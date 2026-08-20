సుస్మిత వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం - వివరణ తర్వాత తదుపరి చర్యలు : మహేశ్కుమార్ గౌడ్
సురేఖకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశాం - క్రమశిక్షణ కమిటీకి వివరణ ఇచ్చాక ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాం - ఎవరికి టికెట్ ఇవ్వాలో కమిటీ, సీడబ్ల్యూసీ నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్న టీపీసీసీ చీఫ్
Published : August 20, 2026 at 12:28 PM IST
TPCC Mahesh Kumar Goud Responds to Konda Sushmita Comments : దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు బాధాకరమని, వాటిని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చిన్నారెడ్డి, సుస్మిత వ్యాఖ్యలపై ఆయన నిజామాబాద్లో స్పందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీనుద్దేశించి ఎవరు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా క్రమశిక్షణ చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరగుతున్న పరిణామాలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని టీపీసీసీ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఎవరికి వారు ప్రకటించుకోవడం సరైంది కాదు : తన కుమార్తె మాటలపై వివరణ ఇవ్వాలని మంత్రి కొండా సురేఖకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ వెల్లడించారు. మంత్రి సురేఖ వివరణ ఇచ్చాక ఏం చేయాలనే దానిపై ఆలోచిస్తామన్న ఆయన, వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎవరికి వారు తామే పోటీ చేస్తామని ప్రకటించడం సరైన పద్ధతి కాదన్నారు. బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై ఆయనతో మాట్లాడటం జరిగిందని, అందరినీ సమన్వయం చేస్తామని పేర్కొన్నారు. 22(a) నిషేధిత భూముల జాబితా అంశంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనవసర రాద్దాంతం చేస్తోందని మహేశ్ కుమార్ మండిపడ్డారు.