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సుస్మిత వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం - వివరణ తర్వాత తదుపరి చర్యలు : మహేశ్​కుమార్​ గౌడ్

సురేఖకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశాం - క్రమశిక్షణ కమిటీకి వివరణ ఇచ్చాక ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాం - ఎవరికి టికెట్ ఇవ్వాలో కమిటీ, సీడబ్ల్యూసీ నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్న టీపీసీసీ చీఫ్

TPCC MAHESH KUMAR GOUD
TPCC MAHESH KUMAR GOUD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 12:28 PM IST

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TPCC Mahesh Kumar Goud Responds to Konda Sushmita Comments : దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు బాధాకరమని, వాటిని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్ సీనియర్​ నేత చిన్నారెడ్డి, సుస్మిత వ్యాఖ్యలపై ఆయన నిజామాబాద్​లో స్పందించారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీనుద్దేశించి ఎవరు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా క్రమశిక్షణ చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీలో జరగుతున్న పరిణామాలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని టీపీసీసీ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

సుస్మిత వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం - వివరణ తర్వాత తదుపరి చర్యలు : మహేశ్​కుమార్​ గౌడ్ (ETV Bharat)

ఎవరికి వారు ప్రకటించుకోవడం సరైంది కాదు : తన కుమార్తె మాటలపై వివరణ ఇవ్వాలని మంత్రి కొండా సురేఖకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్​ వెల్లడించారు. మంత్రి సురేఖ వివరణ ఇచ్చాక ఏం చేయాలనే దానిపై ఆలోచిస్తామన్న ఆయన, వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎవరికి వారు తామే పోటీ చేస్తామని ప్రకటించడం సరైన పద్ధతి కాదన్నారు. బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్​ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై ఆయనతో మాట్లాడటం జరిగిందని, అందరినీ సమన్వయం చేస్తామని పేర్కొన్నారు. 22(a) నిషేధిత భూముల జాబితా అంశంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనవసర రాద్దాంతం చేస్తోందని మహేశ్ కుమార్ మండిపడ్డారు.

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