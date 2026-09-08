దసరా మర్నాడు కొత్త పార్టీ ప్రకటిస్తా - నా వెనక ఎంతమంది ఉన్నారనేది అందరూ చూస్తారు: మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి
టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ రెండూ కుటుంబ పార్టీలని, ఒకరు పోతే మరొకరు అధికారంలో ఉండాలని చూస్తున్నారని, అందువల్లే మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా తాను పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నానన్న విజయసాయి రెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 7:57 AM IST
Vijayasai Reddy Press Meet Over New Party: ప్రస్తుతం ఏపీ రాజకీయాల్లో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కొత్తపార్టీ పెడతారనే అంశం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం విజయసాయి రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కొత్త పార్టీని దసరా మర్నాడు ప్రకటిస్తానని తెలిపారు. తన వెనక ఎంతమంది ఉన్నారనేది, ఆర్నెల్ల నుంచి ఏడాదిలోపు అందరూ చూస్తారని చెప్పారు. సోమవారం ఆయన విజయవాడలో విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ అన్నారు. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ రెండూ కుటుంబ పార్టీలని, ఒకరు పోతే మరొకరు అధికారంలో ఉండాలని చూస్తున్నారని, అందువల్లే మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా తాను పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నానని విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు.
రెచ్చగొడితే నిజాలు బయటపెడ్తా: ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాజధాని అమరావతిని తాను వ్యతిరేకించట్లేదని చెప్పారు. ‘రెడ్డి సామాజికవర్గం ఎలా ఆవిర్భవించింది? రెడ్డిరాజులు ఎలా పాలించారనే సమాచారంతో 350 పేజీల పుస్తకాన్ని రచించినట్లు తెలిపారు. ఇది ఆసక్తికొద్దీ చేశా ’ అని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ కోటరీ మళ్లీ తనను నమ్మకద్రోహి అంటూ రెచ్చగొడితే తన దగ్గర చాలా నిజాలున్నాయని వాటిని బయటపెడతా అని హెచ్చరించారు.
సమర్థులైన వ్యక్తినే సీఎం చేస్తాం: సాయిరెడ్డి పార్టీ కేఏ పాల్ పార్టీలాగే ఉంటుందని బొత్స సత్యనారాయణ అంటున్నారని విలేకరులు అడగ్గా ‘అసలాయన ఎన్ని పార్టీలు మారారు? వైఎస్ మృతి చెందాక ఎలా మాట్లాడారు? ఆయన ఆరోపణలకు ఎంత విలువ ఉంటుందో అర్థమవుతుంది’ అని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజాధనాన్ని దోచి పార్టీ పెడుతున్నారని మంత్రి సత్యకుమార్ మీపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని అడగ్గా ‘నేను ప్రజాధనం దోచుకుంటే నాపై కేసులు పెట్టి, అరెస్టు చేయమనండి. నాకు బీజేపీతో సత్సంబంధాలున్నాయి, అవేంటనేది ఆ మంత్రికి తెలియదేమో? మాపార్టీ సీఎం అభ్యర్థిగా నేను ఉండను. సమర్థులైన వ్యక్తినే సీఎం చేస్తాం’ అని సాయిరెడ్డి తెలిపారు.
భహిరంగ లేఖ: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తాను ఏనాడూ నమ్మకద్రోహం పనులు చేయలేదని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి గతంలో తెలిపారు. తనపై నమ్మకద్రోహి అంటూ వైఎస్సార్సీపీ కోటరీ సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేస్తోందని దుయ్యబట్టారు. ఈమేరకు ఎక్స్ వేదికగా ఆయన బహిరంగ లేఖ విడుదల చేశారు.
ఇప్పుడు వైఎస్సార్సీపీలో నంబర్-2 జగన్ - నంబర్-1 సజ్జల: బహిరంగ లేఖలో విజయసాయిరెడ్డి
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