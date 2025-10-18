జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక - ఏ పార్టీ బలం ఎంత?
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాక రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక - భారాసకు సిట్టింగ్ స్థానం జూబ్లీహిల్స్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతపై గులాబీ పార్టీ ఆశలు - గెలుపే లక్ష్యంగా 3 ప్రధాన పార్టీలు వ్యూహప్రతివ్యూహాలు
Published : October 18, 2025 at 12:49 PM IST
Jubilee Hills by Election Strategies : జూబ్లీహిల్స్లో గెలుపు కోసం ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ గెలుపే లక్ష్యంగా వ్యూహప్రతివ్యూహాలు రచిస్తోంది. సిట్టింగ్ సీటును కైవసం చేసుకోవాలని ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. అభ్యర్థి ఎంపికలోనూ ఆచితూచి వ్యవహరించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాగంటి గోపినాథ్ సేవలకు గుర్తుగా ఆయన సతీమణి సునీతను అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. సానుభూతి ఓట్లతో పాటు గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి పనులపైనే అధికంగా ఆధారపడింది. కాగా అభ్యర్ధి ప్రకటనకు ముందే బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ డివిజన్ల వారీగా పార్టీ శ్రేణులతో సమావేశం నిర్వహించారు. కార్యకర్తలను ఎన్నికలకు సన్నద్ధం చేశారు.
సీనియర్ నేతలను ఇంఛార్జ్లుగా : ఇంటింటికీ కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డుల పంపిణీని కొనసాగిస్తూనే ఓటర్లతో టచ్లో ఉండాలని పార్టీ బూత్ కమిటీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎన్నిక పర్యవేక్షణ కోసం కేటీఆర్ హరీశ్రావు సహా జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు మాజీ మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, పద్మారావుగౌడ్, మహమూద్ అలీతో వార్రూం ఏర్పాటు చేసి ఉపఎన్నికను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. దాంతో పాటు డివిజన్ల వారీగా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్ నేతలను ఇంఛార్జ్లుగా నియమించారు.
ఓటర్లకు పార్టీ నేతలు వివరణ : పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవడంతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఓటు బ్యాంకు చెక్కుచెదర్లేదని నిరూపించేందుకు బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను వివరిస్తూనే కేసీఆర్ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలకు కలిగిన ప్రయోజనాలను ఓటర్లకు పార్టీ నేతలు వివరిస్తున్నారు. దాంతోపాటు దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ సేవలను ఓటర్లకు గుర్తు చేస్తున్నారు. అభ్యర్ధి సునీత సైతం ఇంటింటికెళ్లి గోపినాథ్ సేవలను వివరిస్తున్నారు. మాగంటి గోపినాథ్ ఇద్దరు కుమార్తెలూ తల్లి గెలుపును భుజాన వేసుకున్నారు. కాలికి దెబ్బతగిలనా లెక్క చేయకుండా గోపినాథ్ కుమార్తె ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఓటర్లతో టచ్లో ఉండాలని సూచన : జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ ప్రచార బాధ్యతలను పర్యవేక్షిస్తున్న కేటీఆర్, హరీశ్రావులు ఎప్పటికప్పుడు డివిజన్ ఇంఛార్జులు, నేతలకు సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డుల ద్వారా చేస్తోన్న ప్రచారానికి ప్రజల్లో మంచి స్పందన వస్తోందని దాన్ని కొనసాగించాలని పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో పాదయాత్ర చేయాలని బూత్ కమిటీలు నిరంతరం ఓటర్లతో టచ్లో ఉండాలని సూచించింది. ప్రచారం చివరి దశలో ముఖ్యనేతల రోడ్ షోలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. కాగా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి గోపీనాథ్ సేవలు, ఆయన మరణం, ఆ కుటుంబంపై సానుభూతి కొంతమేర కలిస్తోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గెలుపే లక్ష్యంగా 3 ప్రధాన పార్టీలు : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లకు తామే ప్రత్యామ్నాయం అంటున్న భారతీయ జనతా పార్టీ సైతం ఉపఎన్నికను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో 2 స్థానాల్ని కైవసం చేసుకున్న కాషాయ పార్టీ అదే ఉత్సాహాంతో సత్తాచాటాలని యోచిస్తోంది. కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలోనే జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉండటంతో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న కాషాయ శ్రేణులు విజయమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాయి.
బీజేపీ మానిటరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కోసం బీజేపీ మానిటరింగ్ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఎంపీ రఘునందన్రావు, ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్, మాజీ ఎంపీ గరికపాటి మోహన్రావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డి, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జిల్లా మాజీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ గౌతమ్రావులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. దాంతోపాటు అసెంబ్లీ పరిధిలో అనేక సన్నాహాక సమావేశాలను బీజేపీ ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరించడంతో పాటు మన్ కీ బాత్ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి సైతం ఈ సమావేశాల్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
గెలుపు కోసం బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు : జూబ్లీహిల్స్లో గెలుపుకోసం కేంద్ర మంత్రులు, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు, జాతీయ నేతలను ఎన్నికల ప్రచార బరిలో దించాలని బీజేపీ భావిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, నేతల ప్రచారంతో పాటు టీడీపీ, జనసేన ఓటు బ్యాంకు బీజేపీకి కలిసివస్తుందని రాష్ట్ర నాయకత్వం నాయకత్వం లెక్కలు వేసుకుంటుంది. దీనికి తోడు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ప్రచార వ్యూహాలకు ప్రతి వ్యూహాలతో ప్రచారాన్ని హోరెత్తించాలని భావిస్తోంది.
సవాలుగా తీసుకున్న 3 ప్రధాన పార్టీలు : మొత్తంగా జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో గెలుపును 3 ప్రధాన పార్టీలు సవాలుగా తీసుకున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కూడా వాయిదా పడటంతో ఈ 3 పార్టీలు ఇక్కడే సర్వశక్తులు ఒడ్డి తమ భవిష్యత్ రాజకీయ లక్ష్యాలకు రాచబాట వేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. అందుకే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఏ చిన్న అవకాశాన్ని వదులుకోవట్లేదు. ఇంతటి ప్రతిష్ఠాత్మక పోరులో జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్లు ఏ పార్టీకి పట్టం కడతారో నవంబర్ 14న తేలనుంది.
