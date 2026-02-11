11వ తేదీ 11 మంది 11 నిమిషాలు - అలా వచ్చి ఇలా వెళ్లిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు
ప్రారంభమైన అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రతిపక్ష హోదా గుర్తింపు ఇవ్వాలని అసెంబ్లీ గేటు ముందు జగన్ సహా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళన - సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే వెళ్లిపోయిన జగన్, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 1:45 PM IST
YS Jagan and YSRCP MLA and MLCs Walkout from Assembly : నేటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆందోళనలు, నిరసనలు చేపట్టారు. సమావేశాలు మొదలు కావడానికి ముందే అసెంబ్లీ గేటు ముందు ప్రతిపక్ష హోదా గుర్తింపు ఇవ్వాలని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. అనంతరం మాజీ సీఎం జగన్ సైతం ప్లకార్డులను పట్టుకుని వైఎస్సార్సీపీ నేతల వెంట అసెంబ్లీలోకి వెళ్లారు.
తొలిరోజు శాసనసభ సమావేశాలకు మాత్రమే హాజరు కావాలని నిర్ణయించుకున్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు అలా వచ్చి ఇలా వెళ్లిపోయారు. సమావేశాల ప్రారంభానికి ముందు అసెంబ్లీ గేటు 4 నంబరు వద్దకు చేరుకుని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సహా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేస్తూ నడుచుకుంటూ శాసనసభ ప్రాంగణంలోకి వెళ్లారు.
'ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా గుర్తింపు ఇవ్వరు', 'సమస్యలపై ప్రస్తావించనీయరు' అంటూ పలు కొటేషన్ల ప్లకార్డులు పట్టుకుని శాసనసభ ప్రాంగణంలోకి వెళ్లారు. శాసనసభలోకి ప్లకార్డుల అనుమతి లేదని పోలీసులు అభ్యంతరం చెప్పారు. పట్టించుకోకుండా ముందుకు కదలడంతో వైఎస్సార్సీపీ నేతల చేతుల్లోని ప్లకార్డులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం సభలోకి వెళ్లిన జగన్ సహా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఇరుసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తుండగా ఆందోళనలు చేపట్టారు. 11 నిమిషాలు మాత్రమే సభలో ఉండి బయటకు వెళ్లిపోయారు.
మాయమాటలు చెబుతూ: ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ చేసిన ప్రసంగం అబద్దాల మయమని వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపించింది. చంద్రబాబు సహా కూటమి నేతలు నిరంతరం చెప్పే అబద్దాలనే గవర్నర్ తో చెప్పించాలని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు విమర్శించారు. ఎన్టీఆర్ భవన్ నుంచి వచ్చిన స్క్రిప్టునే గవర్నర్ చదివారని ఆరోపించారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల అమలును విస్మరించిన కూటమి ప్రభుత్వం మాయమాటలు చెబుతూ ప్రజలను మోసం చేస్తోందని ఆక్షేపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 3.20లక్షల కోట్లు అప్పు చేసింది ఎవరికి ఇచ్చారో చెప్పాలని నిలదీశారు.
లోకేశ్ రాజ్యాంగాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ప్రశ్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలను జైలు పాలు చేస్తుందని ధ్వజమెత్తారు. మహిళలకు ఆడబిడ్డ నిధి ఇస్తామని మోసం చేశారని, కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని రంగాలను విస్మరించిందని దుయ్యబట్టారు. ప్రజల సమస్యలను సభలో ప్రస్తావించేందుకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వాలని జగన్ పలు మార్లు కోరుతున్నా పట్టించుకోకపోవడం హేయమన్నారు.ప్రతిపక్షం హోదా అనేది వైఎస్సార్సీపీ హక్కు అని, ఎమ్మెల్యేలతో సమానంగా జగన్కు మాట్లాడేందుకు నిముషం లేదా 2 నిముషాలు సమయమిస్తామంటే ఒప్పుకోమని దీనికోసమే సభనుంచి బయటకు వచ్చినట్లు నేతలు తెలిపారు. కూటమి పాలనలో రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలూ నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయని, వ్యవస్థలు దారుణంగా తయారయ్యాయని ఆరోపించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం రేపట్నుంచి శాసన మండలి వేదికగా పోరాటం చేస్తామని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు స్పష్టం చేశారు.
సభ్యులు సభా సంప్రదాయాలు పాటిస్తే మంచిది: అసెంబ్లీ లాబీలో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. 11వ తేదీన 11 మంది వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు 11 నిమిషాలు మాత్రమే సభలో ఉండి వెళ్లిపోయారు అని వ్యాఖ్యానించారు. అంతకుమించి ఎక్కువ సమయం లేరు కదా అన్నారు. సభ్యులు సభా సంప్రదాయాలు పాటిస్తే మంచిదని స్పీకర్ సూచించారు.
2019లో వ్యవస్థలు విధ్వంసమై రాష్ట్రాభివృద్ధి స్తంభించింది: రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో కీలక మార్పులు, పరిణామాలు చవిచూసిందని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. పరిమిత వనరులు ఉన్నా దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి నాటి ప్రభుత్వం కృషి చేసిందని అయితే 2019లో జరిగిన ప్రభుత్వ మార్పు పురోగతికి విఘాతం కలిగించిందన్నారు. ఉభయసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన గవర్నర్ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన వ్యవస్థల విధ్వంసాన్ని ప్రస్తావించారు. అసెంబ్లీలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ పదే పదే గవర్నర్ ప్రసంగానికి ఆటంకం కలిగించారు. సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే జగన్తో పాట వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు.
పునరుద్ధరణ దశ నుంచి ప్రగతి పథం వైపు అడుగులు: గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
ప్రతి నెల రూ.10 వేలు - అనాథ పిల్లలకు అండగా నిలచిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్