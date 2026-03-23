ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి రాజకీయ పయనమెటు? - బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఆహ్వానాలు!

కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి - ఇతర నేతల నుంచి తమ పార్టీల చేరాలని ఆహ్వానాలు - ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి ఏ పార్టీలో జాయిన్ అవుతారని ఉత్కంఠ

Published : March 23, 2026 at 7:47 PM IST

Which Party Will MLC Jeevan Reddy Join? : జగిత్యాల జిల్లా రాజకీయాల్లో మరో కీలక మలుపు తిరగబోతోందా? మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్సీ జీవన్‌ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడే నిర్ణయానికి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో జీవన్‌ రెడ్డి తదుపరి రాజకీయ అడుగు ఏంటన్నది హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. ఇప్పటికే పార్టీపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న ఆయన, తన అనుచరులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి భవిష్యత్‌ కార్యాచరణను నిర్ణయించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన పయనమెటు అన్నది రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు దారి తీస్తోంది.

అసంతృప్తి పుట్టుక - కారణాలేమిటి? : గత కొన్ని నెలలుగా జీవన్‌ రెడ్డి కాంగ్రెస్‌ వ్యవహారాలపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ పార్టీ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుంటున్నారని ఆయన బహిరంగంగానే విమర్శించారు. ప్రభుత్వంతో సమన్వయం ఒకటే కాని, పార్టీలోనూ ఒకే వ్యక్తి పెత్తనం సాగించడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు.

ఇటీవల జరిగిన పురపాలక ఎన్నికలు ఈ అసంతృప్తికి తారాస్థాయిని చేర్చాయి. 50 వార్డులున్న జగిత్యాలలో తన అనుచరులకు కేవలం 17 టికెట్లు మాత్రమే రావడం జీవన్‌ రెడ్డిని తీవ్రంగా కలిచివేసింది. పార్టీ కోసం సంవత్సరాలుగా పని చేసిన తమ వర్గీయులకు సరైన ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదనే భావన ఆయనలో బలపడింది. అంతేకాకుండా, గెలిచిన వారిలో తన వర్గానికి చెందిన వారిని ఛైర్‌పర్సన్‌ పదవికి ఎంపిక చేయాలని కోరినా అధిష్ఠానం స్పందించకపోవడం ఆయనను మరింత నిరుత్సాహానికి గురి చేసింది.

అధిష్ఠానంతో విభేదాలు : కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంపై కూడా జీవన్‌ రెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తన కంటే పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని ఆయన భావించారు. ఈ నేపథ్యంలో పలుమార్లు పార్టీపై బహిరంగంగానే విమర్శలు గుప్పించారు. పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ ఆయనతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. అలాగే మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ జగిత్యాలకు వచ్చి పార్టీని వీడవద్దని కోరారు. అయినా జీవన్‌ రెడ్డి తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు. పార్టీకి రాజీనామా చేయబోతున్నానని స్పష్టంగా ప్రకటించడం ఆయన అసంతృప్తి తీవ్రతను సూచిస్తోంది.

అనుచరులతో కీలక భేటీ : జీవన్‌ రెడ్డికి జగిత్యాలతో పాటు ధర్మపురి, చొప్పదండి నియోజకవర్గాల్లో బలమైన అనుచరగణం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 25న ఆయన కీలక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలోనే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తానని, తన భవిష్యత్‌ నిర్ణయాన్ని అనుచరుల అభిప్రాయాల మేరకు ప్రకటిస్తానని తెలిపారు. ఈ సమావేశం ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే కీలక ఘట్టంగా మారనుంది. అనుచరులు ఏ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతారన్నది ఆసక్తికర అంశంగా మారింది. స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాల ప్రకారం వారి అభిప్రాయాలు కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.

ఇతర పార్టీల ఆహ్వానాలు : జీవన్‌ రెడ్డి కాంగ్రెస్‌ను వీడిన తరువాత కొంతకాలం స్వతంత్రంగా కొనసాగుతానని సంకేతాలు ఇచ్చినా, ఇతర రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పటికే ఆయనపై దృష్టి సారించాయి. బీఆర్​ఎస్​లో చేరితే మంచి ప్రాధాన్యం ఇస్తామని ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కల్వకుంట్ల సంజయ్ ఆయనను భుజాలపై మోసుకొస్తానని ప్రకటించడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.

బీజేపీ కూడా జీవన్‌ రెడ్డిని తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉంది. నిజామాబాద్ ఎంపీ అర్వింద్ ఆయన బీజేపీలో చేరితే పార్టీకి లాభమని భావిస్తున్నారు. మూడు నియోజకవర్గాల్లో జీవన్‌ రెడ్డికి ఉన్న బలమైన అనుచరగణం తమకు రాజకీయంగా మేలు చేస్తుందని ఆయా పార్టీలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

భవిష్యత్‌ దిశ ఏంటి? : ప్రస్తుతం జీవన్‌రెడ్డి ముందున్న మార్గాలు మూడు. స్వతంత్రంగా కొనసాగడం, బీఆర్​ఎస్​లో చేరడం లేదా బీజేపీలోకి వెళ్లడం. ఆయన వ్యక్తిగత రాజకీయ భవిష్యత్తు మాత్రమే కాకుండా, జగిత్యాల ప్రాంతీయ రాజకీయ సమీకరణాలపై కూడా ఈ నిర్ణయం ప్రభావం చూపనుంది. అయితే ఆయన తుది నిర్ణయం పూర్తిగా అనుచరుల అభిప్రాయాలపైనే ఆధారపడి ఉండటం గమనార్హం. స్థానిక స్థాయిలో బలమైన మద్దతు ఉన్న నేతగా జీవన్‌ రెడ్డి ఎటు వెళ్లినా ఆ పార్టీకి బలాన్నిస్తారనే అభిప్రాయం ఉంది.

రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు! : జీవన్‌రెడ్డి తీసుకోబోయే నిర్ణయం తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక మార్పులకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది. పార్టీపై అసంతృప్తితో బయటకు రావడం ఒకటైతే, తదుపరి అడుగు మరింత ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. అనుచరులతో జరగబోయే సమావేశం తర్వాత ఆయన ప్రకటించే నిర్ణయం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలకు నాంది పలికే అవకాశముంది.

