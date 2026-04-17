ETV Bharat / politics

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డిది హైబ్రిడ్‌ ఫార్ములా కాదు, అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీ ఫార్ములా : కిషన్‌రెడ్డి

దక్షిణ భారత్‌కు సీట్లు తగ్గకుండా డీలిమిటేషన్ జరుగుతుందన్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి - డీలిమిటేషన్‌పై కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ రాష్ట్ర ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయని మండిపాటు - పునర్విభజనతో ఏ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరగదని స్పష్టీకరణ

Union Minister Kishan Reddy on Delimitation
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 2:52 PM IST

|

Updated : April 17, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Minister Kishan Reddy on Delimitation : దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సీట్లు తగ్గకుండా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన(డీలిమిటేషన్) ప్రక్రియ జరుగుతోందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్​ రెడ్డి అన్నారు. కొత్త నాయకత్వానికి అవకాశం వస్తుందనే అక్కసుతోనే ప్రతిపక్షాలు డీలిమిటేషన్​ను వ్యతిరేకిస్తున్నాయని ఆక్షేపించారు. దిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన సందర్భంగా కిషన్ రెడ్డి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీలిమిటేషన్​పై కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్​లు రాష్ట్ర ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగా సీట్ల పెంపు నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారన్నారు. మహిళల రిజర్వేషన్లకు ఎంఐఎం వ్యతిరేకమన్నారు. ఈ అంశంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్​ పార్టీలను కలిపింది ఎంఐఎం పార్టీయేనని అన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిది హైబ్రిడ్ ఫార్ములా కాదని అది అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఫార్ములా అని కిషన్​ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

ఏ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరగదు : దేశంలో అనేక రోజులుగా జరుగుతున్న చర్చ, డిమాండ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్ని వర్గాలతో చర్చలు జరిపి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు సవరణ, నియోజకవర్గాల పునర్వవిభజన వంటి అంశాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తెరపైకి తీసుకొచ్చిందని కిషన్​ రెడ్డి అన్నారు. గొప్ప ఆశయంతో, సదుద్దేశంతో తెచ్చిన చట్టాన్ని విపక్షాలు అనవసరంగా, బాధ్యతారాహిత్యంగా, రాజకీయ దురుద్దేశంతో వ్యతిరేకిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ఏ రాష్ట్రానికీ ఎలాంటి అన్యాయం జరగదని లోక్‌సభ వేదికగా ప్రధానమంత్రి, హోం మంత్రి, కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టమైన సందేశాన్నిచ్చారని అన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పునర్విభజన జరిగిన తీరులో కాకుండా అన్నిరాష్ట్రాలకు సమన్యాయం చేసే విధంగా అందరికీ అనుకూలమైన, ఆమోదయోగ్యమైన బిల్లును తీసుకొస్తున్నామని వివరించారు. అయినా విపక్షాలు పార్లమెంటు వేదికగా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు.

అలా అయితే దక్షిణాదికే అన్యాయం : జనగణన ప్రకారం దక్షిణాదిలో జనాభా తగ్గుతుందని, కుటుంబనియంత్రణ అమలు చేసినందుకు నష్టం జరుగుతుందన్నారు. మొదట జనాభా సేకరణ తర్వాత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే దక్షిణాదికి అన్యాయం జరుగుతుందని కిషన్​రెడ్డి వివరించారు. ఇప్పుడు మోదీ ప్రభుత్వం దక్షిణాదిలో సీట్లు తగ్గకుండా ప్రజల సెంటిమెంటును గుర్తించి 50 శాతం పెంపు ఫార్ములా తీసుకొచ్చినప్పటికీ విపక్షాలకు సంతృప్తి కలగలేదన్నారు. ఏ కారణంతో అడ్డుచెప్పాలో తెలియకుండా గుడ్డిగా కొత్త ఫార్ములాను వ్యతిరేకిస్తున్నారన్నారు. మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తే, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో మహిళలతో సహా పురుషుల్లోనూ కొత్త నాయకత్వం వస్తుందనే భయం విపక్షాల్లో ఉందని వివరించారు. అదే జరిగితే తరతరాలుగా కుటుంబాల చేతుల్లో ఉన్నపార్టీల నాయకులకు వారి ప్రాబల్యం తగ్గుతుందనే భయం నెలకొందన్నారు. బడుగు బలహీన వర్గాలకు అధికారం దక్కొద్దనే భయంతో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, ఇతర రాజకీయ పార్టీలు విమర్శిస్తున్నాయని కిషన్​ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

కాంగ్రెస్, ఓవైసీ దోస్తీ : మొదట్నుంచి కూడా మహిళలకు ఎటువంటి రిజర్వేషన్లు ఉండొద్దనేది మజ్లిస్ పార్టీ కుట్ర అని కిషన్​ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. మహిళలు రాజకీయాల్లోకి వస్తే కొత్త సమస్యలు వస్తాయని మజ్లిస్ నాయకులు, అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ మాట్లాడినవి అసెంబ్లీ రికార్డులో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్‌లో సీట్ల పునర్విభజన జరిగితే తమ సీట్లకు ఎక్కడ ముప్పువస్తుందో అనే భయంతో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్‌తో కలిపి కుట్రలు చేస్తోంది. మజ్లిస్ పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలతో కలిసి చర్చించి పునర్విభజనను, మహిళా రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తోందన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హైబ్రిడ్ ఫార్ములా మజ్లిస్, కాంగ్రెస్ హైబ్రిడ్ ఫార్ములా అన్నారు.

"దక్షిణ భారత్‌కు సీట్లు తగ్గకుండా డీలిమిటేషన్ జరుగుతుంది. అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగా సీట్ల పెంపు నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. కొత్త నాయకత్వానికి అవకాశం వస్తుందని ఆవేదనతో డీలిమిటేషన్‌ను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. డీలిమిటేషన్‌పై కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ రాష్ట్ర ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయి. మహిళల రిజర్వేషన్లకు ఎంఐఎం వ్యతిరేకం. మహిళల రిజర్వేషన్లు, డీలిమిటేషన్‌పై కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ను కలిపింది ఎంఐఎం పార్టీయే. రేవంత్‌రెడ్డి హైబ్రిడ్‌ ఫార్ములా కాదు అది అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీ ఫార్ములా" - కిషన్​ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి

TAGGED:

KISHAN REDDY ON DELIMITATION
KISHAN REDDY SLAMS CONGRESS BRS
KISHAN REDDY SLAMS CM REVANTH
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ
KISNAN REDDY ON DELIMITATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.