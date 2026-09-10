ETV Bharat / politics

పరీక్ష రాయకుండానే 372 మందికి డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు: వైఎస్ జగన్

మెగా డీఎస్సీ-2025పై వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలు ఉద్ధృతం చేసింది. స్పోర్ట్స్‌ కోటా అభ్యర్థుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని జగన్‌ ఆరోపణలు గుప్పించారు. అసలు పరీక్షే రాయకుండా 372 మందిని నియమించారని నిందలు వేశారు.

Jagan on DSC 2025 Recruitment
మెగా డీఎస్సీ-2025పై ఆరోపణలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jagan on DSC 2025 Recruitment in Tadepalli : కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మెగా డీఎస్సీ-2025ను నిర్వహించి నియామకాలను భర్తీ చేసింది. అయితే ఈ రిక్రూట్‌మెంట్​లో అవకతవకలు జరిగాయని అర్హత లేనివారికి ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారని వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలు చేస్తోంది. ఈ ఆరోపణలను ప్రభుత్వం ఖండిస్తూనే ఉంది. ఈ క్రమంలోనే అధికారులు కూడా 3 పర్యాయాలు ఆధారాలతో సహా వివరణ ఇచ్చారు. ఈ నియామకాల ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగిందని, నిబంధనల విషయంలో ఎక్కడా ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను తూచా తప్పకుండా పాటించామని వెల్లడించారు.

ఇటు కొలువులు సాధించిన ఉపాధ్యాయులు కూడా వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయ కొలువులు సాధించడం వెనక ఏళ్ల కఠిన శ్రమ, నిద్రలేని రాత్రులు, ఎంతో వేదన దాగి ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ప్రతిభ, కఠోర శ్రమనే సాధనాలుగా నమ్మి కష్టపడి చదివామని పేర్కొంటున్నారు. అలాంటి శ్రమను వైఎస్సార్సీపీ వారు తీసికట్టుగా మాట్లాడుతూ అవమానిస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పారు. నియామకాలు పూర్తిస్థాయిలో పారదర్శకంగా జరిగాయని వారు ఉద్ఘాటించారు. రాజకీయం కోసమే వైఎస్సార్సీపీ బురద చల్లుతోందని మండిపడ్డారు.

పరీక్షే రాయకుండానే 372 మందికి డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు: వైఎస్ జగన్ (ETV Bharat)

కావాల్సినవారికి కట్టబెట్టేందుకే : అయినా వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలు ఆపడం లేదు. ఈసారి ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి మరో అడుగు ముందుకేసి స్పోర్ట్స్‌ కోటా అభ్యర్థులు కొందరిని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఆరోపణలు గుప్పించారు. అసలు పరీక్షలే రాయకున్నా 372 మందిని అడ్డగోలుగా నియమించారని నిందలు వేశారు. అటవీశాఖలోని 40 పోస్టులను స్పోర్ట్స్ కోటా కింద కావాల్సినవారికి కట్టబెట్టేందుకు ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు.

డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం నేపథ్యంలో ఆ ప్రక్రియను పక్కనపెట్టారని జగన్​ వ్యాఖ్యానించారు. డీఎస్సీపై గతంలో తాను లేవనెత్తిన నాలుగు ప్రశ్నలకు ముఖ్యమంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రి సరైన వివరణ ఇవ్వలేదన్నారు. దీనిపై సీబీఐ విచారణతో పాటు మంత్రి లోకేశ్​ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"గతంలో నేను స్కాం-1 పేరిట వివరాలు వెల్లడించాను. ఇప్పుడు స్కాం-2తో వచ్చాను. డీఎస్సీపై గతంలో నేను లేవనెత్తిన నాలుగు ప్రశ్నలకు ముఖ్యమంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రి సరైన వివరణ ఇవ్వలేదు. డీఎస్సీలో తవ్వేకొద్దీ అక్రమాలు బయటకు వస్తున్నాయి. డీఎస్సీ అక్రమాలు వెలుగులోకి రాకపోతే అటవీశాఖలో ఉద్యోగాల్లోనూ స్పోర్ట్స్ కోటాలో 40 పోస్టులు అవకతవకలు జరిగేవి. - వైఎస్ జగన్​, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత

డీఎస్సీలో అవకతవకలకు మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి - జగన్

అసెంబ్లీకి రండి డీఎస్సీపై చర్చిద్దాం - వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం చంద్రబాబు సవాల్

TAGGED:

AP MEGA DSC 2025 ISSUE
JAGAN RAISES QUESTIONS OVER DSC
JAGAN ON DSC 2025 RECRUITMENT
JAGAN DEMANDS CBI PROBE IN DSC
JAGAN ON MEGA DSC 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.