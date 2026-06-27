పాతబస్తీలో బీఎల్వోలను మజ్లిస్ నేతలు బెదిరిస్తున్నారు : కిషన్ రెడ్డి
ఓటరు జాబితా సవరణ విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహం - ముస్లింలను రెచ్చగొట్టి శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించాలని చూశారని ఆరోపణ
Published : June 27, 2026 at 6:34 PM IST
Union Minister Kishan Reddy on SIR Process : ఓటరు జాబితా సవరణపై ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చిందన్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి సర్ ప్రక్రియలో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటున్నారని తెలిపారు. సర్ ప్రక్రియను ఈసీ పార్టీలకు అతీతంగా నిర్వహిస్తోందని అన్నారు. సర్ ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ పార్టీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని విమర్శించారు. కొందరికి నాలుగైదు ఓట్లు ఉన్నాయని గతంలో రాహుల్గాంధీ విమర్శించారని గుర్తు చేశారు. డూప్లికేట్ ఓట్లు, దొంగఓట్లను తొలగించేందుకే ఈసీ సర్ ప్రక్రియను చేపట్టిందని పేర్కొన్నారు.
బీఎల్వోలను బెదిరించారు : హైదరాబాద్లో ఎంతోమంది రోహింగ్యాలు అక్రమంగా ఉన్నారన్న కిషన్రెడ్డి పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన వారికి ఓట్లు, రేషన్కార్డులు, బ్యాంక్ ఖాతాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో ఉంటున్న చాలామందికి రెండు ఓట్లు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణను ఎవరూ అడ్డుకోలేరని స్పష్టం చేశారు. ఈసీ అధికారులకు తోడుగా వెళ్లే బీఎల్వోలు, బీఎల్ఏలు స్థానికులేనని, పాతబస్తీలో బీఎల్వోలను మజ్లిస్ నేతలు బెదిరిస్తున్నారని, బీఎల్వోలు ఇంటింటికి వెళ్లొద్దని, ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వొద్దని బెదిరించారని ఆరోపించారు. మజ్లిస్ నేతల ఇంటి వద్దే కూర్చుని వాళ్లు ఇచ్చిన ఫారాలు తీసుకుని వెళ్లాలని బెదిరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
"హైదరాబాద్లో రోహింగ్యాలు, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్లకు ఆధార్, ఓటు, రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో ఉంటున్న చాలా మందికి రెండు ఓట్లు ఉన్నాయి. సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణను ఎవరూ అడ్డుకోలేరు. పబ్లిక్ గార్డెన్లో ముస్లింలతో రేవంత్ రెడ్డి సమావేశం పెట్టి మీ ఓట్లు పోతాయి జాగ్రత్తగా ఉండాలని రెచ్చగొట్టారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ముస్లింలను రెచ్చగొట్టి శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించాలని చూశారు" - కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి
బోగస్ ఓట్లు లేకుండా చూడడానికే 'సర్' : కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ చేపట్టిన 'సర్' ఓటర్ జాబితాను పారదర్శకంగా చేసే కీలకమైన ప్రక్రియ అని కేంద్రమంత్రి తెలిపారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ అనేది రాజ్యాంగానికి లోబడి నిరంతరం జరిగేదని చెప్పారు. 'సర్' ప్రక్రియను కొన్ని పార్టీలు రాజకీయం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. భారత పౌరుడి ఓటుకు విలువ పెంచే ప్రక్రియ 'సర్' అని కొనియాడారు. బోగస్ ఓట్లు లేకుండా చూడడానికి ఉపయోగపడుతుందని, ఈ ప్రక్రియలో ప్రతి ఒక్కరూ స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఆ పార్టీలు ఎందుకు భయపడుతున్నాయో? : బెంగాల్ ఎన్నికల్లో పోలింగ్ శాతం పెరగడానికి కారణం 'సర్' అని, ప్రజాస్వామ్యానికి భారత దేశం తల్లిలాంటిదని తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో జరుగుతున్న ప్రక్రియ సర్ అని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం స్వచ్ఛంద సంస్థ ఏ రాజకీయ పార్టీ కనుసన్నల్లో నడిచేది కాదని హితవు పిలికారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ బురద జల్లుతున్నారని, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ గుండెలు బాదుకుంటున్నాయని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ 'సర్' ప్రక్రియపై ఎందుకు భయపడుతుందో అర్థం కావడం లేదన్నారు.
ఓటరు జాబితాతో సంబంధం లేదు : తెలంగాణ ప్రభుత్వ సిబ్బందితో సర్ ప్రక్రియ జరుగుతుందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మీద విశ్వాసం లేకనే కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని విమర్శించారు. ఓటు హైదరాబాద్లో ఉన్నా, గ్రామాల్లో ఉన్నా సంక్షేమ పథకాలకు ఓటరు జాబితాతో సంబంధం లేదని, ఈ విషయంలో నిరాధారమైన మాటలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఓట్ల తొలగింపు సాకుతో రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలని చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి : 18 ఏళ్లు పైబడిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకోవాలని కిషన్ రెడ్డి కోరారు. బీఎల్ఓలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ చీరలను పంపిణీ చేయించిందని ఆరోపించారు. దీనిపై ఎన్నికల కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేశామని, ఎన్నికల కమిషన్ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఎక్కడ? - సర్ ప్రక్రియలో బీఎల్వోలకు ఇంకా అందని పత్రాలు