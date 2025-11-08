ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు నాపై రేవంత్ రెడ్డి తప్పుడు ప్రచారం : కిషన్ రెడ్డి
కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి మీడియా సమావేశం - కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలపై విమర్శలు చేసిన కిషన్రెడ్డి
Published : November 8, 2025 at 2:01 PM IST
Union Minister Kishan Reddy Press Meet : శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల గురించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఒక్క మాట మాట్లాడరని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి విమర్శించారు. హామీలు ఏం అమలు చేశారో సీఎం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. హామీల అమలులో ముఖ్యమంత్రి వైఫల్యం చెందారని మండిపడ్డారు. ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు తనపై, బీజేపీపై రేవంత్ రెడ్డి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో కిషన్రెడ్డి మాట్లాడారు.
ఈ సందర్భంగా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కలిసిపోయాయని రేవంత్రెడ్డి తప్పుడు ప్రచారం చేశారని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి విమర్శలు చేశారు. గతంలోనూ ఎన్నికల సమయంలో రేవంత్రెడ్డి అసత్య ప్రచారాలు చేశారన్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి తనపై వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగినా భయపడనని హెచ్చరించారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి విషయంలో రేవంత్రెడ్డి సర్టిఫికెట్ తనకు అవసరం లేదన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం బీజేపీ ఏం చేసిందో ప్రజలకు తెలుసన్నారు.
బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ మాదిరి బీజేపీ అవినీతి, కుటుంబ పార్టీ కాదని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. బీజేపీకి ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడమే తెలుసునని అన్నారు. తమ పాలనపై చిన్న అవినీతి ఆరోపణ కూడా రాలేదన్నారు. ఫేక్ వీడియోలతో తమ పార్టీపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దిల్లీలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరిందని, రూ.లక్ష కోట్లు అవినీతిని బయటపెడతానని రాహుల్, రేవంత్రెడ్డి చెప్పారని గుర్తు చేశారు. రూ.లక్ష కోట్లు కాదు కదా, రూ.లక్ష కూడా వెలికి తీయలేదని కిషన్రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు.
సీఎం మాటలు మంత్రులు నమ్మడం లేదు : 'సీఎం రేవంత్రెడ్డి నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడుతున్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు, భూముల కుంభకోణం కేసులు ఏమయ్యాయి? సీఎం రేవంత్రెడ్డి మాటలను మంత్రులైనా నమ్ముతున్నారా? ఆరు గ్యారంటీల గురించి సీఎం ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు? హామీలు అమలు చేయకుండా ప్రజలను కాంగ్రెస్ దగా చేసింది. రియల్టర్లు, పారిశ్రామికవేత్తలను బెదిరించి రూ.వేల కోట్లు వసూలు చేస్తోంది నిజం కాదా? ఇక్కడ వసూలు చేసి, బిహార్ ఎన్నికలకు డబ్బులు పంపడం వాస్తవం కాదా' అని కిషన్రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
ఆర్ఆర్ఆర్పై సీఎంకు అసలు అవగాహన లేదు : విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ డబ్బులు చెల్లించేందుకు మనసు రాదని కిషన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ను తాను అడ్డుకుంటున్నానని తనపై నిందలు వేస్తున్నారన్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్కు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపినప్పుడు అసలు రేవంత్రెడ్డి ఎక్కడున్నారని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డికి అసలు ఆర్ఆర్ఆర్పై అవగాహన లేదన్నారు. తెలంగాణకు బీజేపీ ఏం చేసిందో వివరించేందుకు తాను సిద్ధమని, తెలంగాణ అభివృద్ధిపై తన వివరణను వినే ధైర్యం కేసీఆర్, రేవంత్రెడ్డిలకు ఉందా అని సవాల్ విసిరారు.
"కేసీఆర్ను కాపాడుతుంది కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కాదా? రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్కు భయపడి కేసీఆర్పై చర్యలు తీసుకోవట్లేదు. సీఎం రేవంత్రెడ్డిది ఫ్రాడ్, ఫేక్, ఫాల్స్, ఫెయిల్యూర్ ప్రభుత్వం. గతంలో కేసీఆర్ది ఫ్రాడ్, ఫేక్, ఫాల్స్, ఫ్యామిలీ గవర్నమెంట్. మిగులు బడ్జెట్ తెలంగాణను కేసీఆర్, రేవంత్రెడ్డి అప్పుల రాష్ట్రంగా మార్చారు." - కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి
