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ఉత్తరాంధ్రలో నిధుల లేమితో ఆగిన 'సీబీఆర్‌ఎన్‌' కేంద్రం - ప్రాణాలతో చెలగాటం

పరిశ్రమల్లో తరచూ ప్రమాదాలు - క్షతగాత్రులకు అందని మెరుగైన వైద్యం - విశాఖలో సీబీఆర్‌ఎన్‌ కేంద్రం ఏర్పాటుకు గతంలో నిర్ణయం - విమ్స్‌లో స్థలం కేటాయించి, టెండర్లు పిలిచినా ముందుకు సాగని వైనం

Vizag CBRN Center Stalled
Vizag CBRN Center Stalled (EENADU)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:34 PM IST

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Vizag CBRN Center Stalled : ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో పారిశ్రామిక ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. క్షతగాత్రులకు సరైన వైద్యం అందకపోవడంతో ప్రాణాలు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అత్యవసర వైద్యం కోసం విశాఖపట్నంలో ప్రతిపాదించిన 'సీబీఆర్‌ఎన్‌' వైద్య కేంద్రం నిర్మాణం ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లుగా తయారైంది. స్థలం కేటాయించి, టెండర్ల దశ పూర్తయినా నిధులు రాకపోవడంతో ప్రాజెక్టు పనులు నిలిచిపోయాయి. దీంతో రసాయన, అణు సంబంధిత ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

ప్రమాదాల వలయంలో ఉత్తరాంధ్ర : ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిధిలో అనేక భారీ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ పెద్దపెద్ద ఫార్మా కంపెనీలు ఉన్నాయి. స్టీల్‌ప్లాంట్‌ వంటి మేజర్‌ కర్మాగారాలు కొలువై ఉన్నాయి. ఈ పరిశ్రమల్లో తరచూ గ్యాస్‌ లీకేజీలు జరుగుతున్నాయి. రియాక్టర్‌ పేలుళ్లు, రసాయనాల విస్ఫోటనాలు సంభవిస్తున్నాయి. ప్రమాదాల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని ముందుగా కేజీహెచ్‌కు తరలిస్తున్నారు. పరిస్థితి విషమిస్తే అక్కడి నుంచి ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు పంపుతున్నారు. తీవ్రమైన కాలిన గాయాలకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన వైద్యం అక్కడ అందడం లేదు. ఈ తరలింపులతో విలువైన సమయం వృథా అవుతోంది. తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంటోంది.

డెడికేటెడ్ ఆసుపత్రి కోసమే : కార్మికులకు ఒకేచోట అత్యవసర వైద్యం అందించడానికి డెడికేటెడ్‌ ఆసుపత్రి ఉండాలని ప్రభుత్వాలు భావించాయి. రసాయన, రేడియోలాజికల్, న్యూక్లియర్‌ (అణు) సంబంధిత ప్రమాదాలను డీల్ చేసేలా ప్రణాళికలు రచించాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో విశాఖలో సెకండరీ లెవెల్‌ కెమికల్‌ బయోలాజికల్, రేడియోలాజికల్‌ న్యూక్లియర్‌ (సీబీఆర్‌ఎన్‌) కేంద్రాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఇలాంటి కేంద్రాలను దేశవ్యాప్తంగా పది చోట్ల ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కలిపి విశాఖకు ఒక కేంద్రాన్ని కేటాయించారు.

టెండర్లు పిలిచినా ఆగిన పనులు : ఈ ఆసుపత్రి ఏర్పాటుకు మొదట్లో అడుగులు వేగంగా పడ్డాయి. కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా బ్రేకులు పడ్డాయి. రెండేళ్ల కిందటే ఈ సెంటర్‌ కోసం విశాఖ విమ్స్‌లో రెండెకరాల స్థలం కేటాయించారు. 2024 ఫిబ్రవరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, నిపుణులు వచ్చి స్థలాన్ని పరిశీలించారు. 2024 అక్టోబరులో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ తర్వాత సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక కూడా సిద్ధమైంది. టెండర్లు పిలిచే దశ కూడా పూర్తయింది. కానీ, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ నుంచి దీనికి ఇంకా నిధులు విడుదల కాలేదు. ఆ నిధులు రాకపోవడంతో ప్రాజెక్టు ప్రక్రియ అక్కడే నిలిచిపోయింది.

వైద్యులకు శిక్షణ ఇచ్చినా : ఈ సీబీఆర్‌ఎన్‌ కేంద్రం కోసం ముందస్తుగా వైద్యులకు శిక్షణ కూడా ఇప్పించారు. విమ్స్‌లో పనిచేస్తున్న ముగ్గురు వైద్యులను ఎంపిక చేశారు. వారికి తమిళనాడులోని కుడంకుళం అణువిద్యుత్తు ప్లాంటులో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. అణు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఎలా వ్యవహరించాలో నేర్పించారు. ఇంత చేసినా ఆసుపత్రి నిర్మాణ ప్రక్రియ మాత్రం ముందుకు కదలడం లేదు.

ఈ ఆసుపత్రి ఎందుకంత ముఖ్యం? : సీబీఆర్‌ఎన్‌ కేంద్రం అందుబాటులోకి వస్తే కార్మికులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. రసాయన, అణు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఇక్కడే అత్యాధునిక వైద్యం అందిస్తారు. బాధితులకు వెంటనే చికిత్స అందించడానికి 20 పడకల ఐసీయూ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇన్ఫెక్షన్లు సోకకుండా ప్రత్యేకంగా ఐసొలేషన్‌ పడకలు ఉంటాయి. ఇతర ప్రత్యేక వైద్య సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. ఎల్లప్పుడూ నిష్ణాతులైన వైద్య నిపుణులు అందుబాటులో ఉంటారు. ప్రభుత్వాలు వెంటనే స్పందించి నిధులు విడుదల చేస్తే, ఈ కేంద్రం ఎంతోమంది కార్మికుల ప్రాణాలను కాపాడుతుందని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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