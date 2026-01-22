ETV Bharat / politics

భూముల రీసర్వేపై చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారు: వైఎస్ జగన్

భూముల రీసర్వేపై సీఎం చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారని జగన్​ ఆరోపణ - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రీ సర్వే ప్రారంభించి పూర్తి చేయగా దాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంటున్నారని వెల్లడి

Jagan_on_Land_Resurvey
Jagan_on_Land_Resurvey (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 4:04 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 5:06 PM IST

Jagan Comments on Land Resurvey and No Work No Pay: భూముల రీసర్వేపై సీఎం చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రీ సర్వే ప్రారంభించి 6800 గ్రామాల్లో పూర్తి చేయగా దాన్ని చంద్రబాబు తన ఖాతాలో వేసుకుంటున్నారని ఆక్షేపించారు. అత్యంత పారదర్శకంగా, మహాయజ్ఞంగా రీ సర్వే పూర్తి చేశామని, రైతులకు క్యూ ఆర్ కోడ్, జియో మ్యాపింగ్, యునిక్ నంబర్​తో పాస్ బుక్కులు ఇచ్చామని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చేపట్టిన రీ సర్వేను నీతి ఆయోగ్ సైతం కొనియాడిందని, కేరళ, ఉత్తరఖండ్, మహారాష్ట్ర అధికారులు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారని జగన్ అన్నారు.

సర్వే ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ ఎస్​.వి సింగ్ సైతం తాము చేసిన రీ సర్వేను మెచ్చుకున్నారని, చంద్రబాబు కుట్రలు చేసి రీ సర్వే యజ్ఞాన్ని భగ్నం చేశారని ఆరోపించారు. రీసర్వేలో ఏపీ ప్లాటినం గ్రేడ్ సాధించిందని 2023 డిసెంబర్​లో పార్లమెంట్​లో కేంద్రం సమాధానం ఇచ్చిందన్న జగన్ 2025 ఫిబ్రవరి 19న కేంద్రం రూ.400 కోట్లు ఇస్తే తానే తెచ్చానని చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీ చేశారని ఆరోపించారు. ఎన్నికల ముందు రీ సర్వేపై తప్పుడు ప్రకటనలు, ఫోన్లు చేసి ప్రజలను తప్పు దోవపట్టించారని అధికారంలోకి వచ్చాక రీ సర్వేపై చంద్రబాబు పూర్తిగా యూటర్న్ ఎందుకు తీసుకున్నారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు.

''భూముల రీసర్వేపై సీఎం చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారు. ఎన్నికల ముందు భూముల రీ సర్వేపై ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించి అధికారంలోకి వచ్చాక యూటర్న్ ఎందుకు తీసుకున్నారో చెప్పాలి. మా ప్రభుత్వ హయాంలో రైతులకు క్యూ ఆర్ కోడ్, జియో మ్యాపింగ్, యునిక్ నంబర్​తో పాస్ బుక్కులు ఇచ్చాము. మేము చేసిన రీ సర్వేను నీతి ఆయోగ్ సైతం కొనియాడింది. ఇంక కేరళ, ఉత్తరఖండ్, మహారాష్ట్ర అధికారులు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారు.''- జగన్, మాజీ సీఎం

'నో వర్క్ నో పే'పై డొంక తిరుగుడు సమాధానం: అసెంబ్లీకి రాని ఎమ్మెల్యేలకు నో వర్క్ నో పే, రీకాల్ చేయాలన్న స్పీకర్ అయ్యన్న వ్యాఖ్యలు విలేకరులు ప్రస్తావించారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా వేతనాలు తీసుకుంటున్న అంశాన్ని గుర్తు చేశారు. దీనిపై జగన్ డొంక తిరుగుడు సమాధానం ఇచ్చారు. తమకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకపోవడంతోనే సభకు వెళ్లడం లేదన్న జగన్ వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు వేతనాలు తీసుకుంటోన్న అంశాన్ని ప్రస్తావించలేదు.

తమకు ప్రతిపక్షానికి అర్హత ఉందని చెప్పుకొచ్చిన జగన్ తనకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకుండా స్పీకర్​ను ఎవరు ఆపుతున్నారని ఎదురు ప్రశ్నించారు. ఎమ్మెల్యేలకు నో వర్క్ నో పే, సహా రీకాల్ చేసే విధానంపై సూటిగా సమాధానం ఇవ్వాలని విలేకరులు మరో సారి జగన్​ను ప్రశ్నించగా సమాధానం ఇచ్చేందుకు జగన్ తడబడ్డారు. పార్టీ అధ్యక్షుడుగా ఉన్న జగన్ విలేకరుల ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం చెప్పకుండానే సమాధానం దాటవేసి వెళ్లిపోయారు.

Last Updated : January 22, 2026 at 5:06 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

