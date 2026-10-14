దసరా తర్వాత భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తాం : టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్
Mahesh Kumar Goud on Congress Meeting : దసరా తర్వాత రెండు లక్షల మందితో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్వర్యంలో ర్యాలీ, భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తామని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు.
Published : October 14, 2026 at 11:04 PM IST
Mahesh Kumar Goud on Congress Public Meeting : ఎస్ఐఆర్పై కొనసాగుతున్న ఆందోళనల్లో భాగంగా దసరా తర్వాత రెండు లక్షల మందితో ర్యాలీతో పాటు భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తామని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ వెల్లడించారు. రెండు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో భారీ బహిరంగ సభలు నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్లు చేసిన సూచనల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. పట్టభద్రుల ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రభుత్వం, పార్టీ ఈ నెల 23వ తేదీన ఎంసీహెచ్ఆర్డీలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్గౌడ్ తెలిపారు. గాంధీభవన్లో మీడియాతో ఆయన ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడారు.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని, అర్హుల ఓట్లు గల్లంతవుతున్నాయని, కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్తోపాటు ఇండీ కూటమి నాయకులు ఆందోళనలు చేస్తున్నారన్నారు. దిల్లీలోనే కాకుండా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కనీసం రెండు మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లో భారీ బహిరంగ సభలు పెట్టాలని రాహుల్ గాంధీ, మల్లిఖార్జున ఖర్గే సూచించినట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భారీ ర్యాలీ, బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నామన్నారు.
బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడేవారికి మద్దతిస్తాం
కాంగ్రెస్ అగ్రనేతల సూచన మేరకు దసరా తర్వాత రెండు లక్షల మందితో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించడంతో పాటు, భారీ బహిరంగ సభకు సిద్ధమవుతున్నట్లు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ వెల్లడించారు. మహిళా జర్నలిస్టులను అవమానించారంటూ రాహుల్ గాంధీపై చేస్తున్న ఆరోపణలను చౌకబారు విమర్శలుగా కొట్టిపారేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయ నాయకులు పరస్పర గౌరవంతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. నిరసన తెలిపే హక్కును కాలరాయడం సరికాదన్న ఆయన మతతత్వ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు పోరాడినా వారికి మద్దతు ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి దేశం ప్రమాదంలో పడిందని, సామాన్య ప్రజలకు ప్రయోజనం కలగడంలేదని మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ విమర్శించారు. సంపన్నులకు మాత్రమే లక్షల కోట్ల రూపాయల రుణాలు మాఫీ చేశారని ఆరోపించారు. 2029 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి మెజారిటీతో కేంద్రంలో అధికారంలోకి వస్తుందని మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
రాజకీయాల కోసం మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టొద్దు
ఓటర్ల జాబితా సవరణ, ఎన్నికల నిర్వహణ అంశాల్లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వ్యవహారంపైనా మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ చేసిన తప్పిదాలు ఆధారాలతో సహా బయటపడుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. 2029 ఎన్నికల్లో ఎవరు ఓడిపోతారో ప్రజలే చెబుతున్నారన్నారు. ఎర్రవల్లి భూముల అంశాన్ని ప్రస్తావించిన ఆయన అక్కడ 45 ఎకరాలు ఎవరి కబ్జాలో ఉన్నాయనే అంశంపై విచారణ జరుగుతోందని తెలిపారు. ఫామ్హౌస్లపై దాడులు చేయడం తమ ఉద్దేశం కాదని, నీతిమంతులమని చెప్పుకునేవారి గురించి వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియాలనే ఫామ్హౌస్లను సందర్శించామని చెప్పారు.
రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం సరికాదన్నారు. రాముడికి రాజకీయాలకు సంబంధం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు. మరోవైపు, సింగరేణి అంశంపై బీఆర్ఎస్ చేపడుతున్న గర్జనకు అర్థం లేదని మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ విమర్శించారు. సింగరేణి కార్మికులకు సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్నది తమ ప్రభుత్వమేనని పేర్కొన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం ప్రకృతికి సంబంధించిన అంశమని, గతంలో కేసీఆర్ ప్రతి విషయాన్నీ రాజకీయ కోణంలో చూస్తూ సెంటిమెంట్ను రెచ్చగొట్టారని ఆరోపించారు.
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