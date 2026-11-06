గాంధీభవన్కు పిలిచినా రాని మంత్రి, ఎమ్మెల్యే - టీపీసీసీ మహేశ్ కుమార్గౌడ్ అసహనం
Congress Party Internal Conflicts : మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ, జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే వ్యవహారంపై పీసీసీ ఛీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గాంధీభవన్కు పిలిచినా వారిద్దరూ గైర్హాజరవడంతో ఏఐసీసీకి నివేదిక సిద్ధం చేశారు.
Published : November 6, 2026 at 2:53 PM IST
వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ, జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంత రావు వ్యవహారంపై పీసీసీ ఛీఫ్ మహేశ్కుమార్ గౌడ్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గురువారం మంత్రి దామోదర్, ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంత్ల మధ్య విభేదాలపై విచారించడానికి గాంధీభవన్కు ఇద్దరూ రాకపోవడంపై మహేశ్ కుమార్గౌడ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పిలిచినా ఇద్దరు నేతలు రాకపోవడంతో ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై నివేదిక సిద్ధం చేసి ఏఐసీసీకి పంపనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
సంగారెడ్డి జిల్లా డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ నియామకం విషయంలో అభిప్రాయ విభేదాలతో వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ, కామారెడ్డి జిల్లాలో జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంత రావు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. నవంబరు 1వ తేదీన ఎస్ఐఆర్కు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దిల్లీలోని రాంలీలా మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేసింది. ఆ సభకు తెలంగాణ నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రజాప్రతినిధులు తరలివెళ్లారు. ఈ క్రమంలో సంగారెడ్డి డీసీసీ నియామకం విషయాన్ని చర్చించేందుకు జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీ కాంతారావు మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ ఉన్న ఓ హోటల్కి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మధ్య సంగారెడ్డి డీసీసీ పదవి విషయంలో వాడీవేడి చర్చ జరగడంతో వివాదం చెలరేగింది.
ఈ విషయంపై ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతరావును సంప్రదించగా మంత్రిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశానని కానీ ఆయన మాత్రం తనను ఉద్దేశించి వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగడమే కాకుండా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని బెదిరింపులకు గురి చేసినట్లు చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంపై పార్టీ అధిష్ఠానానికి(పీసీసీ) ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు చేశారు.
రచ్చకెక్కడం సరికాదు
మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ, ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతరావు మధ్య తలెత్తిన వివాదంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీరియస్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో వారిద్దరినీ గురువారం గాంధీభవన్కు వచ్చి వివరణ ఇవ్వాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ చెప్పారు. మంత్రి, ఎమ్మెల్యేల మధ్య వాగ్వాదం ఇలా బహిరంగంగా రచ్చకెక్కడం సరికాదని, ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారే ఇలా చేస్తే ఎలా అని పార్టీలో తీవ్రమైన చర్చ సాగుతోంది. రాజకీయ వర్గాల్లో ఈ అంశం ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఎస్ఐఆర్ ర్యాలీ, సభ కోసం దిల్లీ వెళ్లిన నేతలు అక్కడ గొడవలు పడినట్లు మీడియాలో కథనాలు వెలువడటంతో ఏఐసీసీ కూడా ఈ అంశపై వివరాలు అడిగినట్లు తెలిసింది. జిల్లాకు చెందిన మంత్రినైన తనకు చెప్పకుండా సంగారెడ్డి డీసీసీకి కొత్త ప్రెసిడెంట్ను పక్క జిల్లాకు చెందిన జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే ఎలా సిఫార్సు చేస్తారని మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ తోట లక్ష్మీకాంత రావుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏఐసీసీలో ఉన్న పరిచయాలతోనే ఎమ్మెల్యే ఈ వ్యవహారంలో జోక్యం చేసుకున్నారని పార్టీలో చర్చ సాగుతోంది.
కాంగ్రెస్లో కల్లోలం
శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబును ఉద్దేశించి పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీ ఇటీవల పెట్టిన ట్వీట్ సంచలనం రేపుతోంది. అక్కడ ఎంపీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ నాయకులను పార్టీ నుంచి శ్రీధర్ బాబు సస్పెండ్ చేయించినట్లు ఎంపీ వంశీకృష్ణ ఆరోపించారు. నల్గొండ జిల్లాలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిపై ఓ సమావేశంలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి బహిరంగంగా విమర్శించారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కేవలం హుజూర్నగర్కు మంత్రినా? లేక రాష్ట్రానికా అని విమర్శించారు. మునుగోడు నియోజక వర్గానికి రూ.300 కోట్లు మంజూరు చేస్తే ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయ్యి సస్యశ్యామలం అవుతుందని చెప్పారు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా నిధులు ఇవ్వడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తన సుశీ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ రేడియల్ రోడ్ల కాంట్రాక్టులో రూ.600 కోట్ల తక్కువకు టెండర్ కోట్ చేసినా దక్కకుండా చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశంలో సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్తానని చెప్పారు.
ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తా
తన నియోజకవర్గానికి నిధులు ఇవ్వకపోతే ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తానని ఇటీవల జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి మీడియాతో అన్నారు. ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసిన తనకు బిల్లులు పాస్ కావడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పార్టీపరంగా క్రమశిక్షణ దాటి ప్రవర్తిస్తే కొండా సురేఖపై తీసుకున్న చర్యలతో నేతలందరికీ ఇదే వర్తిస్తుందని కాంగ్రెస్ ఆ సందర్భంలో సంకేతాలు కూడా ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో కొద్ది రోజులు నిశ్శబ్ధంగా ఉన్న నేతలు మళ్లీ అసంతృప్తి గళాన్ని అందుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారిది.
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