కృష్ణా జలాల్లో వాటాను కాపాడుకునేలా గట్టిగా వ్యవహరించాలి - చంద్రబాబుకు జగన్ లేఖ

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ లేఖ - కృష్ణా జలాల్లో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రస్తావన

Jagan_Letter_to_CM_Chandrababu
Jagan_Letter_to_CM_Chandrababu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
YS Jagan Letter to CM Chandrababu: కృష్ణా జలాల్లో వాటాను కాపాడుకునేలా కూటమి ప్రభుత్వం గట్టిగా వ్యవహరించాలని కోరుతూ సీఎం చంద్రబాబుకు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైయస్‌ జగన్‌ లేఖ రాశారు. కృష్ణా జల వివాదాల 2వ ట్రైబ్యునల్‌ విచారణ దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సుదీర్ఘ లేఖ రాశారు. జలాల వివాదాల పరిష్కారం కోసం ఏర్పాటైన ట్రైబ్యునల్ ముందు వాదనలు వినిపించడంలో ఏపీ విఫలమైందని జగన్ ఆరోపించారు. కృష్ణా జలాల వినియోగంలో రాష్ట్ర హక్కులు, ప్రయోజనాలు కాపాడడంలో కూటమి ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ది లేదని విమర్శించారు.

కృష్ణా జల వివాదాల 2వ ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా పేలవమైన వాదనలు వినిపిస్తోందని, కేడబ్ల్యూడీటీ–2కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన అనిల్‌కుమార్‌ గోయల్‌ సమర్పించిన అఫిడవిట్‌ దీనికి ఉదాహరణ అని జగన్ తెలిపారు. కృష్ణా జలాలపై ఏపీకి ఉన్న హక్కు వాడుకోవడంలో కూటమి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు. కృష్ణా జల్లాలో కచ్చితంగా 763 టీఎంసీల నీరు కేటాయించాలని తెలంగాణ డిమాండ్ చేస్తోందన్న జగన్, ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం జరిగినట్లేనని అన్నారు. కృష్ణా జలాలపై హక్కు కాపాడుకునేందుకు ఏపీ తుది వాదనలు గట్టిగా వినిపించాలని సీఎంను జగన్ కోరారు. ఇప్పుడు ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట వినిపిస్తున్న కొన్ని వాదనలు చట్టపరిమితిని మించడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని తెలిపారు.

ప్రయోజనాలు కాపాడేలా చర్యలు తీసుకోవాలి: బచావత్‌ ట్రైబ్యునల్‌ నాడు కృష్ణా నికర జలాలలను కాపాడుకునేలా ప్రభుత్వం వ్యవహరించాలని జగన్ కోరారు. రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం గతంలో కేడబ్ల్యూడీటీ–1 ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు 811 టీఎంసీల కేటాయించిందని, కేటాయించిన ఆ నీటిని పునఃపంపిణీ అనేది పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధమని వివరించారు. రాష్ట్రానికి కేటాయించిన 512 టీఎంసీల నీటిలో ఒక్క టీఎంసీ నీరు మనం కోల్పోయినా అందుకు కూటమి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని జగన్ స్పష్టం చేశారు. గతంలో కేటాయించిన 811 టీఎంసీల పునఃపంపిణీని సమీక్షిస్తామన్న కేడబ్ల్యూడీటీ–2 నిర్ణయంపై కనీసం అభ్యంతరం కూడా చెప్పడం లేదని కృష్ణా డెల్టాలో వినియోగించిన నీటిలో 95 శాతం ఆ పరీవాహక ప్రాంతం వెలుపల వినియోగిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని జగన్ తెలిపారు.

కూటమి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే 2025 సెప్టెంబరు 16వ తేదీన కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆల్మట్టి డ్యామ్‌ ఎత్తు 519.16 మీటర్ల నుంచి 524.25 మీటర్లకు పెంచిందన్న జగన్, అవసరమైన 1,33,867 ఎకరాల భూసేకరణకు అనుమతిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుందని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడేలా కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవహరించాలని కోరుతూ సీఎం చంద్రబాబును జగన్ కోరారు. రాష్ట్ర ప్రజల తాగు, సాగునీటి అవసరాలు తీరేలా నీటిలో మన హక్కు అమలు కోసం పని చేయాలన్నారు. వాటా కోసం చిత్తశుద్ధితో పని చేయాలని ఆ విధంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడాలని లేఖలో సీఎంను జగన్ కోరారు.

