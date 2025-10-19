ETV Bharat / politics

మావోయిస్టులతో సంబంధాలు తెంచుకోండి : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్‌ సంచలన ట్వీట్‌

మావోయిస్టులతో సంబంధాలు తెంచుకోవాలన్న బండి సంజయ్ - మావోలతో సంబంధాలు తెంచుకోకపోతే గుట్టు బయటపెడతామంటూ సంచలన ట్వీట్

BANDI SANJAY SENSATIONAL TWEET
UNION MINISTER BANDI SANJAY (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Minister Bandi Sanjay Warns leaders supporting Maoists : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా మార్గదర్శకత్వంలో కేంద్ర సంస్థలు మావోయిస్టు నిర్మూలనకే పరిమితం కావడం లేదని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్‌ తెలిపారు. అవినీతి, నేరం, ఉగ్రవాద సంబంధాల నెట్‌వర్క్‌ను సైతం పూర్తిగా వెలికి తీస్తున్నాయని చెప్పారు. మావోయిస్టులకు మద్దతిస్తున్న రాజకీయ నేతలు సాయుధ వర్గాలతో సంబంధాలను తెంచుకోవాలని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో బండి సంజయ్‌ సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు.

ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడుతూ, మావోలకు మద్దతిచ్చే నాయకులారా : రాజకీయ రంగస్థలంలో ప్రజాస్వామ్యం గురించి వల్లెవేస్తూ, మావోయిస్టులకు మద్దతిస్తున్న నేతలారా ఇదే మా హెచ్చరిక అంటూ పోస్ట్​ చేశారు. సాయుధ వర్గాలతో సంబంధాలను తెంచుకోండి. లేనిపక్షంలో మీ గుట్టు బయటపడుతుంది. దేశభద్రతకు ముప్పుగా పరిణమించే వాళ్లు ఎవరైనా సరే తప్పించుకోలేరు. కేంద్ర సంస్థలు కఠిన చర్యలు తీసుకోబోతున్నాయి. అంతర్గత భద్రత విషయంలో రాజీలేదు. తప్పువైపు నిలబడే వారెవరైనా సరే పడిపోక తప్పదని బండి సంజయ్​ పేర్కొన్నారు.

వారి ప్రభావం కేవలం 3 జిల్లాలకే : కేంద్రప్రభుత్వం మావోయిస్టులను నిర్మూలించడానికి ఆపరేషన్​ కగార్​ను అమలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అందులో భాగంగా మావోయిస్టులు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవాలని కేంద్రప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఆయుధాలు విడిచిపెట్టాలని విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. దేశంలో ప్రస్తుతం నక్సలైట్ల తీవ్ర ప్రభావం కేవలం 3 జిల్లాలకే పరిమితమైందని కేంద్ర హోంశాఖ అధికారులు బుధవారం వెల్లడించారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపుర్, సుక్మా, నారాయణ్‌పుర్‌ జిల్లాల్లో ఇంకా తీవ్రంగా మావోల కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయని వివరించారు. ఇప్పటిదాకా 312 మంది నక్సల్స్‌ను హతమార్చామని, 836 మందిని అరెస్టు చేశామని, 1,639 మంది లొంగిపోయారని వెల్లడించారు.

సీఎం ఎదుట లొంగిపోయిన మల్లోజుల : మావోయిస్టు పార్టీకి దశాబ్దాలపాటు అత్యంత కీలక నాయకుడిగా వ్యవహరించిన మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌రావు అలియాస్‌ భూపతి అలియాస్‌ సోను లొంగిపోయారు. గత కొద్ది రోజుల క్రితం ఆయుధాలను త్యజించిన వారి వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడయ్యాయి. గడ్చిరోలిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్‌ సమక్షంలో మల్లోజులతో పాటు మరో 60 మంది, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సుక్మా, కాంకేర్, కొండగావ్‌ జిల్లాల్లో అధికారుల సమక్షంలో 78 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు.

చరిత్రలో అతిపెద్దది ఇదే : మావోయిస్టు అగ్రనేత, పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు తక్కళ్లపల్లి వాసుదేవరావు అలియాస్‌ ఆశన్న అలియాస్‌ రూపేష్‌ జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయేందుకు పోలీసుల ముందు లొంగిపోయారు. లొంగిపోయిన వారిలో ఆశన్న సహా 208 మంది మావోలు ఉన్నారు. మావోయిస్టు చరిత్రలో ఇదే అతిపెద్ద లొంగుబాటుగా చెబుతున్నారు. వారిలో 98 మంది పురుషులు, 110 మంది మహిళలు ఉన్నారు. 153 ఆయుధాలు అప్పగించగా వీటిల్లో 19 ఏకే-47 రైఫిళ్లు, 17 ఎస్‌ఎల్‌ఆర్‌ రైఫిళ్లు, 23 ఇన్సాస్‌లు, 1 ఇన్సాస్‌ లైట్​ మిషన్​ గన్​, 303 రైఫిళ్లు, 11 బీజీఎల్‌, నాలుగు కార్బైన్‌లు, 41 బోర్‌ షాట్‌గన్‌లు, పిస్తోళ్లు ఉన్నాయి.

ఓవైపు నక్సల్ ఆపరేషన్- మరోవైపు విద్యార్థులకు పాఠాలు- నిర్మల్ స్టోరీ ఇదే!

మావోయిస్టులకు మరో దెబ్బ - కొత్తగూడెంలో లొంగిపోయిన ఛత్తీస్​గఢ్​ నక్సల్స్​

TAGGED:

BANDI SANJAY
TWEET ON MAOISTS
POLITICAL ARENA
LEADERS SUPPORTING THE MAOISTS
BANDI SANJAY SENSATIONAL TWEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.