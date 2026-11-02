ఎస్ఐఆర్, ఈవీఎంపై చర్చకు సిద్ధం - హైదరాబాద్ నుంచి అమిత్షా సవాల్
Amit Shah MahaPadayatra in Hyderabad : కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు బచావో ర్యాలీలపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా విమర్శలు గుప్పించారు. ఈవీఎంల ద్వారా తాము గెలిస్తే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఎలా గెలిచేదని నిలదీశారు.
Published : November 2, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 6:14 PM IST
ఎస్ఐఆర్, ఈవీఎంపై చర్చకు సిద్ధమని, హైదరాబాద్ నుంచి సవాల్ విసురుతున్నానని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. ఈవీఎంల ద్వారా తాము గెలిస్తే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఎలా గెలిచేదని నిలదీశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు బచావో ర్యాలీలపై అమిత్ షా విమర్శలు గుప్పించారు. హైదరాబాద్లో పార్టీ నిర్వహించిన బీజేపీ మహాపాదయాత్రలో ఆయన ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
నిజాం కాలేజీ నుంచి ప్రారంభమైన ర్యాలీ మొజాంజాహీ మార్కెట్ వరకు సాగింది. కిలోమీటరున్నర దూరం పాదయాత్రలో అమిత్ షా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అడుగడుగునా కార్యకర్తలకు వందనం చేస్తూ, వారిని ఉత్సాహపరుస్తూ ముందుకు సాగారు. ఈ యాత్రలో అమిత్ షాతో పాటు కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచందర్ రావు, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు.
మొజాంజాహీ మార్కెట్ వద్ద బీజేపీ బహిరంగ సభలో అమిత్ షా మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ తీరు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణలో బీజేపీ సర్కారు రావాలా? వద్దా? అని కార్యకర్తలను అడిగారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ సర్కారును గద్దె దించేందుకు సంకల్పం తీసుకోవాలని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని, అరాచకత్వాన్ని అంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. నిజాం మెడలను సర్దార్ పటేల్ వంచబట్టే హైదరాబాద్ విముక్తి పొందిందని గుర్తుచేశారు.
అప్పుడు ప్రధాని మోదీ గెలవలేదా?
కాంగ్రెస్ది ఓటు బచావో ర్యాలీ కాదని, చొరబాటుదారులను కాపాడే ర్యాలీ అని అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. రాహుల్, రేవంత్ రెడ్డి ఎంత ప్రయత్నించినా చొరబాటుదారులకు ఓటు దక్కనివ్వబోమని స్పష్టం చేశారు. చనిపోయిన వారి ఓట్లు తొలగించాలా? వద్దా?, ఓటరు జాబితాను ప్రక్షాళన చేయాలా? వద్దా?, కోటికి పైగా ఉన్న నకిలీ ఓట్లు తొలగించాలా? వద్దా? అని అమిత్ షా ప్రశ్నించారు.
"ఈవీఎంల ద్వారా మేము గెలిస్తే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఎలా గెలిచింది. కేరళ, తమిళనాడులో బీజేపీయేతర ప్రభుత్వాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీని దేశమంతా ఛీకొడుతోంది. కాంగ్రెస్ పదేళ్ల పాలనలో రూ.12 లక్షల కోట్ల అవినీతి జరిగింది. మోదీ పరిపాలనలో ఒక్క అవినీతి ఆరోపణ లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటిలేటర్పై ఉంది. ఇలాంటి పార్టీ మోదీతో పోటీపడుతుందా?. అనేక రాష్ట్రాల్లో దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాలేదు. వెంటిలేటర్పై ఉన్న కాంగ్రెస్ మోదీతో పరుగుపందెంలో పాల్గొనగలదా?. దేశం నుంచి మెల్లగా కాంగ్రెస్ దూరం అవుతోంది" - అమిత్షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల ఓట్లు తొలగించారనే ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదని, దేశంలో లేని వారి ఓట్లే 3 కోట్లకు పైగా ఉన్నాయని తెలిపారు. చొరబాటుదారులను భారత్ నుంచి పారద్రోలుతామని స్పష్టం చేశారు. ఎస్ఐఆర్ వల్లే బీజేపీ గెలిచామని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోందని, అలా అయితే 2014, 2019లో ఎస్ఐఆర్ లేదని, అప్పుడు ప్రధాని మోదీ గెలవ లేదా అని ప్రశ్నించారు. కొన్నేళ్లుగా బీజేపీకి దేశంలో ఆదరణ పెరుగుతోందని వెల్లడించారు.
"కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నచోట్ల అవినీతి రాజ్యమేలుతోంది. తెలంగాణను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏటీఎంగా రేవంత్రెడ్డి మార్చారు. ఇక్కడ రాహుల్, రేవంత్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడి ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ ఎక్కడికి వెళ్తోంది? రాహుల్ కోసమే ఇక్కడ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారు. తెలంగాణను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏటీఎంగా రేవంత్రెడ్డి మార్చారు. కాంగ్రెస్ అవినీతిని ఒవైసీ ఆపుతారా బీఆర్ఎస్ ఆపుతుందా? కాంగ్రెస్ అవినీతిని కేవలం బీజేపీ మాత్రమే ఆపగలదు. తెలంగాణలో బీజేపీ సర్కార్ వచ్చేందుకు మాకు అండగా ఉండాలి" - అమిత్షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
త్వరలోనే భారత్ను డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మారుస్తాని స్పష్టం చేశారు. మాటిమాటికీ విదేశాలకు పారిపోయేవారు మనకు కావాలా? అని అడిగారు. తాము ఎప్పుడూ పేదలు, రైతులు, యువత పక్షమే ఉంటామని, తెలంగాణలో బీజేపీ సర్కార్ వచ్చేందుకు తమకు అండగా ఉండాలని కోరారు.
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