ముందు మెట్రోను స్వాధీనం చేసుకొని తరువాత ప్రతిపాదనలు పంపండి - రేవంత్‌రెడ్డికి కిషన్‌రెడ్డి లేఖ

హైదరాబాద్‌ మెట్రో రెండో దశ పనుల పురోగతిపై సీఎంకు కిషన్ రెడ్డి లేఖ - మెట్రోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలన్న కేంద్రమంత్రి - అనంతరం రెండో దశ ప్రతిపాదనలు పంపాలని సూచన

UNION MINISTER KISHAN REDDY
UNION MINISTER KISHAN REDDY (ETV)
ETV Bharat Telangana Team

January 16, 2026

Kishan Reddy Letter To CM Revanth Reddy On Hyderabad Metro : హైదరాబాద్‌ మెట్రో రెండో దశ పనుల పురోగతిపై సీఎంకు కేంద్ర బొగ్గుగనుల శాఖ మంత్రి గంగపురం కిషన్​రెడ్డి లేఖ రాశారు. మెట్రో రెండో దశపై కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్​ లాల్​ ఖట్టర్‌తో చర్చించినట్లు తెలిపారు. మెట్రో తొలిదశను ఎల్‌ అండ్‌ టీ నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసుకోవాల్సి ఉందని ఆయన చెప్పారని పేర్కొన్నారు. మెట్రో టేకోవర్‌ ఒప్పందాలు, దానికి సంబంధించిన లావాదేవీలు ఇంకా పూర్తి చేయలేదని ఆయన చెప్పారని తెలిపారు. ఈ లావాదేవీల ప్రక్రియ జరిగిన అనంతరం హైదరాబాద్​ మెట్రో రెండో దశపై కేంద్రం చర్యలు చేపడుతుందని తెలిపారని వెల్లడించారు.

కమిటీ కోసం ఇంకా అధికారుల పేర్లను పంపలేదు : కేంద్రం ఇప్పటికే మెట్రో రెండో దశకు అంగీకరించినట్లు మనోహర్​ లాల్ ఖట్టర్ చెప్పారని, రెండో దశపై కమిటీ ఏర్పాటుకు సైతం నిర్ణయం తీసుకున్నారని కిషన్​ రెడ్డి తెలిపారు. మెట్రో మొదటి దశను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం L&T కంపెనీ నుంచి తీసుకోవడం, రెండో దశకు సన్నాహాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి సంయుక్తంగా కమిటీ ఏర్పాటు చేయడంపై సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో కూడా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఖట్టర్ తెలిపారని కిషన్‌రెడ్డి వెల్లడించారు.

త్వరగా ప్రతిపాదనలు పంపండి : ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు అధికారులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారని కానీ, ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారుల పేర్లను ప్రతిపాదించలేదన్నారు. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇద్దరు అధికారుల పేర్లు పంపాలని కిషన్ రెడ్డి కోరారు. ఎల్‌ అండ్‌ టీ కంపెనీ నుంచి హైదరాబాద్​ మెట్రోను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం వీలైనంత త్వరగా మెట్రో రెండో దశ ప్రతిపాదనలు కేంద్రానికి పంపాలని కిషన్​ రెడ్డి కోరారు.

ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో : 2026 మార్చి 31 లోగా మొదటి దశ మెట్రోను ఎల్​ అండ్​ టీ నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది. రెండోదశలో విస్తరణ ప్రతిపాదనలు పంపాలని కేంద్రం ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మెట్రోరైలు2(ఏ)లో సుమారు 5 మార్గాలు ఉన్నాయి. 2(బి)లో 3 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు మార్గాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో రెండో దశను నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. అనుమతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గతంలోనే రాష్ట్ర సర్కారు ప్రతిపాదనలు పంపగా అనుమతి రాలేదు.

తొలగిన ప్రతిష్ఠంభన : మొదటిదశ మెట్రోను నిర్వహిస్తున్న ఎల్​ అండ్​ టీ హైదరాబాద్​ మెట్రోతో జరిగిన చర్చల్లో ప్రాజెక్టును సర్కారుకు స్వాధీనం చేసేందుకు L&T కంపెనీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇలా స్వాధీనం ప్రక్రియను మార్చి 31 వరకు పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలను తీసుకోనుంది.

కేంద్రమంత్రి వ్యాఖ్యలతో క్లారిటీ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్​లోని 8 మార్గాల్లో రెండో దశ మెట్రో విస్తరణకు ప్రతిపాదించింది. అనుమతులు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరుతోంది. హైదరాబాద్​లో కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్​లాల్​ ఖట్టర్ గతంలో​ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, మార్చిలోపు మెట్రో రెండో దశపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈలోపే టోకోవర్​ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తే ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్​ మెట్రోకి రూ.13 వేల కోట్ల అప్పులు ఉన్నాయి. వాటన్నింటని ఎల్​ అండ్​ టీ నుంచి రాష్ట్రం బదిలీ చేసుకొని స్వాధీనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

