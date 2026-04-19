తెలంగాణపై తేజస్వి సూర్య వ్యాఖ్యలు - క్షమాపణలు చెప్పిన కేంద్రమంత్రి శోభా కరంద్లాజే

ఎంపీ తేజస్వి వ్యాఖ్యలపై కేంద్రమంత్రి శోభా కరంద్లాజే క్షమాపణలు - డీలిమిటేషన్​తో దక్షిణాదికి ఎలాంటి అన్యాయం జరగదని స్పష్టం - రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేశారని విమర్శ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 9:24 PM IST

Shobha Karandlaje Apologizes : లోక్​సభలో డిలిమిటేషన్‌, మహిళా రిజర్వేషన్ల సవరణ బిల్లుపై చర్చలో భాగంగా కర్ణాటక బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణలో దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ సమాజానికి తేజస్వీ సూర్య క్షమాపణలు చెప్పాలని నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనపై కేంద్రమంత్రిశోభా కరంద్లాజే క్షమాపణలు చెప్పారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు విషయంలో ఎంపీ తేజస్వి సూర్య ఆలా మాట్లాడాసింది కాదని, తేజస్వి సూర్య ఫ్లోలో అలా మాట్లాడారని కేంద్ర కార్మిక సహాయ శాఖ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే అన్నారు. తేజస్వి సూర్య వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర సహాయ మంత్రి శోభా క్షమాపణలు చెప్పారు. హైదరాబాద్​లోని నాంపల్లిలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు.

డీలిమిటేషన్​తో దక్షిణాదికి ఎలాంటి అన్యాయం జరగదు : 17వ తేదీ దేశ చరిత్రలో ఒక బ్లాక్ డే అని శోభా కరంద్లాజే మండిపడ్డారు. పార్లమెంట్​లో మహిళా బిల్, డిలోమిటేషన్ బిల్ వీగిపోయిన వెంటనే ఇండియా కూటమి సంబరాలు చేసుకున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇంతకీ ఇండియా కూటమి లక్ష్యం ఏంటి? అని ఆమె ప్రశ్నించారు. తమకు ఒక గంట సమయం ఇస్తే బిల్​లో మార్పులు చేసుకుని వస్తామని కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా చెప్పినప్పటికీ ఇండియా కూటమి ఎందుకు ఒప్పుకోలేదు? అని ప్రశ్నించారు. డీలిమిటేషన్​తో దక్షిణాదికి ఎలాంటి అన్యాయం జరగదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు : మహిళలు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా వృద్ధి చెందాలన్నదే బీజేపీ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆకాంక్ష అని శోభా కరంద్లాజే తెలిాపారు. మహిళా సాధికారతే లక్ష్యంగా బీజేపీ ముందుకెళ్తోందని అన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చనందుకు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేసు పెట్టాల్సిందే అని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేశారని విమర్శించారు. మహిళలకు ఇస్తామన్న రూ.2500 ఇవ్వలేదని, విద్యార్థులకు స్కూటీలు ఇవ్వలేదని, 5 లక్షల జాబ్ గ్యారేంటి కార్డు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. ఫ్రీ బస్ తర్వాత కర్ణాటక రాష్ట్రంలో బస్సులు తక్కువ అయ్యాయని, త్వరలో తెలంగాణలో కూడా అదే రిపీట్ అవుతుందని జోస్యం చెప్పారు.

తేజస్వీ సూర్య ఏం వ్యాఖ్యలు చేశారంటే? : గతంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఏపీ, తెలంగాణాలను దేశాన్ని భారత్, పాకిస్థాన్‌గా వేరుచేసిన బ్రిటీషర్ల కంటే ఘోరంగా విభజన చేసిందని తేజస్వీ సూర్య వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

