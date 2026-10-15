రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద కార్పొరేషన్ - ఆ మేయర్ పీఠం ఎవరికి వరించనుంది?
Visakhapatnam Mayor Candidate : విశాఖ మహా నగరపాలక సంస్థ ఎవరికి వరించనుంది? మేయర్ పీఠం దక్కించుకునేవారు ఎవరు? రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద కార్పొరేషన్గా ఉన్న విశాఖలో ఆశావహుల సంఖ్య పెద్దగానే ఉంది?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:30 PM IST
Who is Mayor Candidate in Visakhapatnam : విశాఖ మహా నగరపాలక సంస్థ ఎవరికి వరించనుంది? మేయర్ పీఠం దక్కించుకునేవారు ఎవరు? రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద కార్పొరేషన్గా ఉన్న విశాఖలో ఆశావహుల సంఖ్య పెద్దగానే ఉంది? ఈసారి జనరల్ మహిళకు మేయర్ పదవి రిజర్వ్ కావడంతో పోటీపై ఆసక్తి నెలకొంది.
గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతోంది. 18 లక్షల 50 వేల మంది ఓటర్లు 120 డివిజన్లతో రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద కార్పొరేషన్గా GVMC ఉంది. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీలు రాష్ట్రంలోనే భారీ మెజారిటీ సాధించిన నియోజకవర్గాలు GVMC పరిధిలోనే ఉన్నాయి. ఈ సారి ఎన్నికల్లో GVMC మేయర్ అభ్యర్థిత్వాన్ని జనరల్ మహిళకు కేటాయించడంతో నగర ప్రథమ పౌరురాలిగా నిలవాలనే ఆశావహుల సంఖ్య అధికంగానే ఉంది. కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు, టీడీపీ సీనియర్ నాయకుల వారసులు మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడానికి పార్టీ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
తెలుగుదేశం నుంచి మేయర్గా పోటీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న వారిలో 30 ఏళ్లుగా తెలుగుదేశంలోనే ఉంటూ రెండు తరాలు కార్పొరేటర్గా అయిన ముక్కా ముత్యాల నాయుడు కుమార్తె శ్రావణి, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు సతీమణి లావణ్య, పల్లా కుటుంబ సభ్యుడు మురళి సతీమణి కొడాలి ఉషలు ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. మాడుగుల ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి కోడలు డాక్టర్ నందిని వేదశ్రీ, విశాఖ టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చోడే పట్టాభిరామ్ సతీమణి పద్మజ, కుమార్తె ప్రణీతలు ఆశావహుల జాబితాలో ఉన్నారు.
ITTS మాజీ ఛైర్మన్ కొయ్య ప్రసాద్ రెడ్డి సతీమణి కొయ్య వెంకట లక్ష్మి, మాజీ మేయర్ పీలా శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పలువురు పారిశ్రామికవేత్తల కుటుంబ సభ్యులు పోటీపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. విశాఖ టీడీపీ పరిశీలకులుగా శాసనమండలి మాజీ ఛైర్మన్ MD షరీఫ్ ఉండగా పార్టీ నిర్ణయం ప్రకారమే నడుచుకుంటామని స్థానిక నేతలు చెబుతున్నారు.
పరిశీలనలో పలువురి మహిళల పేర్లు : కూటమిలో రెండో ప్రధాన పార్టీగా ఉన్న జనసేన నుంచి విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ యాదవ్ సతీమణి సి.హెచ్. పద్మజ, ఉత్తర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త పసుపులేటి ఉషాకిరణ్, ఒలింపిక్ క్రీడాకారిణి, GVMC మాజీ స్పోర్ట్స్ స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్ పెద్దిశెట్టి ఉషశ్రీ, GVMC జనసేన మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ వసంత సహా కొంతమంది అవకాశం వస్తే మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి సత్తా చాటడానికి మహిళలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. బీజేపీ నుంచి ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు PVN మాధవ్ సతీమణి, విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే విష్ణు కుమార్రాజు కుమార్తె దీపిక. మాజీ PCPR ఛైర్మన్ చొక్కాకుల లక్ష్మీ వెంకట్రావు, అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ సతీమణి, ఆడారి ఆనందరావు కుటుంబ సభ్యులు. బీజేపీకి నమ్మకంగా ఉన్న న్యాయవాదుల కుటుంబం నుంచి పోటీకి సుముఖత చూపుతున్నారు.
పోటీకి సిద్ధంగా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు : వైఎస్సార్సీపీ నుంచి విశాఖ మేయర్ అభ్యర్థి ఎంపిక జరుగుతోంది. ఎమ్మెల్సీ వరుదు కల్యాణి, బొత్స సత్యనారాయణ సతీమణి, మాజీ ఎంపీ బొత్స ఝాన్సీ సహా గత కౌన్సిల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్న మహిళా కార్పొరేటర్లను అభ్యర్థులుగా పరిగణించడానికి పరిశీలిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్, సీపీఎం, సీపీఐలు కూటమిగా మేయర్ అభ్యర్థిని నిలబెట్టే కసరత్తు చేస్తున్నాయి. మరికొంతమంది ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు పోటీకి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈసారి విశాఖ కార్పొరేషన్లో మహిళా గళం గట్టిగా వినిపించనుంది.
మరోవైపు విశాఖ మేయర్ పీఠం మహిళలకు ఖరారైన తర్వాత నాయకుల వారసుల కంటే మంచి నేపథ్యం ఉన్నవారికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కూటమి నాయకులు భావిస్తున్నారు. మహా నగర అభివృద్ధిని ఒక యజ్ఞంలా ముందుకు తీసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉన్నవారి కోసం అన్వేషిస్తున్నారు. ఉత్సాహవంతులు, వివాదరహితులు, విద్యావంతులైన మహిళల పేర్లను పరిశీలిస్తున్నారు.
టీడీపీ నుంచే పోటీ! : షెడ్యూల్ ప్రకారం గ్రేటర్లో నామినేషన్లకు గడువు 18వ తేదీ వరకు ఉంది. సమయం తక్కువగా ఉండటంతో విశాఖ మేయర్ అభ్యర్థి ఎంపిక కసరత్తును వేగవంతం చేశారు. ఇప్పటికే కొందరు మహిళల పేర్లు అమరావతిలో పరిశీలించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా టీడీపీ నుంచే పోటీ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సీట్ల సర్దుబాటుపై కూటమి పార్టీల నాయకులు నిర్ణయానికి వచ్చినప్పటికీ బీజేపీ, జనసేనలో కొందరు నేతలు తమ వారసులు, కుటుంబ సభ్యుల కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
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