ.. మీ అధికారం వినియోగించుకోవాలి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని హరిస్తున్న వారిని అడ్డుకోవాలి. రీపోలింగ్ నిర్వహించేలా అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మీరు ఏం చేసినా ఇక రెండేళ్లే ఆ తర్వాత మా ప్రభుత్వమే. మా ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడతాం. ఇప్పుడు జరిగిన అన్ని ఘటనలపై మా ప్రభుత్వంలో విచారణ చేయిస్తాం." - వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత
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