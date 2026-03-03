ETV Bharat / politics

రాష్ట్ర ఖజానా నిల్ - కాంగ్రెస్ నాయకుల జేబులు ఫుల్ : కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

సీఎం రేవంత్​కు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి బహిరంగ లేఖ - రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి శ్వేత పత్రాన్ని విడుదల చేయాలని కోరిన కేంద్ర మంత్రి - ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలంటూ విమర్శ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 3, 2026 at 7:53 PM IST

Kishan Reddy Open Letter to CM Revanth Reddy : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి బహిరంగ లేఖ రాశారు. తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక పూర్తిస్థాయి శ్వేత పత్రాన్ని విడుదల చేయాలని లేఖలో పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్​ ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని వ్యంగ్యంగా పలు విమర్శలు చేశారు.

ఇచ్చిన హామీల అమలు ఎప్పుడు ? : 2023లో రాష్ట్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తన మ్యానిఫెస్టో ద్వారా 6 ప్రధాన గ్యారంటీలిచ్చిందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి బహిరంగ లేఖలో పేర్కొన్నారు. దీనితో పాటు తెలంగాణ ప్రజలకు 420 హామీలను ఇచ్చిందని తెలిపారు. ఈ హామీలను నమ్మిన తెలంగాణ ప్రజానీకం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారాన్ని కట్టబెట్టిందని గుర్తు చేశారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన మీరు, ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయమంటే రాష్ట్ర ఖజానాలో లంకెబిందెలకు బదులు ఖాళీ మట్టి కుండలు ఉన్నాయంటూ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతూ ఇచ్చిన హామీల అమలు నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

సంక్షేమానికి కేంద్రం నిధులు : రాష్ట్ర ఖజానా గురించి ఇలా మాట్లాడిన మీరే, ఇటీవల ఒక సభలో మాట్లాడుతూ సోనియా గాంధీ-రాహుల్ గాంధీ కుటుంబానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవసరమైతే రూ.1,000 కోట్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారన్నారు. మీరు మాట్లాడిన విధానం చూస్తుంటే, రాష్ట్ర ఖజానా నిల్ - కాంగ్రెస్ నాయకుల జేబులు ఫుల్ అనే విషయం అర్థమవుతోందని విమర్శించారు. గత 12 సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు 12 లక్షల కోట్ల నిధులను తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, ప్రజల సంక్షేమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిందన్నారు. 2014లో మిగులు నిధులతో ఏర్పడిన రాష్ట్రానికి గత 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పాలనలో, గత 27 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో తెలంగాణకు పట్టిన దుస్థితికి నేటి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అద్ధం పడుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై శ్వేత పత్రం : ప్రతి సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతున్న రాష్ట్ర తలసరి అప్పు కూడా రాష్ట్ర ఆర్థిక దుస్థితిని తెలియజేస్తోందన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులలో తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించిన నిజాలను ప్రజల ముందు పెట్టాల్సిన అవసరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉందన్నారు. ఈ నెల 16 నుంచి ప్రారంభం కానున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముందుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి ఒక పూర్తిస్థాయి శ్వేత పత్రాన్ని విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

"ప్రతి సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతున్న రాష్ట్ర తలసరి అప్పు కూడా తెలంగాణ ఆర్థిక దుస్థితిని తెలియజేస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితులలో తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించిన నిజాలను ప్రజల ముందు పెట్టాల్సిన అవసరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది. ఈ నెల 16 నుంచి ప్రారంభం కానున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముందుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి ఒక పూర్తిస్థాయి శ్వేత పత్రాన్ని విడుదల చేయాలి." - కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి

తెలంగాణ బడ్జెట్​ సమావేశాలు ఇలా : ఈ నెల 16 నుంచి రాష్ట్ర బడ్జెట్​ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణకు సంబంధించి ఇటీవల కేబినెట్​ భేటీలో చర్చించారు. బడ్జెట్​ సమావేశం తొలి రోజున గవర్నర్​ ప్రసంగం ఉంటుంది. తర్వాత రెండు రోజులు మార్చి 17, 18 తేదీల్లో గవర్నర్​ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతారు. మార్చి 19న ఉగాదిపండుగ సదర్భంగా మరుసటి రోజున రాష్ట్ర బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడతారు. దీనిని అధ్యయనం చేసేందుకు మరుసటి రోజు (మార్చి 21)న సభ్యులకు సెలవుదినం ఉంటుంది. మార్చి 22 నుంచి బడ్జెట్​ అంశంపై అసెంబ్లీలో చర్చ మొదలవుతుంది. ఈనెల 30 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలను నిర్వహించేలా మంత్రిమండలిలో చర్చ జరిగింది.

మార్చి 16 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు - 20న తెలంగాణ బడ్జెట్​

