హైదరాబాద్ శివారులోని రూ.వేల కోట్ల విలువైన భూములపై మంత్రి పొంగులేటి కన్నుపడింది : కేటీఆర్

Vattinagulapally Land Controversy : రూ.వేల కోట్ల విలువైన భూములపై మంత్రి పొంగులేటి కన్నుపడిందని కేటీఆర్ ఆరోపణ - 26 ఎకరాల భూములను పరిశీలించిన కేటీఆర్, హరీశ్ రావుతో పాటు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు

Published : March 30, 2026 at 7:50 PM IST

Vattinagulapalli Land Controversy : హైదరాబాద్ శివారులోని రూ.వేల కోట్ల విలువైన భూములపై మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల కన్నుపడిందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. వట్టినాగులపల్లి భూములు ఒక ఉదంతం మాత్రమేనని అన్నారు. ఈ మేరకు వట్టినాగులపల్లిలో మంత్రి పొంగులేటి తనయుడు కబ్జాకు ప్రయత్నించారని ఆరోపణలు ఉన్న భూములను కేటీఆర్, హరీశ్ రావుతో పాటు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు పరిశీలించారు.

జరిగిన పరిమాణాల వివరణ : రంగారెడ్డి జిల్లా వట్టినాగులపల్లి ప్రాంతంలో తమ కుటుంబం 1965లో భూములు కొనుగోలు చేసిందన్న భూ యజమాని సతీశ్​ షా, 2017-18లో, అలాగే హైకోర్టు ఆదేశాలతో 2019లో సర్వే జరిగినప్పటికీ ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేవని అన్నారు. 2025 వరకు పరిస్థితి ప్రశాంతంగా ఉండగా, అనంతరం అకస్మాత్తుగా ఒత్తిళ్లు ప్రారంభమయ్యాయని చెప్పారు. ఈ విధంగా భూ యజమానులు సతీశ్​ షా, పల్లవి షా జరిగిన పరిణామాలను వివరించారు.

అక్రమ సర్వేలు, బెదిరింపులు : మంత్రి పొంగులేటి కుటుంబ సభ్యులు భూమి ఇవ్వాలని అడిగారని, తాము నిరాకరించడంతో అక్రమ సర్వేలు, బెదిరింపులు మొదలయ్యాయని ఆరోపించారు. పొంగులేటి కుమారుడు హర్షారెడ్డి తమ ఇంటికి వచ్చారని, మంత్రి కూడా వచ్చారని తెలిపారు. రాత్రి సమయంలో జేసీబీలతో వచ్చి గోడలు కూల్చడం, సిబ్బందిపై దాడులు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. కోర్టును ఆశ్రయించగా యథాతథ స్థితి కొనసాగించాలని ఆదేశాలు వచ్చినట్లు చెప్పారు. పోలీసులు మొదట సహకరించారని, ఆ తర్వాత వారిపై ఒత్తిళ్లు వచ్చాయని వాపోయారు.

భూముల విలువ రూ.1300 - 1400 కోట్లు : భూ వివాదంలో పొంగులేటి బాధితులను బెదిరించారని కేటీఆర్ తెలిపారు. జేసీబీలతో వచ్చి గోడలు కూల్చడం, కుటుంబ సభ్యులను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం వంటి ఘటనలు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. 1967 నుంచి సతీశ్​ షా కుటుంబానికి ఉన్న దాదాపు 26 ఎకరాల భూములపై మంత్రి పొంగులేటి కన్ను పడిందన్నారు. ఆ భూమి విలువ మొత్తం రూ.1300 నుంచి రూ.1400 కోట్లుగా ఉందన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటి భూకబ్జా ఘటనలు పెద్దఎత్తున జరుగుతున్నాయని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంలో బాధితులకు సహాయం చేసిన పోలీస్ అధికారి హబీబుల్లా ఖాన్‌ను బదిలీ చేశారని ఆక్షేపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటి భూకబ్జా ఘటనలు పెద్దఎత్తున జరుగుతున్నాయని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. బాధితులు బీఆర్ఎస్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చని, పూర్తి అండగా నిలుస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

"వీరికి 1967 నుంచి ఇక్కడ భూమి ఉంది. స్వయంగా వారి భార్య, కుమార్తె పేరు మీద సతీశ్​​ షా భూమి ఉంది. ఈ విధంగా చూసుకుంటే దాదాపు 60 ఏళ్ల నుంచి వారి పేరు మీద ఈ వట్టినాగులపల్లి భూమి ఉంది. ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు అవన్నీ వచ్చాక ఇప్పుడు ఈ భూమి విలువ దాదాపు రూ.1300 నుంచి రూ.1400 కోట్లు ఉంటుంది. దీని మీద పొంగులేటి శ్రీనివాస్​ రెడ్డి కుటుంబం కన్ను పడింది. అధికార యంత్రాంగం ద్వారా పరోక్షంగా వారిని భూమి ఇవ్వాలని బెదిరించారు. రింగ్​రోడ్డు అవతల క్రషర్లు నడుపుతున్నాడు. ఇవతల ఈ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. ఇదంతా ఒక అరాచక పర్వం" - కేటీఆర్​, బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

