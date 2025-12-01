ETV Bharat / politics

'ప్రజలతో ఎలా మమేకం కావాలి' - టీడీపీ శ్రేణులకు శిక్షణ కార్యక్రమం

టీడీపీ కార్యాలయంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, కార్యదర్శుల శిక్షణా తరగతులు - పార్టీ సిద్ధాంతాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంపై సూచనలు

TDP Training Classes at NTR Bhavan
TDP Training Classes at NTR Bhavan (ETV)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 1, 2025

TDP Training Classes at NTR Bhavan: తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో నేటి నుంచి నాయకులకు శిక్షణ తరగతులు మొదలయ్యాయి. రెండు రోజుల పాటు 100 మంది పార్టీ మండలాధ్యక్షులకు శిక్షణ ఇస్తారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ వీటిని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. మంత్రులు, సీనియర్‌ నాయకులు శిక్షణ తరగతులకు హాజరై నేతలతో మాట్లాడారు.

ఈ శిక్షణ తరగతులు ద్వారా కొత్త తరం పార్టీ నాయకుల్ని తయారు చేయాలని పార్టీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. శిక్షణ తీసుకున్న వారిలో 10 శాతం మందైనా స్వశక్తితో ఎదిగేలా ఉండేలా కార్యచర్యణ రూపొందించారు. సమస్య వచ్చినప్పుడు చర్చించటం కాకుండా సమస్య తలెత్తకుండా వ్యూహరచన ఎలా చేయాలో వీరికి దిశానిర్దేశం చేస్తారు. ప్రత్యర్థుల ఎత్తుగడల్ని ముందే పసిగట్టే విధంగా యంత్రాంగాన్ని తయారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవడం, ప్రజలతో మమేకంపై అవగాహన: నిమ్మల (ETV)

తెలుగుదేశం జాతీయ పార్టీ కార్యాలయంలో ఎన్టీఆర్ భవన్​లో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, కార్యదర్సుల శిక్షణా తరగతుల కార్యక్రమంలో మంత్రి నిమ్మల పాల్గొన్నారు. నాయకత్వ లక్షణాలు ఎలా పెంపొందించుకోవాలి, ప్రజలతో ఎలా మమేకం కావాలో శిక్షణా తరగతుల్లో అవగాహన కల్పించారు. టీడీపీ ఆవిర్భవించి 40 ఏళ్లు పూర్తి అయిన సందర్భంగా పార్టీ చరిత్ర ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త, నాయకుడికి తెలియాలని సూచించారు. పార్టీ క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎలా ఎదుర్కొందో అవగాహన కల్పించారు.

భవిష్యతులో పార్టీ సిద్ధాంతాలు ప్రజల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలో నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేసారు. అధికారం అనేది పదవుల కోసం కాదు, అధికారం ఉన్నా లేకున్నా ప్రజలకు పని చేయాలని చంద్రబాబు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారని గుర్తు చేశారు. కర్నూలు వరదలలో గానీ, ఉత్తరాఖండ్ వరదలు, ఎన్టీఆర్ మోడల్ స్కూల్, బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ద్వారా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నామని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ లక్ష కోట్లు ఆర్జించడం ద్వారా, 16 నెలలు జైల్లో ఉండటం ద్వారా, 11 ఛార్జ్ షీట్లలో ఏ 1 గా ఉండటం వంటి అవినీతి ద్వారా పుట్టిందని ఎద్దేవా చేశారు. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ పుట్టుకలో వైరుద్యం , సిద్ధాంత వైరుధ్యాలు ప్రజలు గ్రహించాలి అన్నారు. ప్రజా సమస్యలను గుర్తించి, వాటిని పరిష్కరించి ప్రజల మన్ననలను ఏ విధంగా పొందాలో శిక్షణా తరగతుల్లో చెప్తున్నామని తెలిపారు.

'టీడీపీ పార్టీ ఆవిర్భవించి 40 సంవత్సరాలు పూర్తి అయ్యాయి. టీడీపీ కార్యాలయంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, కార్యదర్శుల శిక్షణా తరగతుల కార్యక్రమం చేపట్టాం. నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవడం, ప్రజలతో మమేకంపై అవగాహన కల్పిస్తాం. పార్టీ చరిత్ర ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త, నాయకుడికి తెలియాలి. పార్టీ క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎలా ఎదుర్కొందో అవగాహన కల్పించాం. పార్టీ సిద్ధాంతాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంపై సూచనలు ఇచ్చాం. ప్రజా సమస్యలు గుర్తించి పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం.' - నిమ్మల రామానాయుడు , మంత్రి

