కొండను అపవిత్రం చేయలేదు - అందుకు మనస్తాపం చెందా: జంగా కృష్ణమూర్తి
60 లక్షల రూపాయల వరకు డొనేషన్ చెల్లించానని తెలిపిన బోర్డు సభ్యులు జంగా కృష్ణమూర్తి - తాను కొండను అపవిత్రం చేశాననే వాదన సరికాదు - ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రికి ఇబ్బంది రాకూడదనే రాజీనామా
TTD Board Member Janga Resign : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలకమండలి సభ్వత్వానికి బోర్డు సభ్యులు జంగా కృష్ణమూర్తి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా పత్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు, టీటీడీ బోర్డు ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడికి పంపించినట్లు విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. 2005లో తిరుమల బాలాజీనగర్లో ప్లాట్నెంబరు-2ను డోనేషన్ స్కీం కింద ఐదు వందల గజాల స్థలం కేటాయించిందని చెప్పారు. ఈ స్థలంలో 12 గదులతో అతిధి గృహం నిర్మించేందుకు ట్రస్టు ఏర్పాటు చేశానని తెలిపారు. ఒక గది తప్ప మిగిలిన 11 గదులు భక్తులకు ఇచ్చేందుకు, నిర్వహణ ట్రస్టు చూసేలా, ఒక గది ట్రస్టుకు ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించామన్నారు. అప్పట్లో డబ్బులు సర్దుబాటు కాక నిర్మాణం ప్రారంభించలేకపోయానని పేర్కొన్నారు. డొనేషన్ చెల్లింపునకు గడువు పెంచాలని కూడా కోరాను, ఆ మేరకు జీవో జారీ అయిందన్నారు.
60 లక్షల రూపాయల వరకు డొనేషన్ : ఈవోగా ధర్మారెడ్డి ఉన్న సమయంలో 60 లక్షల రూపాయల వరకు డొనేషన్ చెల్లించానని కృష్ణమూర్తి తెలిపారు. అప్పట్లో తాను తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో తన డొనేషన్ వెనక్కి ఇచ్చేసి తన ప్రతిపాదన తిరస్కరించారని చెప్పారు. తాను బోర్డు సభ్యునిగా, తనకున్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు రెండుసార్లు బోర్డు సభ్యునిగా తనకు అవకాశం దక్కింది. ఆ నేపథ్యంలో భక్తి భావంతో స్థలం తనకు రీ ఎలాట్ చేయాలంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి విజ్ఞప్తి చేశానని తెలిపారు.
ఈ విషయాన్ని పరిశీలన కోసం టీటీడీ బోర్డుకు పంపారని, బోర్డులో సభ్యుడు భానుప్రకాష్రెడ్డి మినహా అంతా సమ్మతించారని తెలిపారు. ఈ తీర్మానం ప్రభుత్వానికి పంపించారని అన్నారు. బోర్డు నిర్ణయం తీసుకోవాలంటూ ప్రభుత్వం సూచించిందని పేర్కొన్నారు.
"బోర్డులో అంతర్గతంగా జరుగుతున్న చర్చ అంశంపై ఓ పత్రికలో తన వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసేలా కథనం రావడంతో మనస్తాపం చెందాను. అటు ప్రభుత్వానికి, ఇటు ముఖ్యమంత్రికి ఇబ్బంది రాకూడదనే రాజీనామా చేశాను. తనకు స్థలం రీఎలాట్ విషయంలో మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఏం చర్చ జరిగిందో తెలియదు. తాను కొండను అపవిత్రం చేశాననే వాదన సరికాదు. బోర్డులో ఓ సభ్యుడు మినహా మిగిలిన వారంతా తనకు స్థలం ఇచ్చే విషయంలో సానుకూల స్పందన కనబరిచారు. అయితే వారంతా కూడా కొండను అపవిత్రం చేశారా?" -జంగా కృష్ణమూర్తి
మాలాంటి వాళ్లు తిరుమలలో ఉండటం ధర్మారెడ్డికి ఇష్టం లేదు : గతంలో అతిథి గృహానికి స్థలం కేటాయింపు రద్దుకు ధర్మారెడ్డి కారణమని కృష్ణమూర్తి తెలిపారు. అక్కడ మాలాంటివాళ్లు ఉండటం ఆయనకు ఇష్టం లేదు. కొండ పైన ఎందరో ఇంధ్రభవనాలు కట్టుకున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో అనేక మంది వేలంపాటల్లా పెట్టి, కొండపై స్థలాలు కేటాయించారు. రియల్ ఎస్టేట్ చేశారు. అప్పట్లో దీన్ని నేను వ్యతిరేకించాను. ధర్మారెడ్డి అందుకే నా ట్రస్టుకు స్థల కేటాయింపును రద్దు చేయించారు. ఆ ట్రస్టుకు ఛైర్మన్గా నేనే ఉంటాను. అతిథిగృహంలోని 12 గదులూ టీటీడీ ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. నిర్వహణ మాత్రమే ట్రస్టు చూస్తుంది. అదనంగా నిర్మించే మరో గది మాత్రమే ట్రస్టుకు ఉంటుందని కృష్ణమూర్తి స్పష్టం చేశారు. మరోపక్క, కృష్ణమూర్తి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడిని క్యాంప్ కార్యాలయంలో కలవనున్నారు.
