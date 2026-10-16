రాహుల్గాంధీ తాటాకు చప్పుళ్లకు మోదీ ప్రభుత్వం భయపడదు : కిషన్రెడ్డి
Kisan Reddy Slams Rahul Gandhi : దిల్లీ కేంద్రంగా కాంగ్రెస్ దాని మిత్రపక్షాలు అరాచకం సృష్టించేందుకు, ప్రజాస్వామ్య హక్కులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
Published : October 16, 2026 at 6:49 PM IST
Union Minister Kisan Reddy Slams Rahul Gandhi : రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన ప్రజాస్వామ్య హక్కులను ప్రతిపక్ష పార్టీలు దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి ఆరోపించారు. దేశంలో అరాచకం సృష్టించేందుకు, కేంద్రప్రభుత్వాన్ని దెబ్బతీసేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. 10 నెలల్లో మోదీ ప్రభుత్వం కూలిపోతుందని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని కిషన్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్మీట్లో కిషన్రెడ్డి మాట్లాడారు. ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును అవమానించేలా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ వ్యవహరిస్తున్నారని ఆక్షేపించారు.
దమ్ముంటే మోదీ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి చూపండి
2029 వరకు ప్రధానమంత్రిగా మోదీ ఉండాలని ప్రజలు తీర్పునిచ్చారని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకలో చేసినట్లు ప్రభుత్వాన్ని కూల్చుతామని దింపుడుకళ్లం ఆశలు పెట్టుకున్నారని ఆక్షేపించారు. ప్రపంచమంతా ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉంటే భారత్ మాత్రం అభివృద్ధి చెందుతోందని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. రాహుల్ గాంధీ తాటాకు చప్పుళ్లకు మోదీ సర్కారు భయపడదని స్పష్టం చేశారు. ధైర్యముంటే మోదీ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి చూపాలని రాహుల్గాంధీకి సవాల్ విసురుతున్నామన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రవేశపెట్టక ముందే అనేక రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయిందని, బీజేపీ విజయాలు సాధించిందని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. ఎస్ఐఆర్ వల్లే బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిందని కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. అధికారంలోకి రావచ్చు పోవచ్చు కానీ వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేయవద్దని ప్రతిపక్షాలకు హితవు పలికారు.
విద్రోహశక్తులన్నీ ఏకమై విఫలమయ్యాయి
దేశ విద్రోహ శక్తులు అన్ని ఏకమై.. విఫలమయ్యాయయని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రపంచ శక్తులు ఏకమైనా.. దేశంలోని శక్తులు ఏకమైనా నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వాన్ని ఏమీ చేయలేవన్నారు. యూపీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ తతంగం నడుపుతున్నారన్నారు. రాజకీయ పోరాటం చేసి మా తప్పిదాలను ఎండగట్టండి తప్పితే వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేయవద్దని హితవు పలికారు.
అజిత్ డోబాల్ను కూడా రాజకీయాల్లోకి లాగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కిషన్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. శుత్రు దేశాల గుండెల్లో ఆయన నిద్రపోతున్నారన్నారు. అజిత్ డోబాల్ను విమర్శిస్తే దేశ యువత రాహుల్గాంధీని క్షమించరని అన్నారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ను వదిలిపెట్టమంటూ రాహుల్ గుండాగిరి చేస్తున్నారన్నారు.
సీఎం రేవంత్ స్వయంగా ఫోన్ చేశారు
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గురువారం ఫోన్ చేసి తెలంగాణలో విద్యుత్ కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని, కొంత బొగ్గు కావాలని కోరారని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. దేశంలో తిండి గింజలకు కొదవలేదు స్టాక్స్ ఉన్నాయని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. ఏడాది పాటు ప్రజలకు ఆకలి తీర్చేందుకు నిల్వలు ఉన్నాయన్నారు. కేంద్రం కోటా పెంచలేదని చెబుతున్న ప్రభుత్వం.. ఇచ్చిన కోటానే ఇవ్వడం లేదని విమర్శించారు.
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