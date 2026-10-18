పోటీ చేయకుండా అడ్డుకోవడం అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమే: వైఎస్ జగన్
పట్టించుకోవాల్సిన వ్యవస్థలు కూడా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నాయని జగన్ ఆరోపించారు. పార్టీ నాయకులతో కలిసి గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ను కలిశారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల గురించి ఆయనకు వివరించినట్లు చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:16 PM IST
YS Jagan met Governor Abdul Nazeer : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్లు వేసే పరిస్థితి కూడా లేదని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ అన్నారు. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ను కలిసిన మాజీ సీఎం జగన్ నామినేషన్ వేయకుండా తమ అభ్యర్థులను అడ్డుకున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు. ఎన్నికల్లో పోటీచేసే పరిస్థితి లేకుండా చేస్తున్నారని ఎస్ఈసీ కూడా ప్రభుత్వంతో లాలూచీ పడినట్లు కనిపిస్తోందని ఆరోపించారు. ఎస్ఈసీ పునేఠాపై గతంలోనూ అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయని అన్నారు. ఇంతటి నిరంకుశత్వాన్ని సమర్థిస్తే ప్రజాస్వామ్యం బతకదని పోటీ చేయకుండా అడ్డుకోవడం అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమేనని తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కొని మరీ బెదిరిస్తున్నారని తిరిగి బాధితులైన మా పార్టీ నేతలపైనే కేసులు పెడుతున్నారని జగన్ మండిపడ్డారు. నామినేషన్ పత్రాలను ఆన్లైన్లో తీసుకోవాలని గవర్నర్ను కోరినట్లు జగన్ తెలిపారు. పట్టించుకోవాల్సిన వ్యవస్థలు కూడా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నాయని ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవన్నీ ఎల్లకాలం సాగవని తెలుసుకోవాలని చెప్పారు.
''ఉన్నత స్థాయిలోని పోలీసు యంత్రాంగం ప్రభుత్వానికే మద్దతు పలుకుతోంది. కనీసం కానిస్టేబుల్, ఎస్సై స్థాయిలోని అధికారులైనా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు సహకరించండి. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనీయకపోవడం అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమే. ఇంతటి నిరంకుశత్వాన్ని సమర్థిస్తే ప్రజాస్వామ్యం బతకదు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలంతా తిరగబడాలి.''- వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్కు ఫిర్యాదు : మున్సిపల్ ఎన్నికలకు కేంద్ర బలగాలను రప్పించాలని ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠాను వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ కోరారు. విజయవాడలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ను కలిసిన జగన్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కుంటున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్ల పత్రాలను కూటమి నేతలు చించేశారని అన్నారు. ఈ మేరకు ఆధారాలను ఎస్ఈసీకి అందించామని తెలిపారు. పోలీసుల తీరును తీవ్రంగా తప్పుబట్టిన జగన్ పోలింగ్ కేంద్రాల లోపల, బయట లైవ్ ప్రసారాలు ఉండాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ వేసే పరిస్థితి లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కూటమి అభ్యర్థులు నామినేషన్ పత్రాలు చించి అరాచకపర్వం సృష్టిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఎస్పీలే దగ్గరుండి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల చేత నామినేషన్లు వేయాలని కోరగా అందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అంగీకరించారని జగన్ చెప్పారు. స్థానిక ఎన్నికలు పారదర్శకంగా నిర్వహించే ధైర్యం చంద్రబాబుకు లేదని అందుకే రాష్ట్రంలో అల్లర్లు సృష్టిస్తున్నారని జగన్ విమర్శలు గుప్పించారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. పోలీసులు,ఎస్ఈసీ అండతో టీడీపీ నేతలు రెచ్చిపోతున్నారని అన్నారు.
నాడు సమర్థించి తప్పు చేశా : సీఈసీ నియాకమంపై జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఈసీ నియామకాన్ని నాడు సమర్థించి తప్పు చేశానని.. ఇప్పుడు పశ్చాత్తాప పడుతున్నట్లు చెప్పారు. సీఈసీ, ఎస్ఈసీల నియామకాలు ఏకపక్షంగా ఉండకూడదన్న జగన్ పారదర్శకంగా నియామకం జరిగేలా సంస్కరణలు తేవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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