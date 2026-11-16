విశాఖ జడ్పీ పీఠం ఎవరికో - ఆశావహుల యత్నాలు ముమ్మరం
Visakhapatnam ZP Chairman election : విశాఖ జిల్లాలో స్థానిక పాలకవర్గాల కొలువుదీరేందుకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 19న ఎంపీపీలు, 20న జడ్పీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తిచేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 12:45 PM IST
జిల్లా, మండల స్థాయి పాలకవర్గాలు కొలువుదీరేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ఆదేశాల మేరకు అధికార యంత్రాంగం వేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ నెల 20వ తేదీన జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎంపిక జరగనుంది. కోఆప్షన్ సభ్యులను కూడా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన ఎన్నుకోనున్నారు. జిల్లాలో కూటమి పక్షాలు క్లీన్స్వీప్ చేయడంతో నాయకుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది.
విశాఖపట్నం జిల్లాలోని నాలుగు జడ్పీటీసీ స్థానాలను కూటమి పార్టీలే కైవసం చేసుకున్నాయి. పెందుర్తి, పద్మనాభం, భీమిలి స్థానాల్లో టీడీపీ విజయం సాధించింది. ఆనందపురం జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని జనసేన పార్టీ గెలుచుకుంది. ఇక ఛైర్మన్ పీఠం కోసం తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. భీమిలి, పెందుర్తి నుంచి గెలిచిన అలివేణి, సుఖవాసి అజయ్ ప్రధానంగా పోటీపడుతున్నారు. జడ్పీలో ఇద్దరు కోఆప్షన్ సభ్యులను ఎన్నుకోవాల్సి ఉంది. దీనిపై టీడీపీ అధిష్ఠానం రెండు, మూడు రోజుల్లో పేర్లను ఖరారు చేయనుంది. దీంతో ఆశావహులు తమ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.
19న ఎంపీపీల ఎన్నిక : జిల్లాలో నలుగురు ఎంపీపీల ఎన్నిక ఈ నెల 19న జరగనుంది. ఎంపీడీవో కార్యాలయాల్లో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక సమావేశాలకు హాజరుకావాలని అధికారుల నుంచి ఆదేశాలు వెలువడ్డాయి. నాలుగు మండలాలకు చెందిన 53 మంది ఎంపీటీసీ సభ్యులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు అధికారులు ప్రిసైడింగ్ అధికారులను నియమించారు. పెందుర్తి, భీమునిపట్నం రెవెన్యూ డివిజన్ల డీడీవోలు ఉషారాణి, రమేష్నాయుడు బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఆనందపురానికి జీఎస్డబ్ల్యూ జిల్లా అధికారి పూర్ణిమాదేవి, పద్మనాభంకు డీఆర్డీఏ పీడీ లక్ష్మీపతి వ్యవహరించనున్నారు.
ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులకు సమాచారం : 20న జరిగే జడ్పీ సమావేశానికి హాజరుకావాలని పలువురికి నోటీసులు అందజేశారు. జడ్పీటీసీ సభ్యులతో పాటు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పెందుర్తి, భీమిలి ఎమ్మెల్యేలు పంచకర్ల రమేష్బాబు, గంటా శ్రీనివాసరావుకు నోటీసులు వెళ్లాయి. విశాఖ, అనకాపల్లి ఎంపీలు ఎం. శ్రీభరత్, సీఎం రమేష్, వైఎస్సార్సీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు గొల్ల బాబూరావులకు కూడా నోటీసులు అందించారు. శాసనమండలి సభ్యులు బొత్స సత్యనారాయణ, వరుదు కల్యాణి, వేపాడ చిరంజీవిరావు జిల్లాలోనే నివాసం ఉంటున్నారు. కానీ వీరికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓట్లు లేవు. ఈ కారణంగా వారు జడ్పీలో ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులుగా కొనసాగే అవకాశం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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