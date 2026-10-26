విజయవాడ మేయర్ బరిలో 19 మంది : కూటమి - వైఎస్సార్సీపీ మధ్యే ప్రధాన పోరు
విజయవాడ నగరపాలిక, కొండపల్లి, తిరువూరు, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట పురపాలికల్లో మేయర్, ఛైర్మన్, డివిజన్లు, వార్డులకు బరిలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితా ఖరారైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:25 PM IST
Vijayawada Municipal Elections Final Candidate List : విజయవాడ నగరపాలిక, కొండపల్లి, తిరువూరు, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట పురపాలికల్లో మేయర్, ఛైర్మన్, డివిజన్లు, వార్డులకు బరిలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితా ఖరారైంది. ఛైర్మన్ రేసులో నందిగామలో ఐదుగురు, జగ్గయ్యపేటలో ఏడుగురు, తిరువూరులో ఏడుగురు, కొండపల్లిలో ఎనిమిది మంది ఉన్నారు. ఛైర్మన్ రేసులో కూటమి పార్టీల తరఫున రెబల్స్గా బరిలో ఉన్న అభ్యర్థులు అందరితోనూ నామినేషన్లను ఇప్పటికే విత్డ్రా చేయించారు. ప్రస్తుత పురఎన్నికల్లో అన్నిచోట్లా కూటమి పార్టీలు, వైఎస్సార్సీపీ మధ్యే ప్రధాన పోటీ ఉండబోతోంది.
టీడీపీ తరఫున బోణీ : విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో 86 డివిజన్లుండగా ఇప్పటికే సర్కిల్-2లో 64వ డివిజన్ టీడీపీ అభ్యర్థికి ఏకగ్రీవమైంది. వీరమాచినేని లలిత కార్పొరేటర్గా టీడీపీ తరఫున బోణీ చేశారు. మిగతా 85 డివిజన్లకు పోటీ జరగబోతోంది. మొత్తం 349 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.
- టీడీపీ : 58
- జనసేన : 21
- బీజేపీ : 9
- వైఎస్సార్సీపీ : 85
- కాంగ్రెస్: 27
- సీపీఐ: 20
- సీపీఎం: 14
- ఇతరులు: 7
- స్వతంత్రులు: 108
మేయర్ స్థానానికి 19 మంది పోటీ : విజయవాడ మేయర్ స్థానానికి మొత్తం 19 మంది పోటీపడుతున్నారు. దాఖలైన నామినేషన్ల పరిశీలన అనంతరం ఆదివారం తుది జాబితాను ప్రకటించారు. వీరిలో ప్రధాన, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు ఎనిమిది మంది, స్వతంత్రులు 11 మంది ఉన్నారు. ఆయా పార్టీల నుంచి బరిలో ఉన్నవారితో పాటు స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు సైతం గుర్తులను అధికారులు కేటాయించారు.
పదవి కోసం పొత్తును విస్మరించి : విజయవాడ తూర్పులో 28వ డివిజన్, పశ్చిమలో 40వ డివిజన్లో జనసేన, బీజేపీ అభ్యర్థులు పొత్తు ధర్మాన్ని పట్టించుకోకుండా బరిలో దిగారు. వీరికి రెండు పార్టీలు బి.ఫారం అందించడంతో అధికారికంగా జనసేన, బీజేపీ గుర్తులతో అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు.
- 28వ డివిజన్ జనసేనకు కేటాయించగా బీజేపీ అభ్యర్థి కూడా నామినేషన్ వేశారు. ఇద్దరికీ బి.ఫారం ఇచ్చేయడంతో ఎవరి పార్టీ గుర్తులు వారికి వచ్చాయి.
- 40వ డివిజన్ను బీజేపీకి కేటాయించగా అక్కడ జనసేన అభ్యర్థి పోటీలో ఉన్నారు. అతనికి కూడా పార్టీ బి.ఫారం ఇవ్వడంతో గాజుగ్లాసు గుర్తువచ్చింది.
- మరికొన్ని డివిజన్లలోనూ మూడు పార్టీల తరఫున రెబల్స్గా నామినేషన్లు వేసినా వీరికి బి.ఫారం ఇవ్వకపోవడంతో వేర్వేరు గుర్తులపై పోటీలో ఉన్నారు.
123 వార్డులకు బరిలో 341 మంది : కొండపల్లి, తిరువూరు, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట పురపాలికల్లో 136 వార్డులకు 13 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 123 వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతుండగా వీటికి 341 మంది బరిలో ఉన్నారు.
మేయర్ బరిలో త్రిముఖ పోరు : విజయవాడలో జనసేన తరఫున బరిలో ఉన్న కూటమి అభ్యర్థి వంగవీటి రాధాకృష్ణ, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి రాయన భాగ్యలక్ష్మి, కాంగ్రెస్, సీపీఐ, సీపీఎం బలపరిచిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎ.బి.వెంకటేశ్వరరావు మధ్య త్రిముఖ పోటీ ఉండబోతోంది.
మున్సిపాలిటీల రేసులో ఉంది వీరే :
తిరువూరు: పసుపులేటి మాధవి (జనసేన), పరసా శ్రీనివాసరావు (వైఎస్సార్సీపీ)
కొండపల్లి: కన్నెగంటి అమూల్య (టీడీపీ), నల్లమోతు తేజస్వి (వైఎస్సార్సీపీ)
నందిగామ: శేఖమూరి వంశీధర్ (టీడీపీ), చల్లా బ్రహ్మేశ్వరరావు (వైఎస్సార్సీపీ)
జగ్గయ్యపేట: నరేంద్రుల వినీత (టీడీపీ) షేక్ హఫీజ్ ఉన్నీషా (వైఎస్సార్సీపీ)
స్వతంత్ర అభ్యర్థులు :
- అనిల్కుమార్ మద్దినేని - చెప్పులు
- కనకపూడి శ్రీను - గౌను
- కూతల రాజశేఖర్ - ఉంగరం
- రేమల్లె రాజశేఖర్ - కత్తెర
- లక్ష్మీ బొబ్బిలి - బ్యాట్
- శీరం నాగమల్లేశ్వరరావు - కుట్టుమిషన్
- సాయికృష్ణ ఆజాద్ పూజల - గ్యాస్ పొయ్యి
- సింగపల్లి వెంకట సింహాచలం - కుండ
- షేక్ ఖాజా మొహినుద్దీన్ - బీరువా
- షేక్ షాబాషి - ఏసీ
కొండపల్లి పోటీలో 106 మంది : కొండపల్లి పురపాలికలోని మొత్తం 40 వార్డుల్లో 106 మంది అభ్యర్థులు తలపడుతున్నారు. వారి వివరాలు ( టీడీపీ 30, జనసేన 7, బీజేపీ 2, వైఎస్సార్సీపీ 40, ఇతరులు 5, స్వతంత్రులు 22)
తిరువూరులో 79 మంది : 28 వార్డుల్లో 79 మంది పోటీపడుతున్నారు. (టీడీపీ 22, జనసేన 5, బీజేపీ 1, వైఎస్సార్సీపీ 28, ఇతరులు 11, స్వతంత్రులు 12) పలు వార్డుల్లో రెబల్స్ బెడద కూటమి పార్టీలకు ఎక్కువగా ఉంది.
నందిగామ @ 74 : 31 వార్డుల్లో 74 మంది బరిలో నిలిచారు. (ఒకవార్డు టీడీపీకి ఏకగ్రీవమైంది.) టీడీపీ 25, జనసేన 4, బీజేపీ 2, వైఎస్సార్సీపీ 31, ఇతరులు 4, స్వతంత్రులు 8.
జగ్గయ్యపేట @ 82 : 36 వార్డుల్లో ఇప్పటికే 12 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. టీడీపీకి 10, జనసేనకు 02 వశమయ్యాయి. మిగిలిన 24 వార్డుల్లో పోటీ జరుగుతోంది. (టీడీపీ 17, జనసేన 6, బీజేపీ 1, వైఎస్సార్సీపీ 20, ఇతర పార్టీలు నలుగురు, స్వతంత్రులు 34)
|అభ్యర్థి పేరు
|పార్టీ
|గుర్తు
|వంగవీటి రాధాకృష్ణ
|జనసేన
|గాజు గ్లాసు
|రాయన భాగ్యలక్ష్మి
|వైఎస్సార్సీపీ
|ఫ్యాన్
|కర్నికోటి వెంకట కోటేశ్వరరావు
|బీఎస్పీ
|ఏనుగు
|కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి
|ఆమ్ఆద్మీ
|చీపురు
|షేక్ ఖాజావలి
|ఐయూఎంఎల్
|నిచ్చెన
|కాకర్ల వెంకట శివప్రసాద్
|బీసీవై
|బ్యాటరీ లైట్
|చరిష్మ తాబో
|నవరంగ్ కాంగ్రెస్
|ప్రెషర్ కుక్కర్
|పులిపాక హరికృష్ణ
|రిఫార్స్మ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా
|విద్యుత్తు స్తంభం
|ఎ.బి.వెంకటేశ్వరరావు
|స్వతంత్ర
|గ్యాస్ సిలిండర్
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