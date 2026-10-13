ETV Bharat / politics

అధికారం కోసం రాజ్యాంగ సంస్థలను నిర్వీర్యం చేసేలా రాహుల్ వ్యవహరిస్తున్నారు : కేంద్రమంత్రి కిషన్​ రెడ్డి

Kishan Reddy Fires on Rahul : మోదీ, అమిత్‌షా, భాగవత్‌, అజిత్‌ ఢోబాల్‌ దేశానికి ద్రోహం చేస్తున్నారంటూ రాహుల్​ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారని కిషన్​రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. రాజ్యాంగసంస్థలను నిర్వీర్యం చేసేలా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

Kishan Reddy fires on Rahul
మీడియాతో మాట్లాడుతున్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kishan Reddy fires on Rahul : సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్ష నేతలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారని కేంద్ర మంత్రి కిషన్​ రెడ్డి అన్నారు. మోదీ, అమిత్‌షా, భాగవత్‌, అజిత్‌ ఢోబాల్‌ దేశానికి ద్రోహం చేస్తున్నారని విపక్ష నేత రాహుల్​ గాంధీ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్ష నేత బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించడాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు. ప్రతిపక్ష పార్టీగా అధికారంలోకి రావాలని కోరుకోవడంలో తప్పులేదని, అధికారం కోసం రాజ్యాంగ సంస్థలను నిర్వీర్యం చేసేలా రాహుల్ వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

కాంగ్రెస్​ బీఎల్​ఏలు ఏం చేస్తున్నారు?

కాంగ్రెస్‌ మార్కు, నియంతృత్వపు రాజకీయం భారత్‌లో నడవదని కిషన్​రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. చట్టం ప్రకారమే దేశం ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. 200 మంది సీనియర్‌ అధికారులు తనతో టచ్‌లో ఉన్నారని, ప్రధాని గద్దె దిగాలని ఆ అధికారులు కోరుకుంటున్నారంటూ రాహుల్​ అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎస్‌ఐఆర్‌లో తప్పులు జరిగితే ఆధారాలు చూపి సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత అందరికీ ఉందన్నారు. ఆ తప్పులను సరిదిద్దకుండా కాంగ్రెస్​ బీఎల్​ఏలు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు.

TAGGED:

KISHAN REDDY FIRES ON RAHUL GANDHI
MINISTER KISHAN REDDY FIRES
RAHUL GANDI PROTECT IN DELHI
రాహుల్​పై కిషన్​రెడ్డి ఫైర్​
KISHAN REDDY FIRES ON RAHUL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.