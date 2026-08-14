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'కోమటిరెడ్డి సంగతి హైకమాండ్​ చూసుకుంటుంది - సీఎంకు నాకు మధ్య ఎటువంటి గ్యాప్​ లేదు'

కాంగ్రెస్​లో అన్ని స్థాయిల వారికి ఒక రకమైన గౌరవం ఉంటుందన్న పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్​కుమార్ ​గౌడ్​ - సీఎంకు తనకు గ్యాప్​ లేదని స్పష్టం - రాజగోపాల్​రెడ్డి వ్యాఖ్యలు హైకమాండ్​ పరిశీలనలో ఉన్నాయని వెల్లడి

పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​
పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 6:03 PM IST

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TPCC Chief on Rajagopal Reddy : కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి నుంచి సాధారణ కార్యకర్త వరకు అందరికీ ఒకే రకమైన గౌరవం ఉంటుందని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్‌ గౌడ్‌ స్పష్టం చేశారు. ఎంతటి నేతలైనా పార్టీ లైన్​ దాటితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. గాంధీ భవన్​లో మీడియాతో చిట్​చాట్​లో అనేక అంశాలపై మాట్లాడారు. పార్టీ నేతల వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, పరిశ్రమలకు భూ కేటాయింపులు, పెండింగ్​ బిల్లులు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, ఎస్​ఐఆర్​, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు, పార్టీ పదవులపై స్పందించారు.

వ్యక్తుల కంటే పార్టీనే ముఖ్యం : ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్​రెడ్డి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలపై పీసీసీ చీఫ్ స్పందించారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి ప్రజానాయకుడే కాకుండా, తనకు మంచి మిత్రుడని మహేశ్​కుమార్​ గౌడ్​ తెలిపారు. అతని ఆవేదన, ఆందోళనను తాము అర్థం చేసుకుంటామన్నారు. పార్టీలో చర్చించాల్సిన అంశాలను నాలుగు గోడల మధ్యనే మాట్లాడాలన్నారు. ఇటీవల కొన్ని అంశాల్లో రాజగోపాల్​రెడ్డి పార్టీ లైన్​ దాటి మాట్లాడిన అంశాలు తన దృష్టికి వచ్చాయని, ఈ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆ వ్యాఖ్యలు హైకమాండ్​ పరిశీలనలో ఉన్నాయన్నారు. అధిష్ఠానం ఇచ్చిన హామీల అమలు బాధ్యతను అగ్రనేతలే చూసుకుంటారని పీసీసీ చీఫ్​ చెప్పారు. వ్యక్తుల కంటే పార్టీనే ముఖ్యమన్న పీసీసీ అధ్యక్షుడు, పార్టీ క్రమశిక్షణను కాపాడాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందని స్పష్టం చేశారు.

అందుకే బిల్లుల చెల్లింపులో ఆలస్యం : బిల్లుల విషయంలో ప్రభుత్వం క్రమపద్ధతిలో ముందుకు వెళ్తోందని చెప్పారు. 2018 నుంచి అనేక బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయన్నారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే పెండింగ్‌లో ఉన్న సీఎం సహాయనిధి బిల్లులు కూడా విడుదలయ్యాయన్నారు. పోచారం నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన బిల్లుల అంశం పైనా మహేశ్​కుమార్​ గౌడ్​ స్పందించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తలెత్తిన ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగానే కొన్ని బిల్లులు చెల్లించడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయన్నారు. ఇప్పటికే ఇవ్వాల్సిన నిధులిచ్చామని, ఆర్థిక పరిస్థితికి అనుగుణంగా మిగిలిన సర్దుబాట్లు కూడా చేస్తామన్నారు. అందరినీ సంతృప్తి పరిచేందుకు ఆర్థిక పరిస్థితి అడ్డుగా ఉందన్నారు.

పేదల ఇల్లు అమ్ముకున్నారు : ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయింపులపైనా పీసీసీ అధ్యక్షుడు స్పందించారు. ఈ అంశంలో గత ప్రభుత్వానికి, తమకు చాలా వ్యత్యాసం ఉందన్నారు. రాజకీయ జోక్యానికి తావులేకుండా, పూర్తి పారదర్శకతతో పనిచేస్తున్నామన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ హయాంలో పేదల ఇళ్లను ప్రభుత్వం అమ్ముకుందని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం మాత్రం అర్హులకే కేటాయింపులు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

మంత్రి శ్రీధర్​బాబు చెప్పిందే ఫైనల్​ : భూకేటాయింపులపైనా స్పందించిన పీసీసీ చీఫ్​, 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన భూముల కేటాయింపులను పరిశీలిస్తే గతంలో ఏ ధరకు భూములిచ్చారు, తాము ఏ ధరకు కేటాయింపులు చేస్తున్నామనేది స్పష్టమవుతుందన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో భూములను ఇష్టానుసారంగా పంచిపెట్టారని ఆరోపించారు. అయితే సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సోదరుడు కొండల్ రెడ్డికి భూముల కేటాయింపుల అంశంపై తనకు సమాచారం లేదన్నారు. ఈ అంశంలో మంత్రి శ్రీధర్​బాబు చెప్పిందే ఫైనల్​ అని స్పష్టం చేశారు. కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చే నిధులు, ప్రజలు కట్టిన సొమ్ముతో వచ్చేవని, అందువల్ల ప్రధాన మంత్రి ఫొటో వేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.

నేతల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు సహజమే కదా! : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో తనకు ఎలాంటి గ్యాప్ లేదని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. ఎవరి బాధ్యతలు వారు నిర్వర్తిస్తూ పార్టీ, ప్రభుత్వాన్ని కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పారు. కొన్ని అంశాల్లో నాయకుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఉండటం సహజమేనని, అయితే వాటిని వ్యక్తిగత విభేదాలుగా చూడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడేనని, పార్టీ ప్రభుత్వం మధ్య సమన్వయంతోనే పాలన ముందుకు సాగుతోందని చెప్పారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన నిర్ణయాల్లో పార్టీ పాత్ర కూడా ఉంటుందని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. పార్టీ, ప్రభుత్వం వేర్వేరు కాదని, ఒకదానితో ఒకటి సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాయన్నారు.

పదవుల్లో 60:40 : ప్రభుత్వంలో సమర్థులైన వారికి మాత్రమే పదవులు ఇవ్వాలని పార్టీ భావిస్తోందని పీసీసీ అధ్యక్షుడు చెప్పారు. నామినేటెడ్ పదవుల విషయంలో పాతవారికి 60 శాతం, కొత్తగా పార్టీలోకి వచ్చిన వారికి 40 శాతం ప్రాధాన్యం ఇచ్చే విధంగా కసరత్తు జరుగుతోందని చెప్పారు. పార్టీ ఎమ్మెల్యేల్లో అక్కడక్కడ అసంతృప్తులు ఉండటం సహజమేనన్నారు.

ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ ద్వారా ఓట్లను తొలగించే ప్రయత్నం, బీజేపీ చేస్తోందని ఆరోపించారు. అయితే అర్హుల ఓట్లు ఒక్కటి కూడా పోకుండా చూడటమే కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యమన్నారు. ఈ అంశంలో పార్టీ నేతలు మరింత వేగంగా పనిచేయాలని స్పష్టం చేసినట్లు చెప్పారు.

గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నవారికే టికెట్ : గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఎంపికలో కులాలకు ప్రాధాన్యం ఉండదని, గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నవారికే టికెట్ ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. అభ్యర్థుల ఎంపికపై తుది నిర్ణయం పార్టీ కేంద్ర కమిటీ తీసుకుంటుందని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన నుంచి తిరిగి వచ్చేలోపు అభ్యర్థుల ఎంపిక అంశం ఒక కొలిక్కి వస్తుందని చెప్పారు. తమిళనాడు, తెలంగాణ పాలిటిక్స్ ఒకేలా ఉండవని అన్నారు. తెలంగాణలో సన్న బియ్యం కార్యక్రమం ప్రత్యేకమైనదని, దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇదే విధానం లేదని చెప్పారు.

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