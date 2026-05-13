రాజ్యసభ సభ్యుల పదవులు ఎవరికో? - పెరుగుతున్న ఆశావహులు

వచ్చే నెలలో ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు - పెద్దల సభకు వెళ్లేందుకు ముమ్మరంగా ప్రయత్నిస్తున్న టీడీపీ నేతలు - 4 స్థానాల్లో జనసేనకు ఒకటి కేటాయించొచ్చు అనే చర్చ

Who Will Get TDP Rajya Sabha Tickets? Political Buzz Grows in AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:10 PM IST

Who Will Get TDP Rajya Sabha Tickets? Political Buzz Grows in AP: రాష్ట్రంలో వచ్చే నెలలో ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు రాజ్యసభ సభ్యుల పదవుల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆశావహుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. గత లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం రానివారు, ఇంతవరకు ప్రభుత్వ పదవులేవీ దక్కనివారు, భవిష్యత్తులో రాజ్యసభకు అవకాశం కల్పిస్తామని హామీ పొందినవారు ఇప్పుడు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ఖాళీ అవుతున్న 4 స్థానాల్లో మిత్రపక్షాలకు ఎన్ని కేటాయిస్తారు? బీజేపీకి ఇప్పటికే రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరు రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్నందున ఈసారి ఆ పార్టీకి అవకాశం ఉంటుందా? లేదా? వంటి అంశాలపై టీడీపీ ఆశావహుల అవకాశాలు ఆధారపడి ఉండనున్నాయి.

కేంద్రం కోరితే కాదనలేని పరిస్థితి: తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా రోజుల తర్వాత రాజ్యసభ రేసు సందడి నెలకొంది. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యులుగా ఉన్న పిల్లి సుభాష్‌చంద్రబోస్, ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి, పరిమళ్ నత్వానీతో పాటు సానా సతీష్ పదవీ కాలం వచ్చే నెలతో ముగుస్తోంది. రాష్ట్రంలో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు కావడం, జనసేనకు ఇప్పటిదాకా రాజ్యసభలో ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడంతో ఈ సారి ఒక స్థానం వారికి కేటాయించాల్సి రావొచ్చన్న చర్చ నడుస్తోంది. ప్రధాని మోదీ లేదా కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా కోరితే బీజేపీ మరో స్థానం కాదనలేని పరిస్థితి చంద్రబాబుకు ఎదురకావొచ్చు.

విజ్ఞప్తులు: మిత్రపక్షాలకు ఎన్ని స్థానాలు కేటాయించాల్సి రావొచ్చు, ఆ పార్టీలు ఎవరికి అవకాశమిస్తాయి వంటి అంశాలపై స్పష్టత వచ్చాక ప్రాంతాలు, సామాజికవర్గాల సమతూకం పాటిస్తూ చంద్రబాబు రాజ్యసభ అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ ప్రక్రియపై ఆయన ఇంకా కసరత్తు ప్రారంభించలేదు. నోటిఫికేషన్ వెలువడ్డ తర్వాతే చంద్రబాబు, లోకేశ్​ దీనిపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టనున్నారు. ఆశావహులు మాత్రం దాదాపు ఒకట్రెండు నెలల ముందు నుంచే చంద్రబాబు, లోకేశ్​ను కలిసి అవకాశం కల్పించాలని విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నారు.

శాసనసభలో ఉన్న మెజారిటీ దృష్ట్యా ఖాళీ అయ్యే 4 రాజ్యసభ స్థానాలు కూటమికే దక్కుతాయి. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఏపీ నుంచి బీజేపీ తరఫున ఇద్దరు రాజ్యసభకు వెళ్లారు. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున రాజ్యసభ ఎంపీలుగా ఉన్న ఆర్​.కృష్ణయ్య, బీద మస్తాన్‌రావు, విజయసాయిరెడ్డి, మోపిదేవి వెంకటరమణ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ఆ 4 స్థానాల్లో రెండు బీజేపీకి కేటాయించి టీడీపీ రెండు స్థానాల్లో తమ అభ్యర్థుల్ని రాజ్యసభకు పంపింది.

జనసేన కోటాలో: ఆర్​.కృష్ణయ్య బీజేపీ నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లారు. విజయసాయిరెడ్డి ఖాళీ చేసిన స్థానంలో బీజేపీ నాయకుడు పాకా సత్యనారాయణను ఎంపిక చేశారు. బీద మస్తాన్‌రావు టీడీపీలో చేరగా ఆ స్థానాన్ని తిరిగి ఆయనకే కేటాయించారు. మోపిదేవి వెంకటరమణ స్థానంలో సానా సతీష్‌ రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎంపికైన పరిమళ్ నత్వానీ ఈసారి ఎక్కడి నుంచి రాజ్యసభకు వెళతారు?, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి బీజేపీ తరఫున వెళతారా? అనే చర్చ నడుస్తోంది. జనసేన కోటాలో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త లింగమనేని రమేష్‌ పేరు వినిపిస్తోంది.

టీడీపీ అభ్యర్థుల ఎంపికలో సామాజిక, ప్రాంతీయ సమీకరణాలు కీలకం కానున్నాయి. బీసీ, ఎస్సీ వర్గాల్లో ఒకరికి అవకాశం దక్కొచ్చని భావిస్తున్నారు. జనసేనకు ఒక సీటు కేటాయించి ఆ పార్టీ లింగమనేని రమేష్‌ని ఎంపికచేస్తే, అదే సామాజికవర్గం నుంచి టీడీపీ మరొకరికి అవకాశమిస్తుందా? అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది. సానా సతీష్‌ మరోసారి తనకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. టీడీపీ నుంచి రాజ్యసభ స్థానం ఆశిస్తున్నవారిలో భాష్యం విద్యాసంస్థల అధినేత భాష్యం రామకృష్ణ, కంభంపాటి రామ్మోహనరావు, గల్లా జయదేవ్‌, టీడీ జనార్దన్‌, కిలారు రాజేష్‌, దేవినేని ఉమ తదితరులున్నారు. ఎస్సీ వర్గం నుంచి అవకాశం కల్పిస్తే తన పేరు పరిశీలించాలని సీనియర్ నాయకుడు వర్ల రామయ్య కోరుతున్నారు.

దిల్లీలో ప్రత్యేక ప్రతినిధి: ముస్లిం మైనార్టీలకు అవకాశం కల్పించాలని పార్టీ భావిస్తే తనను ఎంపిక చేయాలని ప్రభుత్వ మైనార్టీ వ్యవహారాల సలహాదారుగా ఉన్న ఎంఏ. షరీఫ్ కోరుతున్నారు. బీసీ, యువత కోటాలో తన పేరు పరిశీలించాలని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కుమారుడు చింతకాయల విజయ్ కోరుతున్నారు. బీసీ కోటాలోనే సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు రాజ్యసభ స్థానాన్ని ఆశిస్తున్నారు. రెండు దఫాలు గుంటూరు నుంచి టీడీపీ ఎంపీగా ఎన్నికైన గల్లా జయదేవ్‌ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తీవ్ర వేధింపులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈసారి రాజ్యసభకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.

మరికొందరు నాయకులూ తమ సీనియారిటీని, పార్టీకి చేసిన సేవల్ని గుర్తుచేస్తూ అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అన్ని అర్హతలు ఉన్నా వివిధ సమీకరణాల దృష్ట్యా రాజ్యసభకు పంపలేనివారిలో ఒకరిని కేబినెట్ హోదాలో దిల్లీలో ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా నియమించే అవకాశం ఉందన్న చర్చ పార్టీలో జరుగుతోంది.

