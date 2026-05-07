సీఎం కుర్చీకి దారేది? - విజయ్తో కలిసొచ్చేదెవరు? - తమిళనాట ముక్కోణ రాజకీయ చదరంగం!
మెజార్టీ నిరూపించుకోవాలన్న గవర్నర్ - రిసార్ట్కు ఏఐఏడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు - క్షణక్షణం ఉత్కంఠ రేపుతున్న పరిణామాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 3:45 PM IST
Tamil Nadu Politics Latest News : అటు పూర్తి మెజార్టీ లేదు. ఇటు కాంగ్రెస్ మినహా ఎవరూ కలిసిరావడం లేదు. మరో ఆరుగురు 'సరే' అంటే తప్ప సీఎం కుర్చీ దక్కని పరిస్థితి. ఎమ్మెల్యేలు చీలకుండా అందర్నీ రిసార్ట్కి తరలించేసింది ఏఐఏడీఎంకే. మరోదారిలో డీఎంకే. వెరసి తమిళ రాజకీయాల్లో ఓనమాలు దిద్దుకున్న టీవీకే అధినేత విజయ్ ఆదిలోనే కఠిన పరీక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు. రాజకీయ అనుభవ లేమి ఆయనలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుండగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో మరింత జాప్యం జరుగుతోంది. ప్రజా తీర్పులో మెజార్టీకి కాస్త వెనుకబడిన ఆ పార్టీ అధినేత ఎలాంటి అడుగులు వేయనున్నారు?
తమిళనాడులో ముక్కోణ రాజకీయ చదరంగం రసవత్తరంగా మారింది. శరవేగంగా మారుతున్న పరిణామాలు క్షణక్షణం ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి. "టీవీకే అధికారంలోకి వస్తుందా? విజయ్ సీఎం పగ్గాలను చేపడతారా?" చివరి క్షణంలో పరిస్థితులు తారుమారవుతాయా? అని తమిళులు మాత్రమే కాదు! యావత్ దేశ ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తరుణమిది. అన్నీ అనుకూలిస్తే గురువారమే (ఈ నెల 7న) చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలని టీవీకే అధినేత విజయ్ భావించారు.
దక్షిణాదిలోనే అత్యధికంగా (కర్ణాటక 224) 234స్థానాలు కలిగిన తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ 107 స్థానాలు (విజయ్ రెండింట పోటీ) దక్కించుకుంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 118మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం కాగా, ఏపార్టీకీ పూర్తి మెజార్టీ దక్కని పరిస్థితి. డీఎంకే కూటమి73, ఏఐఏడీఎంకే కూటమి 53స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. ఈ నేపథ్యంలో 107 మంది ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యా బలంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు విజయ్ ముందుకువచ్చి ముందుగా ఈ నెల 6న గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ను కలిశారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. తిరిగి గురువారం మరో సారి గవర్నర్ను కలవగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన పూర్తి మెజార్టీతో రావాలని సూచించినట్లు సమాచారం.
విజయ్ ప్రయత్నాలు ఎలా ఉన్నాయి?
టీవీకే అధినేత విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మద్దతు కూడగట్టడంతో పాటు ఇప్పటికే గవర్నర్ను రెండు సార్లు కలిశారు. డీఎంకే కూటమి నుంచి వైదొలిగిన కాంగ్రెస్ తన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించడం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సీపీఐ, సీపీఎం, వీసీకే మద్దతు కోరుతూ విజయ్ లేఖ రాశారు. కాగా, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఎవరెవరు మద్దతు ఇస్తున్నారు? మెజార్టీ నిరూపించుకోగలరా? ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే గద్దె దించగలరని హామీ ఇవ్వగలరా? అని తనను కలిసిన విజయ్ని గవర్నర్ అడిగినట్లు సమాచారం.
ఏఐఏడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు సేఫ్!
తమిళనాడు ఏఐఏడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలంతా పుదుచ్చేరిలోని స్టార్ హోటల్కి తరలివెళ్లారు. మద్దతు కోసం టీవీకే పార్టీ నేతలు సంప్రదించే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్తగా ఏఐఏడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలందరికీ స్టార్ హోటల్లో వసతి కల్పించారు. ఈ క్రమంలో ఆ పార్టీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ, మాజీ మంత్రి సెమ్మలై మాట్లాడుతూ తమ అధినేత ఎడప్పాడి పళనిస్వామి 'కింగ్ మేకర్' కాదు ఆయన ఎప్పటికీ 'కింగ్' గానే ఉంటారు" అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
This Governor s behaviour is Disgusting .. unacceptable and unconstitutional. We may have differences … but Vijay has got the mandate . He should be allowed to claim his right on the floor of the house. #justasking https://t.co/T72CVedXhJ— Prakash Raj (@prakashraaj) May 7, 2026
గళమెత్తిన సినీ ప్రముఖులు
ఇదిలా ఉండగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో జాప్యంపై సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. విజయ్ అసెంబ్లీ వేదికగా తన బలాన్ని నిరూపించుకునే హక్కు ఆయనకు ఉందని ప్రకాశ్ రాజ్ ట్వీట్ చేశారు.
టీవీకే పార్టీ గెలిచినా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు పడకపోవడం ప్రజాతీర్పును అగౌరవపరచడమేనని పేర్కొంటూ గవర్నర్ తీరుపై కమల్ హాసన్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటి వరకూ ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయలేదని, ఇది రాష్ట్రానికి జరిగిన అవమానమని అభివర్ణించారు.
"విజయ్కు అవకాశం ఎందుకు ఇవ్పవడం లేదు? ప్రజా తీర్పుపై గౌరవం ఇదేనా? ప్రాథమిక హక్కులు రాజకీయ నాయకులకే కాదు, తమిళులకు కూడా తెలుసు" అంటూ నటుడు విశాల్ పేర్కొన్నారు.
మరోసారి గవర్నర్ను కలిసిన విజయ్- ప్రమాణ స్వీకారానికి గ్రీన్ సిగ్నల్!