'హాజరై వివరణ ఇవ్వండి' - గుడివాడ అమర్నాథ్కు మహిళా కమిషన్ నోటీసులు
హోంమంత్రిపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై అమర్నాథ్పై సుమోటోగా కేసు - ఈ నెల 24న కమిషన్ ఎదుట హాజరుకావాలని ఆదేశం - విచారణకు హాజరై వివరణ, ఆధారాలు సమర్పించాలని నోటీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 6:44 PM IST
Women Commission Gave Notices To YSRCP Minister Gudiwada Amarnath : ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం మంత్రి అనితపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వివరణను జూన్ 24న విచారణకు హాజరై స్పష్టంగా తెలపాలని నోటీసు జారీ చేసింది. నిర్ణయించిన గడువు లోపల హాజరై వివరణకు ఇవ్వకపోతే వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని మహిళా కమిషన్ హెచ్చరించింది.
అసలు ఏం జరిగిందంటే: ఇటీవల జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో గుడివాడ అమర్నాథ్ ఏపీ హోం మంత్రి వంగలపూడి అనితను ఉద్దేశించి వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమెను "మేకప్ మంత్రి" అని సంబోధించడమే కాకుండా "ఆమె వేసుకునే కిలోల కొద్దీ మేకప్" అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షించే కీలక బాధ్యత కలిగిన హోం మంత్రిని, అందునా ఒక మహిళా ప్రజాప్రతినిధిని ఇలా కించపరచడం పెద్ద రాజకీయ వివాదానికి దారి తీసింది.
వ్యాఖ్యలను ఖండించిన టీడీపీ నాయకులు: హోం మంత్రి అనితపై చేసిన వ్యాఖ్యలను మాజీ మంత్రి, YSRCP నాయకుడు గుడివాడ అమర్నాథ్ బేషరతుగా ఉపసంహరించుకోవాలని, మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పాలని పలువురు నాయకులు, ప్రముఖులు డిమాండ్ చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా విభాగం దీనిపై తీవ్రంగా స్పందించింది. 'తెలుగు మహిళ' విభాగం ఆధ్వర్యంలో మచిలీపట్నం బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో మహిళలు నిరసన తెలిపారు. రాష్ట్ర మహిళలకు అమర్నాథ్ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ఎన్టీఆర్, పల్నాడు జిల్లాలకు చెందిన పలువురు మహిళా నాయకులు మహిళా కమిషన్కు అధికారికంగా ఫిర్యాదులు చేశారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రజలు అమర్నాథ్ ఫొటోలు ఉన్న ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లను చెప్పులతో కొట్టారు.
వివాదంపై స్పందించిన అమర్నాథ్: ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ తన వ్యాఖ్యలను తప్పుగా చిత్రీకరిస్తూ టీడీపీ రాజకీయ కుట్ర చేస్తోందని అమర్నాథ్ ఆరోపించారు. గతంలో YSRCP మహిళా నాయకులపై టీడీపీ చేసిన విమర్శలకు ప్రతిస్పందనగా మాత్రమే తాను ఆ వ్యాఖ్యలు చేశానని, మహిళలను కించపరిచే ఉద్దేశం తనకు లేదని ఆయన తనను తాను సమర్థించుకున్నారు.
జూన్ 24న విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశం : మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ జూన్ 24 ఉదయం 11 గంటలకు అమరావతిలోని మహిళా కమిషన్ కార్యాలయంలో స్వయంగా హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. విచారణకు హాజరై తన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి ఆధారాలతో కూడిన సరైన వివరణ ఇవ్వాలని ఆయనను ఆదేశించారు. నిర్ణీత సమయంలో స్పందించకపోయినా లేదా విచారణకు హాజరుకాకపోయినా, ఆయన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ల ఆధారంగా చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషన్ హెచ్చరించింది.
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