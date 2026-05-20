ఏ తండ్రైనా కుమారుడిని పోలీసులకు అప్పగిస్తారా? - భగీరథ్కు నేను ఏం చెప్పానంటే? : బండి సంజయ్
బండి భగీరత్ కేసుపై మరోసారి స్పందించిన కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ - తన కుమారుడిని తీసుకెళ్లి పోలీసులకు అప్పగించానని వెల్లడి - కొత్త పార్టీ పెడతానని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం
Published : May 20, 2026 at 4:12 PM IST
Bandi Sanjay Kumar Responded on Bandi Bhageerath Issue : కొంతమంది స్వార్థ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ మండిపడ్డారు. తాను కొత్త పార్టీ పెడతానని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీలో చిత్తశుద్ధితో పని చేసే కార్యకర్తను తానని, కేసీఆర్ను గద్దె దించినందున తమపై కోపం ఉంటుందని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ ఫేక్ సోషల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నడుపుతున్నారని విమర్శించారు. భారతీయ జనతా పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరూ సుశిక్షితులైన కార్యకర్తలేనని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. కమిట్మెంట్తో పని చేసే పార్టీ కార్యకర్తను తానని, చివరి కోరిక ఏంటని అడిగితే చనిపోయిన తర్వాత బీజేపీ జెండా కప్పాలని కోరుకుంటారని చెప్పారు. తాను ఎలాంటి వాడినో కార్యకర్తలకు తెలుసన్నారు. తన కుమారుడు భగీరథ అరెస్ట్ తర్వాత తొలిసారి పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చిన బండి సంజయ్, ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు.
కేసు విచారణలో పోలీసులకు సహకరించాలని చెప్పాను : కేంద్రమంత్రి పదని నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని ఇతర పార్టీల నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారని ఓ మీడియా ప్రతినిధి బండి సంజయ్ను ప్రశ్నించగా, ఆయన స్పందించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ (బీఆర్ఎస్ పార్టీ)కి లోక్సభలో ఒక్క ఎంపీ లేరని గుర్తు చేశారు. ఫామ్హౌస్లో కూర్చుని ఏదైనా చెబుతారని ఎద్దేవా చేశారు. ఆయన అవినీతి సామ్రాజ్యాన్ని కూకటివేళ్లతో కూల్చింది, ఆ కుటుంబ పాలనను అంతం చేసింది తామేనని వెల్లడించారు. అందుకే తమపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేటీఆర్ ఫేక్ సోషల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నడుపుతున్నారని, కన్న కుమారుడిని పోలీసులకు స్వయంగా అప్పగించిన సందర్భం ఎక్కడైనా ఉందా? అని ప్రశ్నించారు. విచారణకు సహకరించాలనే తన కుమారుడిని అప్పగించానని, కేసు విచారణలో పోలీసులకు సహకరించాలని తానే చెప్పానని తెలిపారు.