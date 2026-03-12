ETV Bharat / politics

ఆయిల్ రిఫైనరీలు అదనంగా 25% ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాయి : కిషన్ రెడ్డి

భారత్ స్థితిగతులపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహం - యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో దేశంలో ఆర్థిక సంక్షోభం నెలకొందని విమర్శ - 25% ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాయని వెల్లడి

Union Minister Kishan Reddy Fire on Congress
Union Minister Kishan Reddy Fire on Congress (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Minister Kishan Reddy Fire on Congress : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, భారత్ స్థితిగతులపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో దేశాన్ని పరిపాలించిన కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో దేశంలో ఆర్థిక సంక్షోభం నెలకొందని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల అవినీతి, అధిక ధరలు, ఉగ్రవాదం, కుటుంబ, అహంకారపూరితమైన పాలన కారణంగా భారతదేశం 'Fragile-5' దేశాల సరసన చేరిందని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెనక్కు తగ్గాల్సి వచ్చింది : విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడేందుకు ఇంధన వినియోగాన్ని 3% తగ్గించి దాదాపు 2.5 బిలియన్ డాలర్లను ఆదా చేయాలనే ఉద్దేశంతో 'ఆయిల్ కన్జర్వేషన్ క్యాంపెయిన్' ప్రారంభించిందని, ఆ సమయంలో రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు పెట్రోల్ బంకులు మూసివేయాలని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వమే సూచించిందని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ సలహాను అమలు చేసేందుకు అప్పటి కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి వీరప్ప మొయిలీ చాలా సీరియస్​గా ప్రయత్నించారని, అయితే దీనిపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు, వ్యాపారవేత్తలు, మేధావులు మొదలుకుని స్టాండప్ కామెడీయన్ల వరకు అన్ని వర్గాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత, విమర్శలు రావడంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెనక్కు తగ్గాల్సి వచ్చిందని గుర్తు చేశారు.

దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూ వస్తోంది : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాధారణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే కనీసం ముందు జాగ్రత్త లేకుండా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరించింది యూపీఏ ప్రభుత్వమే అని, ఇప్పుడు ఉన్నట్లు పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం జరిగి తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు ఉంటే మన దేశంలో నాడు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవో ఊహించుకుంటేనే ఒళ్లు జలదరిస్తోందని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. నేడు పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న నేపథ్యంలో కూడా భారత్ ఇవాళ దృఢంగా ఉంటూ, వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తూ దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూ వస్తోందని అన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో విదేశాల్లోని ప్రతి భారతీయుడి భద్రతకు భంగం వాటిల్లకుండా, వారికి అండగా నిలబడి ధైర్యాన్నిస్తోందని స్పష్టం చేశారు.

అదనంగా 25% ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాయి : సామాన్య వినియోగదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా వివిధ దేశాల నుంచి ఎల్​పీజీ , ఎల్​ఎన్​జీ కంటైనర్లు త్వరలోనే భారత్‌కు చేరనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి చెప్పారు. సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితులు, ఎల్​పీజీ సరఫరాలో తలెత్తుతున్న సమస్యల నేపథ్యంలో గృహ వినియోగదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఆయిల్ రిఫైనరీలు అదనంగా 25% ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాయని తెలిపారు.

ఎరువులను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉంచింది : ప్రస్తుతానికి దేశీయంగా ఫర్టిలైజర్ ఉత్పత్తిపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం లేదని, దీనికితోడు, ఫర్టిలైజర్ ప్లాంట్లకు అవసరమైన నేచురల్ గ్యాస్‌ సరఫరా చేయడానికి మంత్రిత్వశాఖ ప్రాధాన్యత కల్పించిందని కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయంగా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా రైతులకు సరైన సమయానికి ఎరువుల సరఫరా జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. గతంలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో కూడా అంతర్జాతీయంగా అన్ని దేశాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఎరువుల ధరలు పెరిగినా, మన దేశంలో మాత్రం రైతులకు ధరలు పెంచకుండా, పెరిగిన ధరల భారాన్ని మోదీ ప్రభుత్వం భరిస్తూ సరైన సమయంలో తగినంత ఎరువులను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉంచిందని గుర్తు చేశారు.

గ్యాస్ కొరతతో రెస్టారెంట్లలో మారిన మెనూ కార్డు - ఆ క్రేజీ ఐటెమ్స్​ ఔట్

"ఇరాన్​పై బాంబు వేస్తే మన కిచెన్​లో పేలినట్లుగా ఉంది" - సిలిండర్ల కొరతపై హోటల్ యజమానుల ఆందోళన

అమెరికా ఇరాన్​ యుద్ధం ఎఫెక్ట్​ : గ్యాస్​ సిలిండర్, వంటనూనె ధరలపై ప్రభావం!

TAGGED:

కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి
CONGRESS THE SITUATION IN INDIA
CONGRESS ON WAR
GOVERNMENT ON WAR
UNION MINISTER KISHAN REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.