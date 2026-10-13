అధికారం కోసం రాజ్యాంగ సంస్థలను నిర్వీర్యం చేసేలా రాహుల్ వ్యవహరిస్తున్నారు : కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి
Kishan Reddy Fires on Rahul : మోదీ, అమిత్షా, భాగవత్, అజిత్ ఢోబాల్ దేశానికి ద్రోహం చేస్తున్నారంటూ రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారని కిషన్రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. రాజ్యాంగసంస్థలను నిర్వీర్యం చేసేలా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
Published : October 13, 2026 at 12:29 PM IST
Kishan Reddy fires on Rahul : సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్ష నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. మోదీ, అమిత్షా, భాగవత్, అజిత్ ఢోబాల్ దేశానికి ద్రోహం చేస్తున్నారని విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్ష నేత బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించడాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు. ప్రతిపక్ష పార్టీగా అధికారంలోకి రావాలని కోరుకోవడంలో తప్పులేదని, అధికారం కోసం రాజ్యాంగ సంస్థలను నిర్వీర్యం చేసేలా రాహుల్ వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
కాంగ్రెస్ బీఎల్ఏలు ఏం చేస్తున్నారు?
కాంగ్రెస్ మార్కు, నియంతృత్వపు రాజకీయం భారత్లో నడవదని కిషన్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. చట్టం ప్రకారమే దేశం ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. 200 మంది సీనియర్ అధికారులు తనతో టచ్లో ఉన్నారని, ప్రధాని గద్దె దిగాలని ఆ అధికారులు కోరుకుంటున్నారంటూ రాహుల్ అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎస్ఐఆర్లో తప్పులు జరిగితే ఆధారాలు చూపి సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత అందరికీ ఉందన్నారు. ఆ తప్పులను సరిదిద్దకుండా కాంగ్రెస్ బీఎల్ఏలు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు.