కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు - మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే : కేసీఆర్
బీఆర్ఎస్ అధినేతను కలిసిన ఎర్రవల్లి, నర్సన్నపేట గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు - శాలువాలతో సత్కరించి, మిఠాయిలు తినిపించిన కేసీఆర్ - మళ్లీ పల్లెల్లో వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అని భరోసా
Published : December 6, 2025 at 10:09 AM IST
KCR Meeting with Sarpanches : బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దత్తత తీసుకున్న, ఆయన ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న గజ్వేల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఎర్రవల్లి, నర్సన్నపేట గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు కేసీఆర్ను కలిశారు. సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలం ఎర్రవల్లిలోని తన నివాసంలో శుక్రవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. వారిని సాదరంగా ఆహ్వానించి శాలువాలతో సత్కరించిన కేసీఆర్, వారికి మిఠాయిలు తినిపించి నోరు తీపి చేశారు. ఈ సందర్భంగా దత్తత గ్రామస్థులతో కేసీఆర్ ముచ్చటించారు.
గ్రామాల్లోని వాతావరణం నుంచి పంటల పరిస్థితి వరకు ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు గుర్తుపట్టి వ్యక్తిగతంగా పలకరించారు. ప్రజల యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు గ్రామస్థులు గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో గ్రామాలు సాధించిన పురోగతిని గుర్తు చేసుకున్నారు. కులవృత్తుల ప్రోత్సాహం, ఆసరా సహా పింఛన్ల ద్వారా వచ్చిన ఆర్థిక స్థిరత్వం, పల్లె ప్రగతికి అందిన నిధుల వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పారు. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ పాలనలో పల్లెల పరిస్థితి వెనకబడిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'మీరు ఉన్నప్పుడు మా పల్లె సువర్ణ యుగం సార్ - ఇప్పుడు గోసే మిగిలింది' అని ఒక గ్రామస్థుడు వ్యాఖ్యానించారు. ఆయనకు కేసీఆర్ ధైర్యం చెప్పారు.
పల్లెలకు మళ్లీ మంచి రోజులు : 'కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. కష్టాలు వచ్చిన సమయంలో వెరవకూడదు. మళ్లీ మన ప్రభుత్వమే వస్తుంది. పల్లెల్లో తిరిగి మంచి రోజులు తప్పకుండా వస్తాయి. అప్పటివరకు అధైర్యపడొద్దు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అందించిన స్ఫూర్తి, స్వయం శక్తితో పల్లెలను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు నడవాలి' అని భరోసా ఇచ్చారు. అనంతరం జరిగిన సమావేశంలో కేసీఆర్ మాట్లాడారు. కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులు గంగదేవిపల్లి మోడల్ను ఆదర్శంగా తీసుకుని, గ్రామాల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు.
ఆశలు పెట్టుకుని ఆగం కావొద్దు : స్వయం సహాయ సంఘాల ప్రాముఖ్యత వివరిస్తూ ప్రొఫెసర్ యూనిస్, అన్నా హజారే వంటి గ్రామాభివృద్ధి దార్శనికుల కృషిని ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు. ఎవరో ఏదో చేస్తారని, ఏదో ఇస్తారని ఆశలు పెట్టుకుని ఆగం కావొద్దని సూచించారు. సమావేశంలో ఎర్రవెల్లి సర్పంచి కవితా రామ్మోహన్ రెడ్డి దంపతులు, ఉప సర్పంచి సబిత కరుణాకర్, నర్సన్నపేట సర్పంచి బాల్ నర్సయ్యతో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ శేరి సుభాశ్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులు ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారని ఆశలు పెట్టుకుని ఆగం కావొద్దు. మోడల్ విలేజ్ గంగాదేవిపల్లిని ఆదర్శంగా తీసుకుని గ్రామాల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలి. కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. మళ్లీ మన ప్రభుత్వమే వస్తుంది. పల్లెల్లో మంచిరోజులు తిరిగి తప్పకుండా వస్తాయి. - గ్రామస్థులతో కేసీఆర్
మూడు విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు : రాష్ట్రంలో 3 విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే నామినేషన్ల పర్వం ముగిసిపోగా, అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల ఏకగ్రీవం కాగా, మిగిలిన చోట ఈ నెల 11, 14, 17తో బరిలో నిలిచిన వారి భవితవ్యాలు తేలిపోనున్నాయి.
