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భూములు దోచుకోవడానికే 22ఏ తీసుకువచ్చారు - కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి - కమీషన్ల కోసమే ప్రజల భూములను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారని ఆరోపణ - 22ఏలో పెట్టిన పేదల భూములను తొలగించాలని డిమాండ్

UNION MINISTER KISHAN REDDY
మీడియాతో మాట్లాడుతున్న కిషన్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 3:33 PM IST

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Union Minister Kishan Reddy Fires on Congress Govt : భూములు దోచుకోవడానికే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం 22ఏను తీసుకువచ్చిందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. 22ఏ కింద తమ భూములు ఉన్నాయని చాలా మందికి తెలియదని వివరించారు. ధరణి పేరుతో బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వం ఎలా దోచుకుందో అందరికీ తెలుసన్నారు. ప్రజాపాలన పేరుతో అధికారంలోకి వచ్చి దోచుకుంటోందన్నారని మండిపడ్డారు. ఇందిరా పార్క్ వద్ద బీజేఎల్పీ ఆధ్వర్యంలో మహాధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొని కిషన్​ రెడ్డి మాట్లాడారు. అన్ని రకాల అనుమతులు ఉన్న భూములను 22 ఏ పెట్టారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రాన్ని స్థిరాస్తి వ్యాపారంగా మార్చారని కిషన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. భూములు అమ్మడమే రాష్ట్రప్రభుత్వ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. కేసీఆర్​లానే రేవంత్ రెడ్డి కూడా భూములు అమ్మేస్తున్నారని విమర్శించారు.

రాష్ట్రాన్ని రియల్ ఎస్టేట్​ సంస్థగా మార్చారు : వక్ఫ్​ భూములపై తప్ప అన్ని ఆస్తులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కన్నేశారని కిషన్ రెడ్డి విమర్శించారు. రాష్ట్రాన్ని ఆర్​ఆర్​ రియల్ ఎస్టేట్​ సంస్థగా మార్చారని ధ్వజమెత్తారు. ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగినా తెలంగాణలో భూములు అమ్మాల్సిందేనన్నారు. ఉద్యోగులకు జీతాలు, రిటైర్​మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వలేని పరిస్థితికి చేరుకున్నారని కిషన్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలనలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

"కాంగ్రెస్ నాయకులను, అధికారులను హెచ్చరిస్తున్నా. మీరు దోచుకున్న ప్రతి రూపాయి వసూలు చేసి ప్రజలకు పంచుతాం. బీఆర్‌ఎస్‌ లాగే కాంగ్రెస్ కూడా 30 శాతం కమీషన్ అడుగుతోంది. కమీషన్ల కోసమే ప్రజల భూములను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారు. దేశ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ హక్కులు, అధికారాన్నితొలగించారు. రానున్న రోజుల్లో 22ఏ మీద ఇంటింటికి వెళ్లాలి. 22ఏపై రేవంత్ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాలి. 22ఏలో పెట్టిన పేదల భూములను తొలగించాలి. అధికారులు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొమ్ముకాస్తూ 22ఏలో పేదల భూములను పెట్టారు. ప్రజల కష్టాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రాహుల్‌గాంధీ, రేవంత్‌కు అర్ధం కావు. అన్యాయం జరిగిన ప్రతిసారి ప్రజల తరపున బీజేపీ పోరాటం చేస్తుంది" -కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి

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ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
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