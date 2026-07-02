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'బిగ్​బాస్​ షోలా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ డ్రామాలు - ప్రజలు డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ కోరుకుంటున్నారు'

మీ డ్రామాలు చూస్తుంటే టీవీ షోను తలపిస్తోందన్న బండి సంజయ్‌ - ముందే రిహార్సల్ చేసి పోటాపోటీగా నటనలో జీవిస్తున్నారు - ప్రజలు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుకుంటున్నారని విమర్శలు

Congress, BRS Fight Bigg Boss Show
Congress, BRS Fight Bigg Boss Show (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 2:18 PM IST

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Congress, BRS Fight Bigg Boss Show : బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్‌ నాయకుల నాటకాలు చూస్తుంటే ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారని కేంద్రమంత్రి, బీజేపీ ఎంపీ బండి సంజయ్‌ విమర్శించారు. ఆ రెండు పార్టీ నేతల నాయకులు ముందుకొస్తే బీజేపీ చర్చా వేదికను ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. గురుకులాల టెండర్లు, అప్పులతో పాటు అవినీతి, అక్రమాలపైనా చర్చిద్దాం రావాలని సవాల్‌ విసిరారు. ఇరు పార్టీల నేతలు చేస్తున్న డ్రామాలు చూస్తుంటే బిగ్​ బాస్ షో​ను తలపిస్తోందని ఎద్దేవా చేశారు. వారం ముందే రిహార్సల్​ చేసి, పోటాపోటీగా నటనలో జీవిస్తున్నారని, అబద్ధాలు చెప్పడంలో ఆస్కార్​ అవార్డు ఇస్తే ఇద్దరూ అర్హులవుతారని బండి సంజయ్​ విమర్శించారు. ఈ నేతల డ్రామాలు చూస్తున్న తెలంగాణ ప్రజలేమైనా ఎడ్డోళ్లనుకుంటున్నారా? అని సంజయ్ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు.

ఇలానే చేస్తే ఛీ కొట్టడం ఖాయం : కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పాలనా వైఫల్యాలను, ప్రజల ముందుంచేందుకు బీజేపీ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉందంటూ కేంద్రమంత్రి సవాల్​ విసిరారు. అలాగే కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఖర్చు చేసిన నిధులు, అందించిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై కూడా చర్చించవచ్చని స్పష్టం చేశారు. నాయకులు ఇలాగే డ్రామాలాడితే జనం ఛీ కొట్టడం ఖాయమని హెచ్చరించారు. ఈ రాజకీయ బిగ్ బాస్ షోలో ప్రజలు డబుల్ ఎలిమినేషన్ కోరుకుంటున్నారని, తెలంగాణలోనూ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. ఇరు పార్టీల తీరును ఎండగట్టిన కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా ట్వీట్​ చేశారు.

కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతల డ్రామాలు బిగ్ బాస్ షోను తలపిస్తోంది. వారం ముందే రిహార్సల్ చేసి పోటాపోటీగా నటనలో జీవిస్తున్నారు. అబద్దాలకు ఆస్కార్ అవార్డు ఇస్తే ఇద్దరూ అర్హులే అవుతారు. తెలంగాణ ప్రజలేమైనా ఎడ్డోళ్లనుకుంటున్నారా? మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుకుంటున్నారు. బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో డేట్, టైం, వేదిక ఫిక్స్ చేస్తాం. గురుకులాల టెండర్లు, తెలంగాణ అప్పులతో పాటు అవినీతి, అక్రమాలపైనా చర్చిద్దాం. ప్రజల ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చేందుకు సిద్దమా?. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పాలనా వైఫల్యాలను ప్రజల ముందుంచేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ రాజకీయ బిగ్ బాస్ షోలో ప్రజలు డబుల్ ఎలిమినేషన్ కోరుకుంటున్నారు. తెలంగాణలోనూ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. - బండి సంజయ్ ట్వీట్

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CONGRESS AND BRS WAR
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