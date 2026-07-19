'విభేదాలు పక్కన పెట్టి కలిసి పనిచేయండి' : బండి, ఈటల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చిన అధిష్ఠానం
బండి సంజయ్, ఈటల రాజేందర్ మధ్య విభేధాలపై బీజేపీ అధిష్ఠానం ఫోకస్ - ఎంపీ లక్ష్మణ్ నివాసంలో రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి అభయ్ పాటిల్ భేటీ - ఇద్దరితో సయోధ్య సమావేశం
Published : July 19, 2026 at 7:33 AM IST
Bandi Sanjay and MP Etela Rajender met with Abhay Patil : విభేదాలు పక్కన పెట్టి కలిసి కట్టుగా పనిచేయాలని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్, మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్లకు బీజేపీ హైకమాండ్ సూచించింది. పలు సందర్భాల్లో వారి మధ్య విభేదాలు తీవ్ర స్థాయిలో బహిర్గతమైన నేపథ్యంలో అధిష్ఠానం వీరి ఇద్దరి మధ్య వివాదాల అంశాన్ని సీరియస్గా తీసుకొంది. సయోధ్య కుదిర్చేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ అభయ్పాటిల్ను రంగంలోకి దింపింది. రాజ్యసభ సభ్యుడు, ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు కె.లక్ష్మణ్ నివాసంలో శనివారం అభయ్పాటిల్ కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, ఈటల రాజేందర్తో సుదీర్ఘంగా భేటీ అయ్యారు.
పార్టీ లైన్ను క్రాస్ చేయవద్దు : అభయ్ పాటిల్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావాలనే లక్ష్యంతో బీజేపీ పనిచేస్తోందని, సొంత పార్టీలో ఇలా విభేదాలు తలెత్తడం ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదని అన్నారు. ఏమైనా కొన్ని విభేదాలు ఉంటే సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని ఆయన వారికి సూచించినట్టు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. పార్టీ లైన్ దాటి వ్యవహరిస్తే హైకమాండ్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందని అభయ్ స్పష్టం చేసినట్టు తెలిసింది. దీంతో ఇన్నిరోజులుగా ఇద్దరి మధ్య జరగుతున్న కోల్డ్వార్ ముగిసినట్టేనని భావిస్తున్నారు. ఇరువురి మధ్య సయోధ్య కుదిరినట్టు సమాచారం.
వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవాలని : సమావేశం అనంతరం కె.లక్ష్మణ్ సంజయ్, ఈటలతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు. భారతీయ జనతా పార్టీ బలోపేతం కోసమే ఈ భేటీ జరిగిందని, రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ అధికారంలో రావడానికి అడుగులు వేస్తోందన్నారు. బీఆర్ఎస్ పాలన తర్వాత కాంగ్రెస్ పాలన చూస్తుంటే ప్రజల పరిస్థితి పెనం మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్టుగా తయారైందని విమర్శించారు. అందుకే తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం ఎంతో అవసరమని అన్నారు.
Weekends are even better when they begin with good conversations and shared purpose.— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) July 18, 2026
It was nice spending time with Rajya Sabha MP @drlaxmanbjp Anna, @BJP4Telangana Incharge Shri @iamabhaypatil Ji, MP Shri @Eatala_Rajender Anna .
Together, under the leadership of Hon’ble Prime… pic.twitter.com/ktAZLRIeuV
ఈటల, బండి ఆత్మీయ ఆలింగనం : సంజయ్, ఈటల మధ్య సయోధ్య కుదిరినట్టేనా అన్న విలేకరుల ప్రశ్నకు తెలంగాణలో అధికారం చేపట్టడమే తమ లక్ష్యమని కె.లక్ష్మణ్ బదులిచ్చారు. సమావేశం అనంతరం బయటకు వచ్చిన బండి, ఈటల పరస్పరం ఒకరినొకరు ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. తమ మధ్య ఎలాంటి భిన్నాభిప్రాయాలు లేవని తేల్చిచెప్పారు. బండి, ఈటల మధ్య సయోధ్యతో పాటు తెలంగాణలో బీజేపీని అధికారంలోకి తేవడంపై చర్చించినట్లు రాజ్యసభ సభ్యుడు లక్ష్మణ్ తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో, అమిత్షా మార్గదర్శకత్వంలో పార్టీ జాతీయ, రాష్ట్ర అధ్యక్షుల సారథ్యంలో అందరం కలిసి బీజేపీని మరింత బలోపేతం చేయడానికి, బలమైన తెలంగాణ నిర్మాణానికి పనిచేద్దామని అని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, అభయ్పాటిల్, ఈటల రాజేందర్తో భేటీ అనంతరం సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
నేతల మధ్య విబేధాలకు చెక్! : రాష్ట్రంలో బీజేపీ బలోపేతం కావడానికి అధిష్ఠానం రాష్ట్ర పార్టీకి చికిత్స మొదలు పెట్టినట్టే కనిపిస్తోంది. ఇటీవల బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు పర్యటించారు. కీలక నేతలతో విడివిడిగా కలిశారు. అంతకుముందు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ సికింద్రాబాద్ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీలో పలువురు నేతల మధ్య అంతర్గత విభేదాలు తార స్థాయికి చేరినట్టు హైకమాండ్ లీడర్లు గ్రహించారు. నేతలంతా కలసికట్టుగా ముందుకెళ్లాలని అధిష్ఠానం దూతలుగా వ్యవహరిస్తున్న సునీల్ బన్సల్, అభయ్పాటిల్లు రాష్ట్ర నేతలకు కాస్త గట్టిగానే చెబుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. శనివారం అభయ్పాటిల్ నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ను సైతం కలిసి పార్టీ వ్యవహారాలు, విభేదాలపై మాట్లాడినట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం.
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