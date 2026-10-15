'అనంత' మేయర్ పీఠంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ - రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా చిక్కుముడి
అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మేయర్ పీఠంపై తీవ్ర ఉత్తంఠ నెలకొంది. ఇప్పటికే రేసులో ఉన్నవారికి కొత్తగా మరో రెండు పేర్లు తెరపైకి వచ్చాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా చిక్కుముడి నెలకొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:43 PM IST
Who Will Contest Mayor Candidate for Anantapur : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో స్థానాలకు ఎవరిని ఎంపిక చేయాలనే దానిపై ప్రధాన పార్టీల నేతలు కసరత్తులు జరుపుతున్నారు. ప్రధానంగా అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో టీడీపీ నుంచి మేయర్ అభ్యర్థులుగా మరో రెండు పేర్లు తెరపైకి వచ్చాయి. ఇప్పటికే రేసులో ఉన్నవారికి కొత్తగా నిట్కాన్ చంద్ర, మాజీ ఎంపీ సైపుల్లా మనుమడు కేఎం అరఫత్ పేర్లు తోడయ్యాయి. మరోవైపు మేయర్ అభ్యర్థిత్వం కోసం రెండు మూడు రోజులుగా విజయవాడలోనే మకాం పెట్టిన వారిలో ఒకరిద్దరు అభ్యర్థులకు మరో అవకాశం ఇస్తామని ముఖ్య నేతలు చెప్పడంతో ఉసూరుమంటూ వెనుదిరిగారు.
ఓ యువ అభ్యర్థి దూకుడుగా ఉంటారనే కారణంతో పక్కనపెట్టగా, మరొకరికి జడ్పీ ఎన్నికల్లో అవకాశం ఇస్తామని చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. స్థానిక పరిస్థితుల కారణంగా మేయర్ అభ్యర్థి ఎంపిక రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడా లేనంతగా అనంతపురంలోనే చిక్కుముడిగా మారింది. చివరికి పోటీలో నిలిచే నలుగురు అభ్యర్థులపై ఐవీఆర్ఎస్ కాల్స్ ద్వారా పార్టీ శ్రేణులతో(80%) పాటు సాధారణ ప్రజానీకం(20%) నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించి ఒకరిని ఎంపిక చేసి ప్రకటించాలని యోచిస్తున్నట్టు ఆ పార్టీ నేతలు తెలిపారు.
అనూహ్యంగా పెరిగిపోయిన మహిళలు : నగరంలోని 62 వార్డుల్లో అన్ని కేటగిరీల్లో కలిపి సగం స్థానాలు (31) మహిళలకు దక్కడంతో కార్పొరేటర్ ఆశావహుల జాబితాలో మహిళలు అనూహ్యంగా పెరిగిపోయారు. రిజర్వేషన్ల కారణంగా అవకాశాలు కోల్పోయిన పలువురు తమ భార్యలను పోటీలో నిలపాలని చూస్తున్నారు. ఇలాంటి వారితో బుధవారం రాత్రి వరకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ కార్యాలయం సందడిగా మారింది.
ముఖ్య నేతలపై ఒత్తిడి : ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ బుధవారం విడుదల కాగా, శుక్రవారం నుంచి నామినేషన్ల దాఖలుకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో అభ్యర్థుల ఎంపికే కొలిక్కి రావపోవడంపై ఆశావహులతో పాటు స్థానిక ముఖ్య నేతలపైనా ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది. ఇంకెప్పుడు అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తారు, వారెప్పుడు ప్రచారం చేసుకోవాలనే మాట అందరినోటా వస్తోంది. ఈనెల 16 నుంచి 18 వరకు అంటే మూడు రోజులు నామినేషన్లకు సమయం ఉంటుంది. 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం తర్వాత పోటీలో ఉండే అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటిస్తారు. 28వ తేదీనే ఎన్నిక ఉంటుంది.
నగర ఓటర్లలో ఉత్సుకత : పార్టీ అభ్యర్థిత్వం ఖరారయ్యాక కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, ఐటీ రిటర్న్స్, ఆస్తులు, కేసుల వివరాలు, నో డ్యూస్ సరిఫికెట్, అఫిడవిట్ వంటి చెక్లిస్టు అంతా తయారు చేసుకోవాలంటే కనీసం ఒక రోజు పూర్తిగా సరిపోతుంది. ఇంతా చేశాక ప్రచారానికి వారం రోజులైనా లేకపోవడంతో వార్డులోని ఓటర్లందరినీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు ఒక్కసారైనా ప్రత్యక్షంగా కలిసే అవకాశం తక్కువ. మేయర్ అభ్యర్థి అయితే నగరం మొత్తం తిరగడం గగనమే అవుతుంది. ఇంత తక్కువ సమయంలో అభ్యర్థుల ఖరారు, బీ ఫారాల పంపిణీ, ప్రచారం ఎలా జరుగుతుందోనన్న ఉత్సుకత నగర ఓటర్లలోనూ కనిపిస్తోంది.
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