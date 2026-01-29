బీ-ఫారాల పంపిణీపై పార్టీల ఆచితూచి అడుగులు - చివరి వరకు ఉత్కంఠే!
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్పొరేషన్లు, పురపాలక సంఘాల్లో కలిపి మొత్తం 2,996 డివిజన్లు - బీ-ఫారాలు ఇవ్వడంపై ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న పార్టీలు - టికెట్ రాని వారు ఇతర పార్టీల నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం లేదు
Published : January 29, 2026 at 11:47 AM IST
Telangana Muncipal Elections 2026 : తెలంగాణలో త్వరలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నామినేషన్ల ప్రక్రియ అధికారికంగా ప్రారంభమైందో లేదో టికెట్ల కేటాయింపు విషయంలో ప్రధాన పార్టీల ముఖ్య నేతలు వివాదాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. మరో పక్క బీ-ఫారమ్ 'నాకు దక్కుతుందా లేక చివరి నిమిషంలో పార్టీ వేరే వారికి ఇస్తుందా' అని ఆశావహులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో మొత్తం 2,996 డివిజన్లు, వార్డులకు ఫిబ్రవరి 11న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం, వామపక్షాలు తదితర పార్టీల్లోనూ నాయకులు పోటీ చేయడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి టికెట్ల ఖరారులో చాలా పార్టీలు ఆలస్యం చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడే అధికారికంగా ప్రకటిస్తే టికెట్ లభించని వారిలో అసంతృప్తి రాజుకుంటుందని, అందుకే నామినేషన్ల చివరి రోజున అభ్యర్థులకు బీ-ఫారాన్ని ఇవ్వాలని భావిస్తున్నాయి. దీనివల్ల పోటీపడుతున్న ఇతరులను బుజ్జగించడానికి, అలాగే టికెట్ దక్కని వారు ఇతర పార్టీల నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉండదని లెక్కలేస్తున్నారు.
- ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పోటీ చేయాలనుకునేవారు టికెట్ ఖరారు కాలేదు. అయినప్పటికి అక్కడ ఇంటింటి ప్రచారాల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఇక్కడ ఒక కార్పొరేషన్తోపాటు 18 బల్దియాల్లో పోటీ దారులెవరనేది ఇంకా ఏ పార్టీ కూడా తేల్చలేదు. అయితే కొంతమందికి రహస్యంగా టికెట్ మీకు పక్కా అనే సంకేతాలిచ్చినా ఎక్కువ మంది ఈ విషయంలో తీవ్రంగా చర్చిస్తున్నారు.
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఓ జాతీయ పార్టీ పోటే చేసే వారు ఎవరనేది అధికారికంగా ఇంకా చెప్పనే లేదు. కానీ నామినేషన్లు దాఖలైన తీరుని అంచనా ప్రకారం అభ్యర్థులకు రహస్యంగా బీ-పారాల్ని అందించాలని పరిశీలిస్తుంది.
- నల్గొండ కార్పొరేషన్లోని 48 డివిజన్లలో కాంగ్రెస్ నలుగురిని, బీఆర్ఎస్ 18 మందిని అభ్యర్థులుగా ప్రకటించాయి. కాని ఇప్పటివరకు బీజేపీ ఒక్క అభ్యర్థిత్వాన్నీ తెలియజేయలేదు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఎన్నికలు జరిగే 17 పురపాలక సంఘాల్లోని 359 వార్డుల్లో మెజారిటీ స్థానాల్లో ఏ పార్టీ కూడా అభ్యర్థులను వెల్లడించలేదు.
- కరీంనగర్, నిజామాబాద్, రామగుండం కార్పొరేషన్లలో కార్పొరేటర్లు కావాలనుకునే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. కరీంనగర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసేందుకు మొత్తం 334 మంది అర్జీలు పెట్టుకున్నారు. అలాగే బీజేపీలో 200 మందికి పైగా ఆశావహులున్నాయి.
- ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఓ పార్టీ కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో రెబెల్స్ బెడద లేని చోట అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. ఇటీవల మాజీ కౌన్సిలర్లకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. దీంతో ఈసారి మెజారిటీ స్థానాల్లో ఇక్కడ మూడు ప్రధాన పార్టీలూ బీ-ఫారాల ఇవ్వడం విషయంలో ఆచితూచి అడుగులేస్తున్నాయి. ఆ పార్టీ ప్రత్యర్థుల ఆధారాల వ్యూహాలు వేస్తున్నాయి.
తొలిరోజే 902 నామినేషన్లు దాఖలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజే 902 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇందులో అత్యధికంగా కాంగ్రెస్ నుంచి 382, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి అత్యల్పంగా ఒకటి దాఖలైంది. అయితే ఈ గడువు శుక్రవారంతోనే ముగిసిపోతుండటంతో మరో రెండు రోజుల్లో నామినేషన్ల పత్రాలు పోటెత్తనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని ఉన్న 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో ఫిబ్రవరి 11న ఎన్నికలు జరిపేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ మంగళవారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.
తొలిరోజు ప్రశాంతంగా ముగిసిన నామినేషన్ల ప్రక్రియ : బుధవారం నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభం చేశారు. మొత్తం 2,996 వార్డులకు మొదటిరోజు 890 మంది అభ్యర్థులు 902 నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. కొంత మంది రెండేసి చొప్పున అందించారు. ఇక పార్టీల వారీగా అయితే ఆప్-01, ఎంఐఎం-3, బీఎస్పీ-07, సీపీఏ(ఎం)-8, బీజేపీ-169, బీఆర్ఎస్-258, కాంగ్రెస్-382, ఇతర పార్టీలు-19, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు-55 మంది దాఖలు చేశారు. ఈ ప్రక్రియ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్య నామినేషన్లను స్వీకరిస్తుండగా ఎందరు వచ్చినా ప్రక్రియ సజావుగా సాగేలా ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. దీని కోసం అదనపు సిబ్బందిని ఉపయోగిస్తున్నారు. మొత్తం మీదా తొలిరోజు ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది.
తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలు - నామినేషన్ వేసే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం మస్ట్!
పురపాలికల్లో రాజకీయ వేడి - ఇప్పటికీ కొలిక్కిరాని అభ్యర్థుల ఎంపిక