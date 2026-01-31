ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బరిలో దిగొద్దు - రెబల్స్పై అధికార పార్టీ ఫోకస్
అక్కడక్కడా ఒకటికి మించి నామినేషన్లు వేసిన ఆశావహులు - బరిలో ఒక్కరే ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఇంఛార్జ్లకు సూచన - పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జరిగిన తప్పు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు
Published : January 31, 2026 at 10:57 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగియడంతో రెబల్స్పై అధికార పార్టీ దృష్టి సారించింది. అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తిస్థాయిలో జరగకపోవడంతో అక్కడక్కడ ఒకటికి మించి నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 3 వరకు బి-ఫామ్లు ఇచ్చేందుకు, నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఉన్న నేపథ్యంలో రెబల్స్పై దృష్టి సారించాలని ఇంఛార్జ్లు, స్క్రీనింగ్ కమిటీలకు రాష్ట్ర నాయకత్వం సూచించింది.
రెబల్ అభ్యర్థులు బరిలో లేకుండా : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు పెద్దఎత్తున నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 నగరపాలక సంస్థలకు గానూ 24 వేలకు పైగా నామినేషన్లు వచ్చినట్లు అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. శుక్రవారంతో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగియడంతో అధికార కాంగ్రెస్ రెబల్ అభ్యర్థులు బరిలో లేకుండా చూసుకునే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. ప్రధానంగా షెడ్యూల్ వెలువడిన మరుసటి రోజు నుంచే నామినేషన్లు వేయాల్సి రావడంతో పాటు కేవలం 3 రోజులే గడువుండటంతో అభ్యర్థుల ఎంపికలో పూర్తి స్థాయి కసరత్తు చేయలేకపోయినట్లు పార్టీ శ్రేణులు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
ఒక్కరే బరిలో ఉండేలా కృషి : మూడు వంతుల మేర ఏకాభిప్రాయంతో నామినేషన్లు దాఖలు కాగా, మరో పావు వంతు స్థానాల్లో ఒకరికంటే ఎక్కువ ఆశావహులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కొన్నిచోట్ల టికెట్లు ఆశిస్తున్న వారందరినీ నామినేషన్లు వేయమని ఇంఛార్జ్లే సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 3 వరకు ఉపసంహరణకు గడువుండటంతో ఒకటికి మించి నామినేషన్లు వేసిన స్థానాల్లో నేతలను సమన్వయం చేయనున్నారు. అందరి మధ్య ఏకాభిప్రాయం తెచ్చి ఒక్కరే బరిలో ఉండేలా స్క్రీనింగ్ కమిటీలు కృషి చేస్తాయని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు చెబుతున్నాయి.
మళ్లీ అదే పరిస్థితి రాకూడదని : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రెబల్స్ బెడదతో కాంగ్రెస్ భారీగా నష్టపోయినట్లు భావిస్తోంది. మద్దతుదారుల మధ్య సరైన సమన్వయం కుదరక వందల సంఖ్యలో పంచాయతీలను చేజార్చుకుంది. పురపాలక ఎన్నికల్లో అలాంటి పరిస్థితి ఎక్కడా రాకుండా చూడాలని పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ నేతలకు స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికలు పార్టీ గుర్తుమీద జరగనున్న నేపథ్యంలో గెలుపు గుర్రాలే బరిలో ఉండేటట్లు శ్రద్ధ వహించాలని నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్లకు చెప్పినట్లు సమాచారం.
పోటీ నుంచి రెబల్స్ను తప్పించి : ఫిబ్రవరి 3 నుంచి ప్రచార హోరు వేగవంతం కానుండగా, స్టార్ క్యాంపెయినర్లుగా నియమితులైన వారు రాష్ట్రమంతటా తిరగనున్నారు. మేడారం జాతర సైతం ముగియడంతో పూర్తిస్థాయిలో పార్టీ శ్రేణులన్నీ పురపోరుపైనే దృష్టి పెట్టనున్నాయి. పార్టీకి నష్టం వాటిల్లకుండా అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేసుకునేలా ప్రణాళిక ప్రకారం రాష్ట్ర నాయకత్వం ముందుకెళ్లనుంది. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఎప్పటికప్పుడు లోక్సభ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్లతో మాట్లాడుతూ తగిన నిర్దేశం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
రెబల్స్ బెడద ఉండకూడదని : నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు వరకు పార్టీ నేతలను సమన్వయం చేసుకుని రెబల్స్ను పోటీ నుంచి తప్పించి వీలైనన్ని ఎక్కువ సీట్లు సాధించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకున్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా రెబల్స్ బెడద లేకుండా చూడాలని అన్ని మున్సిపల్, నగరపాలక సంస్థల ఇంఛార్జ్లకు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావడం, సమయం తక్కువగా ఉండటంతో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేయాల్సి ఉంది.
రిజర్వేషన్లకు అనుగుణంగా అభ్యర్థులు : ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అధికార పార్టీకి చెందిన రెబల్స్ బరిలో ఉండకూడదని పీసీసీ భావిస్తోంది. పార్టీ గుర్తులతో జరిగే ఎన్నికలు కావడంతో ఒక్కరు మాత్రమే బరిలో ఉండేలా చూసేలా కసరత్తు చేస్తోంది. మరోవైపు మున్సిపల్ శాఖ ప్రకటించిన రిజర్వేషన్లకు అనుగుణంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక చేసుకుని నామినేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది.
తెలంగాణలో మోగిన పురపాలక ఎన్నికల నగరా! - గెలుపు గుర్రాల వేటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ
బరిలో ఎవరిని నిలుపుదాం - ఎలా గెలిపించుకుందాం? : గెలుపు గుర్రాల వేటలో కాంగ్రెస్