ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి - కాంగ్రెస్‌ నేతల మధ్య ముదిరిన వివాదం - కామారెడ్డిలో టెన్షన్​ టెన్షన్

కామారెడ్డిలో కాంగ్రెస్‌ నేతలు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణారెడ్డి మధ్య మాటల యుద్ధం - ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల భూముల విషయంలో వివాదం - సవాళ్లకు ప్రతిసవాళ్లతో స్థానికంగా వేడెక్కిన రాజకీయాలు

HIGH TENSION AT KAMAREDDY (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 12:40 PM IST

BJP vs Congress in Kamareddy: కామారెడ్డిలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల భూముల వివాదం మరింత ముదిరింది. సవాళ్లు, ప్రతిసవాళ్లతో అట్టుడుకుతున్న వేళ మళ్లీ ఇరుపార్టీల నేతలు సవాళ్ల చర్చకు దారితీశారు. వివాదం తేల్చేందుకు కలెక్టరేట్​కు వస్తామని ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇవాళ కామారెడ్డి కలెక్టర్​ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్​ ఆశిష్ సాంగ్వన్​ను ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణారెడ్డి కలిశారు. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల భూముల విషయంలో ఆయనకు రిఫరెండంను సమర్పించారు. వారంలో ప్రభుత్వ భూముల అన్యాక్రాంతంపై నివేదిక ఇవ్వాలని కలెక్టర్​ను కోరారు. భూ అక్రమాల విషయంలో తన తండ్రి, తాను అవినీతికి పాల్పడలేదన్నారు. మరోవైపు తాము కూడా కలెక్టర్​ కార్యాలయానికి వస్తామని కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రకటించారు.

తప్పు చేసినట్లు నిరూపిస్తే రాజకీయాలు వదిలేస్తా : అంతకుముందు ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి మాట్లాడుతూ తాను తప్పు చేసినట్లు నిరూపిస్తే రాజకీయాలు వదిలేస్తానని స్పష్టం చేశారు. డిగ్రీ కాలేజీ భూముల్లో ఒక్క గజం ఆక్రమించానని రుజువైనా, రాజీనామా చేస్తానని కాంగ్రెస్​ నేత షబ్బీర్​ అలీకి సవాల్​ చేశానని తెలిపారు. తనపై ఎన్ని కేసులు పెట్టినా భయపడే ప్రసక్తే లేదని వెంకటరమణారెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఎవరు రెచ్చగొడుతున్నారో పోలీసులకు తెలియదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. సమాచార హక్కు చట్టం కింద కాలేజీ భూముల వివరాలను అడిగినట్లుగా ఆయన తెలిపారు. పూర్తి వివరాలు వచ్చాక అందరి సంగతి చూస్తామని హెచ్చరించారు.

అసలు వివాదం ఎలా మొదలైందంటే? : ఇటీవల కామారెడ్డి మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సమావేశానికి ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్​ అలీ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన, స్థానిక ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణారెడ్డి, తన తండ్రితో కలిసి స్థానిక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలకు సంబంధించిన భూములను అరోరా కాలేజీకి కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు. షబ్బీర్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి, వాటిని నిరూపించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అనంతరం కాంగ్రెస్, బీజేపీ పార్టీల ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు వివిధ సమావేశాల్లో సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లు చేసుకుంటూ వచ్చారు. శనివారం సరస్వతీ శిశు మందిర్‌ వద్దకు ఆధారాలతో రావాలని ఎన్‌ఎస్‌యూఐ నేత సందీప్‌కు వెంకటరమణారెడ్డి సవాల్ విసిరారు. ఈ ఆరోపణల పర్వం ఇలా వివాదానికి దారి తీసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే వివాదాన్ని తేల్చేందుకు జిల్లా కలెక్టర్​ను కలిసి విన్నవించారు.

