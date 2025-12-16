Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / politics

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో చర్చించిన విషయాలు ఎలా లీక్ అయ్యాయి? - కిషన్‌ రెడ్డి ఆగ్రహం

ప్రధానితో ఎంపీల సమావేశ లీకులపై కేంద్రమంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి ఆగ్రహం - ఓట్ చోరీ ర్యాలీలో ప్రధానిపై రాహుల్ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన కిషన్‌ రెడ్డి

Union Minister Kishan Reddy
Union Minister Kishan Reddy (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 2:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Meeting with Telangana BJP MPs : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీతో తెలంగాణ బీజేపీఎంపీలతో జరిగిన సమావేశంలోని అంశాలు లీక్‌ కావడంపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో జరిగిన విషయాలు బయటకు చెప్పొద్దని మోదీ అన్నారని, అయినా ఆ విషయాలు ఎలా బయటకు వచ్చాయని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆ అంశాలు బయటకు చెప్పినవారు ఎవరో చెబితే చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

ఇద్దరు ఉప రాష్ట్రపతులు అయ్యారు : సామాజిక మాధ్యమాల్లో యాక్టివ్‌గా ఉండాలని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెప్పారని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆయన కోరారని, దక్షిణ భారత్‌ నుంచి ఇప్పటివరకు ఇద్దరు ఉప రాష్ట్రపతులు అయ్యారని గుర్తు చేశారు. బీజేపీలో కార్యకర్త స్థాయి నుంచి అధ్యక్షుడి స్థాయి వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

రాహుల్‌ గాంధీ అనైతికంగా మాట్లాడుతున్నారు : ఓట్‌ చోరీ ర్యాలీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను కిషన్‌ రెడ్డి ఖండించారు. రాహుల్‌ అనైతికంగా మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. ఏ విషయాలు మాట్లాడాలనే దానిపై ఆయనకు అవగాహన లేదని విమర్శించారు. ప్రతిపక్ష నేతగా రాహుల్‌ గాంధీ ఉండటం దురదృష్టకరమని తెలిపారు.

తెలంగాణలో 42 రైల్వేస్టేషన్ల పునర్నిర్మాణం వేగవంతంపై చర్చించా : రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ను కలిసినట్లు కిషన్‌ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణలో రైల్వే ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 42 రైల్వేస్టేషన్ల పునర్నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేయడంపై చర్చించామన్నారు. రూ.400 కోట్లతో హైదరాబాద్ నుంచి యాదగిరిగుట్ట వరకు పొడిగించాల్సిన ఎంఎంటీఎస్‌ రెండో దశపై మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. కొమరవెల్లి మల్లన్న రైల్వేస్టేషన్ నిర్మాణం త్వరగా పూర్తి చేసి దాన్ని వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని ఆయన్ను కోరినట్లు చెప్పారు.

TAGGED:

కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి
PRIME MINISTER AND MPS MEETING
PRIME MINISTER AND MPS MEETING LEAK
TELANGANA BJP MPS MEETING LEAK
UNION MINISTER KISHAN REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.