ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు నాపై రేవంత్​ రెడ్డి తప్పుడు ప్రచారం : కిషన్​ రెడ్డి

కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి మీడియా సమావేశం - కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ పార్టీలపై విమర్శలు చేసిన కిషన్​రెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 2:01 PM IST

Union Minister Kishan Reddy Press Meet : శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల గురించి సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఒక్క మాట మాట్లాడరని కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి విమర్శించారు. హామీలు ఏం అమలు చేశారో సీఎం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. హామీల అమలులో ముఖ్యమంత్రి వైఫల్యం చెందారని మండిపడ్డారు. ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు తనపై, బీజేపీపై రేవంత్​ రెడ్డి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్​ నాంపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో కిషన్​రెడ్డి మాట్లాడారు.

తెలంగాణలో వసూళ్లు చేసి బిహార్​ ఎన్నికలకు డబ్బులు పంపుతున్నారు? : కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి (ETV)

ఈ సందర్భంగా బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​ కలిసిపోయాయని రేవంత్​రెడ్డి తప్పుడు ప్రచారం చేశారని కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి విమర్శలు చేశారు. గతంలోనూ ఎన్నికల సమయంలో రేవంత్​రెడ్డి అసత్య ప్రచారాలు చేశారన్నారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తనపై వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగినా భయపడనని హెచ్చరించారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి విషయంలో రేవంత్​రెడ్డి సర్టిఫికెట్​ తనకు అవసరం లేదన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం బీజేపీ ఏం చేసిందో ప్రజలకు తెలుసన్నారు.

బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​ మాదిరి బీజేపీ అవినీతి, కుటుంబ పార్టీ కాదని కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. బీజేపీకి ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడమే తెలుసునని అన్నారు. తమ పాలనపై చిన్న అవినీతి ఆరోపణ కూడా రాలేదన్నారు. ఫేక్​ వీడియోలతో తమ పార్టీపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దిల్లీలో కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ మధ్య ఒప్పందం కుదిరిందని, రూ.లక్ష కోట్లు అవినీతిని బయటపెడతానని రాహుల్​, రేవంత్​రెడ్డి చెప్పారని గుర్తు చేశారు. రూ.లక్ష కోట్లు కాదు కదా, రూ.లక్ష కూడా వెలికి తీయలేదని కిషన్​రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు.

సీఎం మాటలు మంత్రులు నమ్మడం లేదు : 'సీఎం రేవంత్​రెడ్డి నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడుతున్నారు. ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసు, భూముల కుంభకోణం కేసులు ఏమయ్యాయి? సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మాటలను మంత్రులైనా నమ్ముతున్నారా? ఆరు గ్యారంటీల గురించి సీఎం ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు? హామీలు అమలు చేయకుండా ప్రజలను కాంగ్రెస్​ దగా చేసింది. రియల్టర్లు, పారిశ్రామికవేత్తలను బెదిరించి రూ.వేల కోట్లు వసూలు చేస్తోంది నిజం కాదా? ఇక్కడ వసూలు చేసి, బిహార్​ ఎన్నికలకు డబ్బులు పంపడం వాస్తవం కాదా' అని కిషన్​రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

ఆర్​ఆర్​ఆర్​పై సీఎంకు అసలు అవగాహన లేదు : విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ డబ్బులు చెల్లించేందుకు మనసు రాదని కిషన్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆర్​ఆర్​ఆర్​ను తాను అడ్డుకుంటున్నానని తనపై నిందలు వేస్తున్నారన్నారు. ఆర్​ఆర్​ఆర్​కు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపినప్పుడు అసలు రేవంత్​రెడ్డి ఎక్కడున్నారని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డికి అసలు ఆర్​ఆర్​ఆర్​పై అవగాహన లేదన్నారు. తెలంగాణకు బీజేపీ ఏం చేసిందో వివరించేందుకు తాను సిద్ధమని, తెలంగాణ అభివృద్ధిపై తన వివరణను వినే ధైర్యం కేసీఆర్​, రేవంత్​రెడ్డిలకు ఉందా అని సవాల్ విసిరారు.

"కేసీఆర్​ను కాపాడుతుంది కాంగ్రెస్​ హైకమాండ్​ కాదా? రేవంత్ ​రెడ్డి కాంగ్రెస్​ హైకమాండ్​కు భయపడి కేసీఆర్​పై చర్యలు తీసుకోవట్లేదు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డిది ఫ్రాడ్​, ఫేక్​, ఫాల్స్​, ఫెయిల్యూర్​ ప్రభుత్వం. గతంలో కేసీఆర్​ది ఫ్రాడ్​, ఫేక్​, ఫాల్స్​, ఫ్యామిలీ గవర్నమెంట్​. మిగులు బడ్జెట్​ తెలంగాణను కేసీఆర్​, రేవంత్​రెడ్డి అప్పుల రాష్ట్రంగా మార్చారు." - కిషన్​ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి

