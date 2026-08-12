మళ్లీ పాత పాటే - ఈసారి కూడా అసెంబ్లీకి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు డుమ్మానే!
శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్న వేళ జగన్ మీటింగ్ - ఈ సారి కూడా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు సభకు హాజరు కావడంలేదని సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 7:27 PM IST
YS Jagan Meeting With Party MLA's And MLC's Over Assembly Meeting: రెండేళ్లుగా వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి వచ్చిందీ లేదు. ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడిందీ లేదు. ఈ అంశంపై కూటమి అధికారులు నిలదీసినా వారి ధోరణిలో ఎటువంటి మార్పూ రాలేదు. మళ్లీ ఈ నెల 17 నుంచి శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు మొదలవనున్న వేళ ప్రతి పక్షహోదా ఇవ్వని కారణంగానే వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి రాకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. శాసనసభలో ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాల్సిన వారే అసెంబ్లీలో అల్లర్లు సృష్టించడం గతంలోనే చూశాం. ప్రస్తుతం ఆధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్న వేళ ఈ సారి కూడా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు సభకు హాజరు కావడం లేదని తెలుస్తుంది.
సమయం ఇవ్వలేకే ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వట్లేరు: అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు అసెంబ్లీ, శాసన మండలి సమావేశాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీని ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా గుర్తించడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం లేదని ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా గుర్తిస్తే సభలో మాట్లాడేందుకు తగిన సమయం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని అందుకే ఇవ్వడం లేదన్నారు.
అసెంబ్లీలో మనం చేయగలిగిందేమీ లేదని, ప్రజా సమస్యలపై గతంలోనూ పోరాడామని, ఇప్పుడు కూడా మరింత గట్టిగా పోరాడాలని మండలి సభ్యులంతా సమావేశాలకు పూర్తి సన్నద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం. శాసనసభలో ప్రభుత్వం ప్రస్తావించే అంశాలకు ఆధారాలు, సాక్ష్యాలతో తాను ప్రెస్మీట్లు పెడతానని ప్రతి అంశంలోనూ ప్రజలకు నాణేనికి రెండోవైపు చూపిస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు. శాసన మండలిలో మనకు బలం ఉందని, ప్రజల తరఫున అక్కడ గట్టిగా పోరాడాలని జగన్ నాయకులకు చెప్పారు.
మండలి ఛైర్మన్గా తూమాటి మాధవరావు: శాసన మండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్ పదవికి తూమాటి మాధవరావు పేరును ప్రతిపాదిస్తున్నట్టు పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్ ప్రకటించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలతో తాడేపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జగన్ సమావేశమయ్యారు. శాసన మండలిలో డిప్యూటీ ఛైర్మన్ పదవి ఖాళీగా ఉందని తూమాటి మాధవరావు పేరు ప్రతిపాదిస్తున్నట్టు జగన్ చెప్పారు. మాధవరావుకు పార్టీ ఎమ్మెల్సీలంతా పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలని అందరూ సమన్వయంతో పని చేయాలని వైయస్ జగన్ కోరారు. శాసన మండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్గా జాకియా ఖానమ్ పదవీ కాలం గత నెలలో ముగిసింది.
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