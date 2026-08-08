కన్నెర్రజేసిన టీడీపీ అధిష్ఠానం - విజయ డెయిరీ ఛైర్మన్ పదవికి చలసాని ఆంజనేయులు రాజీనామా
రాజీనామా లేఖను మంత్రి కొలుసు పార్థసారధికి అందజేసిన చలసాని - గత ఏడేళ్లుగా విజయ డెయిరీ డైరెక్టర్గా ఉన్న చలసాని ఆంజనేయులు - టీడీపీ అధిష్ఠానం ఆదేశాలతో దిగొచ్చిన చలసాని ఆంజనేయులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 1:14 PM IST
Vijaya Dairy Chairman Chalasani Anjaneyulu Resign : విజయ డెయిరీ ఛైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు ఎట్టకేలకు నాటకీయ పరిణామాల మధ్య తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. రాజీనామా లేఖను మంత్రి కొలుసు పార్థసారధికి అందజేశారు. ఛైర్మన్తో పాటు తన బోర్డు డైరెక్టర్ పదవికి సైతం రాజీనామాను సమర్పించారు. 2019 నుంచి గత ఏడేళ్లుగా చలసాని ఆంజనేయులు విజయ డెయిరీ డైరెక్టర్గా కొనసాగుతున్నారు. టీడీపీ అధిష్ఠానం నిర్ణయానికి ఎదురెళ్లిన ఆయనపై పార్టీ కన్నెర్ర చేయడంతో దిగిరాక తప్పలేదు.
విజయ డెయిరీకి చలసాని ఆంజనేయులు 2019లో మొదటిసారి ఛైర్మన్గా ఎన్నికైన తర్వాత రెండున్నరేళ్లు కొనసాగారు. తర్వాత రెండోసారి 2021లో ఛైర్మన్గా ఎన్నికై గత ఐదేళ్లుగా కొనసాగుతున్నారు. తాజాగా మూడోసారి కూడా ఈ నెల 6వ తేదీన ఏకగ్రీవంగా తాను ఛైర్మన్గా ఎన్నికైనట్టు డైరెక్టర్లతో కలిపి ప్రకటించుకోవడంతో టీడీపీ అధిష్ఠానం కన్నెర్ర జేసింది. ఈసారి ఛైర్మన్ పదవిపై ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుందామని, నామినేషన్ వేయొద్దంటూ పార్టీ అధిష్ఠానం చెప్పినా వినకుండా ముందుకు వెళ్లడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. దీంతో మంత్రులు కొల్లు రవీంద్ర, పార్థసారధి రంగంలోకి దిగి చలసాని ఆంజనేయులుతో చర్చలు జరిపారు.
అధిష్ఠానం ఆదేశించినా చలసాని ససేమిరా : పార్టీ అధిష్ఠానం నిర్ణయం మేరకు వెంటనే రాజీనామా సమర్పించాలని సూచించినా చలసాని ససేమిరా అన్నట్లు తెలిసింది. తనకు అనారోగ్యంగా ఉందంటూ ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం చేరడంతో, నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర నివాసంలో మంత్రి పార్థసారధి, విజయ డెయిరీ బోర్డు డైరెక్టర్లు, జిల్లా టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు సమావేశమై చర్చించారు. చలసాని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ రాజీనామా చేయాల్సిందేనంటూ నిర్ణయించారు. మంత్రి పార్ధసారథి ఆసుపత్రికి వెళ్లి చలసానితో చర్చించారు. దీంతో ఎట్టకేలకు తన రాజీనామాను ఆయన సమర్పించారు.
త్వరలోనే నూతన ఛైర్మన్ నియామకం : కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ విజయవాడ ప్లాంట్ భూమికి టైటిల్ డీడ్ కల్పించాలంటూ ఆంజనేయులు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిపై మంత్రులు సానుకూలంగా స్పందించారు. పార్టీ అధిష్ఠానం నిర్ణయానికి కట్టుబడి చలసాని ఆంజనేయులు రాజీనామా చేశారని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. త్వరలోనే నూతన ఛైర్మన్ నియామకం చేపడతామన్నారు. సెప్టెంబర్ 31 వరకూ విజయ డెయిరీ ఛైర్మన్ పదవీ కాలం ఉంది. అప్పటి వరకు ఉన్న డైరెక్టర్లలో ఒకరిని ఛైర్మన్గా పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత నూతన ఛైర్మన్ ఎంపికపై అధిష్టానం ఓ నిర్ణయానికి రానున్నట్లు సమాచారం.
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