సింగరేణిపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోసం రాష్ట్రం ముందుకొస్తే పరిశీలిస్తాం : కేంద్ర మంత్రి కిషన్​ రెడ్డి

బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌లు సింగరేణిని అన్ని రకాలుగా విధ్వంసం చేశాయి - సింగరేణిని బంగారు బాతుగా వాడుకుంటూ కార్మికుల శ్రమను దోచుకుంటున్నారు - ప్రెస్​మీట్​లో ఇరుపార్టీలపై ధ్వజమెత్తిన కేంద్ర బొగ్గుగనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Published : January 21, 2026 at 9:57 PM IST

Kishan Reddy on CBI Inquiry Singareni : సింగరేణి పరిరక్షణ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకొస్తే సీబీఐ దర్యాప్తు అంశాన్ని కేంద్రం పరిశీలిస్తుందని బొగ్గు, గనులశాఖ మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి తెలిపారు. నైనీ కోల్‌బ్లాక్‌ టెండర్లపై వస్తున్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో దిల్లీలో నిర్వహించిన ప్రెస్​మీట్​లో మాట్లాడిన కిషన్‌రెడ్డి బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వాలు సింగరేణిని అన్ని రకాలుగా విధ్వంసం చేశాయని ధ్వజమెత్తారు. కేంద్రానికి 49 శాతం వాటా ఉన్నప్పటికీ స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి రాష్ట్రానిదే పెత్తనం నడుస్తోందని తెలిపారు.

సింగరేణిని బంగారు బాతుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాడుకుంటున్నాయని కిషన్‌రెడ్డి మండిపడ్డారు. నైనీ కోల్‌ బ్లాక్‌ అంశంలో ఒడిశా సర్కార్‌తో స్వయంగా మాట్లాడి అన్ని అనుమతులు ఇప్పించినా టెండర్ల విషయంలో కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌ జాప్యం చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆలస్యంతో పాటు అవినీతి ఆరోపణలు రావడం దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించారు.

సింగరేణిపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోసం రాష్ట్రం ముందుకొస్తే పరిశీలిస్తాం : కేంద్ర మంత్రి కిషన్​ రెడ్డి (ETV)

అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు : టెండర్ల అంశంలో సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికేట్‌ నిబంధనను ప్రభుత్వ పెద్దల ఆదేశాలతోనే సింగరేణి యాజమాన్యం చేర్చిందని కిషన్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. కేంద్ర నిబంధనల ప్రకారం సె‌ల్ఫ్‌ డిక్లరేషన్‌ మాత్రమే ఇస్తే సరిపోతుందని స్పష్టం చేశారు. సీబీఐ దర్యాప్తు అంశంలో కొందరు అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు.

రాష్ట్రప్రభుత్వాలు సింగరేణి మీద పడి దోచుకున్నందు వల్లే సంస్థను నడిపేందుకు బొగ్గు ధరలు విపరీతంగా పెంచాల్సి వస్తోందని కిషన్‌ రెడ్డి విమర్శించారు. సింగరేణి పరిరక్షణకు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని కిషన్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. సింగరేణికి రాష్ట్రప్రభుత్వం బకాయిపడిన రూ. 47 వేల కోట్లను చెల్లించాలని కిషన్‌ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. పరిస్థితులు చక్కదిద్దేందుకు సింగరేణి, కేంద్రం, రాష్ట్రప్రభుత్వం మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందం జరగాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

"గతంలో నైని కోల్‌ బ్లాక్‌ టెండర్ల ప్రక్రియలో సీఎం జోక్యం చేసుకుని రద్దు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ కూడా అదే పద్ధతిలో టెండర్లను ఆహ్వానించి ఉపసంహరించుకుంది. టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తికి అన్ని రకాల అనుమతులు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్‌ హయాంలో కోల్‌ బ్లాక్‌ పనులను వాయిదా వేస్తూ వస్తున్నారు. నైని కోల్‌బ్లాక్‌లో ఉత్పత్తి, రవాణాకు ఎండీవోను నియమించాల్సి ఉంది. కోల్‌ బ్లాక్‌ పరిశీలించకుండా టెండర్లు పూర్తి చేస్తే కంపెనీకి ఇబ్బందులు.సైట్‌ విజిట్‌ చేసి సెల్ఫ్‌ డిక్లరేషన్‌ ఇవ్వాలనే నిబంధనను కేంద్రం పెట్టింది. నైనీ కోల్‌ బ్లాక్‌ టెండర్ల విషయంలో తీవ్ర ఆలస్యం చేస్తున్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో అనేక రకాల అక్రమాలు జరిగాయి . ప్రైవేటు వ్యక్తులు, సంస్థలకు లాభాలు చేకూర్చిన విషయం తెలిసిందే. తాడిచర్ల కోల్‌బ్లాక్‌ను కేంద్రం జెన్‌కోకు కేటాయించింది. సింగరేణి మైనింగ్‌కు ముందుకొస్తే బీఆర్‌ఎస్‌.. ప్రైవేటు సంస్థకు కట్టబెట్టారు. సింగరేణిలో బొగ్గు గనుల కొరత ఉందని తెలిసి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ఎలా కట్టబెట్టారు?. సింగరేణి మైనింగ్‌ చేయలేదని బలవంతంగా చెప్పించారు" -కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర బొగ్గుగనుల శాఖ మంత్రి


బొగ్గు ఉత్పత్తిలో సింగరేణి దేశంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోందని, తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా భాగస్వామ్యమైందని కిషన్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ వచ్చాక కూడా సింగరేణికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లాభాల బాటలో ఉన్న సింగరేణి సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతోందని, 51 శాతం తెలంగాణకు, 49 శాతం కేంద్రానికి వాటాలున్నాయని తెలిపారు. తెలంగాణ తరఫున ఏడుగురు, కేంద్రం తరఫున ముగ్గురు డైరెక్టర్లు, సీఎండీ నియామకం సహా అన్ని విషయాల్లో రాష్ట్రానికే అధికారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. సింగరేణిని బంగారు బాతుగా వాడుకుంటూ కార్మికుల శ్రమను దోచుకుంటున్నారని ఆక్షేపించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ విధానాలనే కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తోందన్న ఆయన నైని కోల్‌ బ్లాక్‌ విషయంలో బీఆర్‌ఎస్‌ బాటలోనే కాంగ్రెస్‌ వెళ్తోందని మండిపడ్డారు. సింగరేణి రాజకీయ ప్రయోగశాలగా మారిందని ధ్వజమెత్తారు.

